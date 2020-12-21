OnePlus 9 может получить лучшую в мире камеру

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Артем Сутягин 0

Производители телефонов используют различные методы для улучшения камер своих телефонов. От оптимизации программного обеспечения до нестандартных датчиков и партнерских отношений с известными специалистами в области производства фотоаппаратов. Пути решения задачи бывают разными, но результат, к которому все стремятся, один — хорошая камера. Вот только не у всех получается преуспеть в этом деле. Одно время лучшие камеры были у Apple, в другое — у Samsung, а сейчас у Huawei, но ситуация снова может измениться благодаря тому, что OnePlus готовится начать сотрудничать с известнейшим производителем камер. Плоды этого сотрудничества мы можем увидеть уже весной в OnePlus 9.

OnePlus

Камера OnePlus может стать по-настоящему хорошей.

Камера смартфона

Камера действительно уже стала ключевым элементом каждого смартфона. Пользователи готовы платить за возможность делать хорошие фотографии. При этом им не так важна производительность, ведь для подавляющего большинства покупателей хватает запаса, заложенного даже в модели среднего уровня, не говоря уже о флагманах.

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Именно поэтому партнерство OnePlus и Leica, о котором говорят некоторые утечки, выглядит очень перспективным для компании. Напомню, до этого камеры под брендом Leica использовались в Huawei, которая оказалась в таком положении, что камеры ее не спасут. Хотя они по-прежнему отлично выполняют свои задачи.

OnePlus с камерой Leica

Говоря о партнерстве с крупными игроками в индустрии фотоаппаратов, OnePlus, похоже, может стать последним производителем телефонов, сделавшим это, если полученная информация окажется верной.

Как сообщает Teme (@ RODENT950) — источник утечек, известный своими инсайдами, связанными с Huawei, OnePlus сотрудничает с Leica в разработке камер для серии OnePlus 9. Источник опубликовал в Твиттере список производителей телефонов и компаний, с которыми они сотрудничают. Он включает в себя то, что мы уже знаем, но также упоминает отношения между OnePlus и Leica, что определенно является чем-то новым.

Камеры

Продолжим отдельный ряд. Но автор упустил сотрудничество с Motorola по последнему пункту.

Затем один пользователь Twitter спрашивает, сотрудничала ли OnePlus с Leica, и Teme отвечает: ”Серия Op9”. Это означает смартфоны OnePlus 9, которые выйдут в начале следующего года. Это определенно важная новость, так как может изменить многое.

OnePlus 9 тоже.

Если OnePlus действительно работает с Leica над камерами для серии OnePlus 9, то мы можем ожидать значительного улучшения производительности камер флагманов следующего поколения. Возможно, мы даже увидим OnePlus 9 или OnePlus 9 Pro, которые вытеснят Huawei Mate 40 Pro и Mi 10 Ultra с вершины рейтинга камер смартфонов DxOMark.

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Что плохо в OnePlus

Мы уже говорили о том, что генеральный директор OnePlus Пит Лау в интервью Input Mag сообщил работе компании над улучшением характеристик камер ее телефонов. Он сказал, что OnePlus ”уделяет больше внимания программному и аппаратному обеспечению”. Руководитель так же добавил, что компания готовится не только улучшить камеры флагманской серии, но и планирует применить эти знания и наработки в будущем — в серии Nord. Однако нигде в интервью он не сообщил, что компания работает именно с немецкой компанией Leica.

Leica

Этот логотип знаком всем настоящим любителям фотографии.

Тем не менее, два таких факта, который всплыли примерно в одно время, могут говорить о том, что компании действительно будут сотрудничать. Впрочем, не стоит думать, что OnePlus будет использовать готовые модули, которые делает Leica. Так это не работает.

Что делает Leica

Leica занимается тем, что помогает сделать камеру лучше, опираясь на существующие компоненты смартфона. Сам сенсор имеет значение, но не такое решающее, как программное обеспечение и другие компоненты, вроде оптики и систем стабилизации. Собственно, именно в этом отношении больше всего и сотрудничают Huawei и Leica. Теперь этим займется OnePlus.

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Такой серьезный игрок рынка не будет просто так заключать какие-то соглашения с брендами, чтобы просто маркировать своим логотипом чужие смартфоны. Он дорожит своим именем и то, что смартфоны Huawei уже несколько лет возглавляют рейтинги DxOMark, как бы мы к ним не относились, только подтверждает это.

Huawei Leica

Уже несколько поколения топовых Huawei выходит с камерами Leica.

Добавлю только, что OnePlus в этом рейтинге пока не входит ни в пятерку, ни в десятку лидеров. Ее нет даже в двадцатке. Значит, ее камерам точно есть куда расти, и именно то, что в этом направлении компания может прибавить, признал даже сам руководитель OnePlus.

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Напомню, серия OnePlus 9 будет включать OnePlus 9, OnePlus 9E и OnePlus 9 Pro. Правда, пока это все только по слухам. Мы пока не знаем, будут ли все три смартфона использовать технологию Leica или она будет ограничена только профессиональной моделью. Тем не менее, перспектива такого сотрудничества выглядит не только интересной, но и своевременной. В том числе и для Leica, которая почти лишилась своего крупного партнера после того, как он попал под санкции.

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