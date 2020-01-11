OnePlus представит новую технологию дисплеев

Компания OnePlus не так давно на потребительской выставке CES 2020 представила концептфон OnePlus Concept One. Особенностью телефона стал ND-фильтр, который скрывает камеры смартфонов по аналогии с солнечными очками. До анонса все думали, что компания покажет что-то по-настоящему уникальное и интересное, однако на деле это оказался какой-то фильтр, который можно было, по сути говоря, и не показывать. Фильтр и фильтр, что с того? В этот раз нам предлагают поверить в том, что OnePlus готовится показать новую технологию дисплеев. Однако мы сомневаемся в том, что это будет действительно что-то интересное.



В Сети появился тизер-постер, выглядит он следующим образом. Наличие своего рода шлейфа, следующего за дисплеем в виде нескольких отпечатков экрана говорит о наличии или повышенной частоты кадров, или продвинутой защиты с несколькими слоями стекла.

Повышенная герцовка экрана

В настоящее время флагманы компаний работают с частотой обновления дисплея 120 Гц. Эта цифра не очень привлекательна и интересна, так как уже даже Xiaomi выпустила бюджетный Redmi K30 с подобным экраном. Если OnePlus действительно представит 120 Гц дисплей — это будет полный провал. Ей нужно показать что-то более интересное. Например, частоту обновления 240 Гц или 360 Гц.

Ранее компания Sharp представила смартфон Aquos Zero 2 с OLED-экраном 240 Гц и процессором Snapdragon 855. Компания пока не раскрыла старт продаж и стоимость телефона. Однако его наличие говорит лишь об одном — производители уже сейчас могут представить подобный экран. Кроме того, не так давно Nvidia совместно с Asus показала миру монитор с обновлением картинки 360 Гц. Почему бы не дать тоже самое владельцам Android-телефонов? Однако, зная OnePlus, компания, скорее всего, покажет надоевший всем 120 Гц дисплей.

Защищенный экран

Помните Moto Z2 Force? Это смартфон с защищенным экраном. Он оснащён экраном ShatterShield с 5 слоями защиты. Вероятность того, что компания покажет подобную технологию, очень мала. Дело в том, что из-за многочисленных слоёв защиты может страдать качество картинки, пропадает эффект парения дисплея над поверхностью.

За что отвечает герцовка и в чём её плюсы и минусы?

Частота обновления экрана измеряется в герцах, 60 герц означает, что экран за 1 секунду способен показать 60 кадров. Чем больше кадров, тем плавнее ощущается картинка (меньше разрывов между кадрами). В чём же плюсы повышенной частоты? 120 Гц экран будет казаться в 2 раза плавнее обычного 60 Гц дисплея. Это особенно актуально в случае с играми и мобильными интерфейсами, так как глаз человека расположен близко к экрану, к тому же пользователь часто взаимодействует с интерфейсом. Android с Material Design стал предлагать более сложные и разнообразные анимации.

Недостаток повышенной частоты заключаются в увеличенном расходе заряда аккумулятора. Производителям необходимо увеличить объём аккумулятора на 10-20%, чтобы компенсировать разницу в частоте экрана. Причиной увеличенного расхода является графически чип — ему необходимо прорисовывать 120 кадров в секунду вместо 60. В случае со 240 Гц нагрузка на графически чип станет еще выше. Это также может привести к его быстрому износу.

Можно ли увеличить частоту экрана самостоятельно?

Возможно разогнать дисплей, но это может привести к ряду проблем. Всё упирается в возможности матрицы и контроллера дисплея — они могут попросту не поддерживать такие высокие частоты. К тому же ручное увеличение частоты приведёт к их быстрому выходу из строя. Некоторым умельцам удается разработать модификации с разгоном экрана. Так, дисплей Xiaomi Mi 9T удалось разогнать до 75 Гц, а Mi 9 разогнали до 84 Гц.

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Всегда ли смартфоны работают с повышенной частотой?

Нет. Некоторые производители пока не готовы использовать честные 90 или 120 Гц во всех приложениях. Например, OnePlus отключает 90 Гц в приложениях, использующих SurfaceView, TextureView или NativeActivity. Pixel 4 по стандарту также использует адаптивный режим 90 Гц, но в настройках разработчика можно включить постоянную повышенную частоту. На аналогичные проблемы с адаптивными 120 Гц жалуются владельцы Redmi K30.

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