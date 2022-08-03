Новые санкции против Китая помешают ему делать крутые телефоны

Кто постарше, тот помнит, как раньше термин ”китайское” был исключительно символом невысокого качества или вообще откровенного контрафакта. Теперь все немного изменилось, и эта страна не только вырастила целый легион крупных компаний, но и научилась делать действительно крутые устройства. Более того, сейчас почти все телефоны, которые хорошо продаются, выпускаются именно китайскими компаниями. Исключений, как обычно, два — Apple и Samsung. Даже такие столпы индустрии своего времени, как Motorola и Nokia стали китайскими. Но сейчас сфера электроники Поднебесной может столкнуться с большими проблемами.

Производит ли Китай процессоры

Недавние разоблачения независимых экспертов, сообщивших, что китайская компания SMIC фактически освоила технологию изготовления чипов, сравнимую с 7-нм техпроцессом, безусловно, заставили блюстителей американских интересов по-новому взглянуть на проблему экспорта передовых технологий из США. Ограничение на экспорт оборудования для производства чипов будет распространено на 14-нм технологии, хотя раньше ограничения были не такими строгими и китайцы могли производить более передовые процессоры.

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<н2>Новые санкции против Китая

Теперь ограничения будут более жесткими. Сказать однозначно, связано ли это только с нежеланием конкуренции со стороны Китая, нельзя. Ведь если компании внутри страны научатся производить передовые процессоры, тогда и такие производителя, как Huawei и ZTE, развяжут себе руки. То есть ограничение на продажу им чипов просто перестанет работать — они все сделают внутри страны.

Напомним, действующие правила экспортного контроля США ограничивают поставки в Китай любого оборудования или технологий американского происхождения, отвечающих определенным критериям, даже если речь идет о поставках из третьих стран. Если раньше под запретом были процессоры, сделанные по 10-нм техпроцессу, то теперь, как сообщает Business Korea, американские власти решили расширить ограничения на 14 нм. Та же SMIC в прошлом году начала массовое производство 14-нм чипов. Тогда это было абсолютно в рамках правил, но теперь даже с ними могут возникнуть свои трудности.

Какие процессоры производятся в Китае

Южнокорейские производители чипов памяти имеют большие мощности в Китае, но используют более зрелую литографию, чем 14-нм. Если в будущем ограничения США начнут затрагивать ”старые” техпроцессы, это может усложнить жизнь не только американским компаниям, но даже вполне законной Samsung Electronics и SK hynix. С другой стороны, запрет США ограничит развитие внутренней китайской полупроводниковой промышленности. А это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе позволит корейской компании получить преимущество. Собственно, такое же преимущество получат американская Qualcomm и тайваньская MediaTek.

По мнению некоторых наблюдателей, долгосрочные выгоды для корейской полупроводниковой промышленности могут быть получены именно от такого поведения США в отношении Китая. Новые ограничения сейчас становятся все более мощным экономическим инструментом, который двигает рынок в том направлении, которое было задумано.

Выиграет ли Китай от санкций

Но есть в этом и определенные преимущества, которые, как кажется, китайские предприниматели всегда умудряются находить в любой ситуации. Так Ким Ян Чжэ, фондовый аналитик, утверждает, что «для корейских производителей микросхем активность США неблагоприятна в краткосрочной перспективе, но может оказать положительное влияние в долгосрочной».

Хотя Китай в последнее время увеличил использование своих собственных модулей памяти в китайских смартфонах, а Apple рассматривала возможность использования модулей памяти китайских компаний, между Китаем и Кореей все еще существует значительная технологическая разница в области памяти. Эту разницу можно отыграть, придумав свои технологии. Конечно, это легко только на словах, но ведь и остальное было сложно, а китайцы смогли.