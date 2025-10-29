Одни Galaxy S26 будут лучше, чем другие. Они получат Bluetooth 6.1, и вот что он им даст

Южнокорейская компания Samsung готовится к релизу смартфонов Galaxy S26. Новинки получат обновленные камеры и мощные процессоры. А еще, если верить слухам, устройства могут стать первыми в мире с поддержкой Bluetooth 6.1. Однако не все версии «галактик» получат эту технологию. Сейчас расскажем, что к чему.

Какие смартфоны поддерживают Bluetooth 6.1

В базе Bluetooth SIG появился новый модуль Exynos S6568 с поддержкой Bluetooth 6.1. Он должен использоваться в устройствах Galaxy S26, но только в версиях, которые будут построены на базе фирменных процессоров Exynos. Так что модели со Snapdragon, которые выпускаются для США и некоторых других рынков, ограничатся модулем Bluetooth 6.0.

Традиционно европейские и азиатские версии Galaxy S26 используют чипы Exynos, а американские строятся на Snapdragon. Именно поэтому самый лучший блютус, скорее всего, получат только Exynos-версии смартфонов. А на данный момент ни один смартфон в мире не поддерживает протокол беспроводной связи Bluetooth 6.1.

В чем преимущество Bluetooth 6.1

Обновление до Bluetooth 6.1 сделает смартфоны круче по нескольким пунктам сразу. Вот основные плюсы перехода на новую технологию:

Улучшенные безопасность и приватность. Такие устройства сложнее отследить, а информацию практически невозможно перехватить.

Лучшее энергопотребление. Использование энергии снижается, также как и нагрузка на процессор.

Более стабильное соединение с наушниками и гаджетами. Связь между аксессуаром и смартфоном будет дальнобойнее и увереннее.

Bluetooth 6.1 однозначно сделает Samsung Galaxy S26 лучшим смартфоном для подключения к аксессуарам и умным устройствам. А еще такой беспроводной модуль, когда выйдет для остальных гаджетов, позволит значительно увеличить автономность фитнес-браслетов, наушников и датчиков IoT.

Galaxy S26 — дата выхода

Выход линейки Samsung Galaxy S26 ожидается в марте 2026 года. Смартфоны получат два варианта процессора: Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5. Еще на борту будут мощные камеры на 200 МП и 16 ГБ оперативной памяти с хранилищем до 1 ТБ. Точные спецификации станут известны ближе к презентации.

Так или иначе Galaxy S26 может стать первым смартфоном с Bluetooth 6.1 на борту, но доступность новой технологии будет зависеть от региона и версии процессора. И это тот случай, когда владельцы версий на чипах Exynos наконец-то смогут козырнуть хоть чем-то перед теми, кто купит версию на Snapdragon. Как известно, чипы Qualcomm работают быстрее и энергоэффективнее, чем Exynos собственной разработки Samsung.