Одни Galaxy S26 будут лучше, чем другие. Они получат Bluetooth 6.1, и вот что он им даст

  2. Темы
  3. Железо
Юрий Кудлович

Южнокорейская компания Samsung готовится к релизу смартфонов Galaxy S26. Новинки получат обновленные камеры и мощные процессоры. А еще, если верить слухам, устройства могут стать первыми в мире с поддержкой Bluetooth 6.1. Однако не все версии «галактик» получат эту технологию. Сейчас расскажем, что к чему.

Одни Galaxy S26 будут лучше, чем другие. Они получат Bluetooth 6.1, и вот что он им даст. Samsung Galaxy S26 похвастает неплохими характеристиками. Изображение: shiftdelete.net. Фото.

Samsung Galaxy S26 похвастает неплохими характеристиками. Изображение: shiftdelete.net

Какие смартфоны поддерживают Bluetooth 6.1

В базе Bluetooth SIG появился новый модуль Exynos S6568 с поддержкой Bluetooth 6.1. Он должен использоваться в устройствах Galaxy S26, но только в версиях, которые будут построены на базе фирменных процессоров Exynos. Так что модели со Snapdragon, которые выпускаются для США и некоторых других рынков, ограничатся модулем Bluetooth 6.0.

Традиционно европейские и азиатские версии Galaxy S26 используют чипы Exynos, а американские строятся на Snapdragon. Именно поэтому самый лучший блютус, скорее всего, получат только Exynos-версии смартфонов. А на данный момент ни один смартфон в мире не поддерживает протокол беспроводной связи Bluetooth 6.1.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В чем преимущество Bluetooth 6.1

Обновление до Bluetooth 6.1 сделает смартфоны круче по нескольким пунктам сразу. Вот основные плюсы перехода на новую технологию:

  • Улучшенные безопасность и приватность. Такие устройства сложнее отследить, а информацию практически невозможно перехватить.
  • Лучшее энергопотребление. Использование энергии снижается, также как и нагрузка на процессор.
  • Более стабильное соединение с наушниками и гаджетами. Связь между аксессуаром и смартфоном будет дальнобойнее и увереннее.

Bluetooth 6.1 однозначно сделает Samsung Galaxy S26 лучшим смартфоном для подключения к аксессуарам и умным устройствам. А еще такой беспроводной модуль, когда выйдет для остальных гаджетов, позволит значительно увеличить автономность фитнес-браслетов, наушников и датчиков IoT.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Galaxy S26 — дата выхода

Выход линейки Samsung Galaxy S26 ожидается в марте 2026 года. Смартфоны получат два варианта процессора: Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5. Еще на борту будут мощные камеры на 200 МП и 16 ГБ оперативной памяти с хранилищем до 1 ТБ. Точные спецификации станут известны ближе к презентации.

Galaxy S26 — дата выхода. Судя по всему, Galaxy S26 Ultra будет бодрее смартфонов предыдущего поколения. Изображение: phonearena.com. Фото.

Судя по всему, Galaxy S26 Ultra будет бодрее смартфонов предыдущего поколения. Изображение: phonearena.com

Так или иначе Galaxy S26 может стать первым смартфоном с Bluetooth 6.1 на борту, но доступность новой технологии будет зависеть от региона и версии процессора. И это тот случай, когда владельцы версий на чипах Exynos наконец-то смогут козырнуть хоть чем-то перед теми, кто купит версию на Snapdragon. Как известно, чипы Qualcomm работают быстрее и энергоэффективнее, чем Exynos собственной разработки Samsung.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO
В легендарную стратегию Dune II теперь можно поиграть в Telegram. Игра запускается через бота
Камеру Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Какой смартфон фотографирует лучше?
Лонгриды для вас
Смартфоны перешли от количества к качеству камер. Есть пруф

Мы уже привыкли к смартфонам, который имеют минимум три камеры, но ведь каждая из них стоит денег и влияет на стоимость устройства. Если гаджет не дорогой, то каждый новый модуль требует сэкономить на чем-то другом, например, на остальных модулях. Но тенденция к увеличению количества камер в смартфонах, которая доминировала последние годы, наконец-то меняется. Исследования показывают, что производители отходят от погони за количеством модулей в пользу повышения качества фотосъемки.

Читать далее
GPT-5 станет идеальной нейронкой для программистов

OpenAI готовится представить новую модель GPT-5, которая может кардинально изменить подход к программированию и разработке программного обеспечения. Ожидаемый в августе релиз обещает значительные улучшения в области кодинга и логического мышления. Нейросети для программистов есть и сейчас, но совсем скоро у них может появится еще более серьезный инструмент и не абы от кого, а от самой Open AI.

Читать далее
Как ИИ сокращает рабочие места для начинающих программистов

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта кардинально меняет ландшафт трудоустройства в IT-сфере. Новое исследование Стэнфордского университета выявило тревожную тенденцию: молодым специалистам становится значительно сложнее найти первую работу в области разработки программного обеспечения и технической поддержки. Неужели и тут искусственный интеллект оказал негативное воздействие на рынок труда? Или это наоборот хорошо?

Читать далее
Новости партнеров
Президент США определился с кандидатурой на пост председателя CFTC. Хорошо ли это для криптовалют?
Президент США определился с кандидатурой на пост председателя CFTC. Хорошо ли это для криптовалют?
Главная причина не покупать iPhone 16e сейчас, а подождать iPhone 17e
Главная причина не покупать iPhone 16e сейчас, а подождать iPhone 17e
Профессия графический дизайнер: все плюсы и минусы, зарплата, карьерный рост и фриланс
Профессия графический дизайнер: все плюсы и минусы, зарплата, карьерный рост и фриланс