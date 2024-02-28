Новые смартфоны будут получать меньше оперативки, чем старые. Почему так?

Объем оперативной памяти долгое время оставался одной из характеристик, которую производители смартфонов долго и непрерывно улучшали. Начав с 2-3 ГБ, они в конечном итоге достигли совсем уж невероятных пределов, обойдя даже многие настольные компьютеры. 8, 12, 16, 24 ГБ — казалось, это не закончится никогда. Но неожиданно для всех в этом году производители не просто остановили гонку, перестав наращивать объемы оперативной памяти своих смартфонов, а, напротив, пошли на попятную и начали уменьшать их.

Сколько оперативной памяти в новых смартфонах

Скорее всего, на рынке может больше не появиться Android-смартфонов с 24 ГБ ОЗУ, предрек инсайдер Digital Chat Station. После того, как этот никому ненужный потолок уже был достигнут, производители осознали, что в дальнейшем увеличении объемов оперативной памяти больше нет никакого смысла, а максимальный предел, имеющий хоть какое-то практическое значение, закрепился на отметке 16 ГБ. Более того, многие не стремятся даже к этому, оснащая свои аппараты не более чем 12 ГБ оперативки.

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Большой объем ОЗУ смартфонам не нужен просто в силу задач, которые они выполняют. В отличие от компьютеров, под них не создаются приложения, которые были бы способны загрузить хотя бы 4 ГБ и больше. Баз данных, графических редакторов с большим количеством слоев, программ для монтажа видео и сведения музыки на смартфонах просто не существует. Максимум, что может нагрузить аппараты на Android, — это некоторые игры. Но настолько ресурсоемких тайтлов в Google Play можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому ориентироваться на них производители не желают.

На что смотреть при выборе смартфона

Главным ресурсом, который определяет потенциал современных смартфонов, как ни странно, является технологический процесс производства процессоров. Чем он современнее, тем быстрее он обрабатывает команды и потребляет при этом меньше ресурсов. Высокий уровень быстродействия нужен, чтобы выполнять множество микровычислений, от которых зависит работоспособность современных аппаратов. Одним из таких примеров являются нейросети.

Они влияют на наше восприятие смартфонов самым непосредственным образом, обрабатывая фотографии, осветляя их, подкрашивая и стабилизируя, чтобы картинка была более четкой. Они продлевают автономность наших устройств, вовремя останавливая зарядку аккумулятора, когда это нужно и есть уверенность, что владелец не отключит аппарат от розетки. Не будь нейросетей, наши смартфоны не были бы и вполовину такими функциональными и удобными, как сейчас.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

И все-таки, почему производители начали снижать объемы оперативной памяти? Ведь одно дело просто остановиться в развитии, и совершенно другое — пойти на осознанный даунгрейд. На это, как ни странно, повлияла стоимость чипов DRAM-памяти, которые используются при производстве ОЗУ. Неожиданно они оказались в дефиците, и цена на них резко подскочила. Как следствие, многие были вынуждены пойти на урезание оперативной памяти в своих новых смартфонах, чтобы не повышать запланированную себестоимость.

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Безусловно, не нужно ждать, что в тех смартфонах, к которым мы уже привыкли, станет меньше ОЗУ. Ограничение скорее затронет новые модели, которые только будут выходить на рынок в 2024 году. Потому что даже те аппараты, которые представляют на выставке MWC, имеют довольно большой объем оперативной памяти. Это значит, что их производители уже договорились о закупке комплектующих для их выпуска по старым ценам. Но аппараты, которые начнут выходить летом или осенью, скорее всего, будут ограничены 8-12 ГБ.

Зачем нужна оперативная память

Можно ли сказать, что нам такой даунгрейд только пойдет на пользу? Ну, не совсем. Все-таки от того, сколько оперативной памяти имеет смартфон, во многом зависит и то, сколько приложений он сможет удерживать в памяти одновременно. Ведь так их можно будет не запускать на холодную, а просто подтягивать из режима многозадачности. Кроме того, ОЗУ намного быстрее, чем обычная память, и ее можно использовать для выполнения процедур копирования и чтения файлов, что также ускорит их обработку. Поэтому лучше всего, конечно, ориентироваться на больший объем оперативки, чем на меньший.

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Но главное — это, конечно, оптимизация. Возьмите новую линейку iPhone. Флагманские смартфоны Apple имеют не более 8 ГБ оперативной памяти, а более младшие модели — по 6 или даже 4 ГБ. Несмотря на это, они прекрасно работают, запускают абсолютное большинство функций из последний обновлений и работают во многом даже быстрее, чем некоторые Android-смартфоны. Поэтому хочется верить, что снижение ОЗУ — которое неминуемо произойдет — не только не испортит будущие устройства, а заставит производителей уделять больше внимания их оптимизации.