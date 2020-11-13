Почему для нас так важно, что Samsung представила новый процессор

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Артем Сутягин 0

У Samsung уже много лет наблюдаются проблемы с процессорами. Все не так плохо, но версии не на Snapdragon вызывают у пользователей слишком много вопросов. Теперь ситуация может измениться, ведь компания представила новый чип Exynos 1080, который должен решить имеющиеся трудности. Он современный, с относительно новой архитектурой, мощный и даже производительный (не путать последние два понятия), а еще больше всего ему должны радоваться российские пользователи. Ведь на всех рынках, кроме американского, именно новый чип позволит сделать смартфон более полноценным. Судя по всему, время что-то менять пришло.

Samsung

Новый процессор Samsung должен изменить многое.

Новый процессор Samsung

Около недели назад Samsung официально подтвердила, дату запуска своего нового чипсета Exynos 1080. Пришло время сдержать слово и вчера компания анонсировала новый компонент своих будущих смартфонов. По словам Samsung, Exynos всегда был ведущим брендом в полупроводниковой промышленности. Компания придерживается корпоративной философии комплексного развития своих потребительских продуктов. Звучит все это красиво, вот только что мы получили на самом деле и почему нам стоит осторожно порадоваться.

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Си Ли, вице-президент по маркетингу Samsung Semiconductor S.LSI, открыл занавес этого мероприятия. Компания особо отмечает Vivo в качестве стратегического партнера. Это говорит о том, что именно Vivo будет первым производителем, использующим этот чип.

Vivo

Одним из первых смартфонов с чипсетом Exynos 1080 может стать Vivo

Характеристики процессора Samsung Exynos 1080

На этот раз чипсет Exynos 1080 использует центральный процессор ​​новой архитектуры. В нем используется 5-нм техпроцесс, а также архитектура 1 + 3 + 4. Он поставляется с одним большим производительным ядром A78 с частотой 2,8 ГГц, тремя ядрами A78 с частотой 2,6 ГГц для сбалансированной обработки и четырьмя энергоэффективными ядрами A55 с частотой 2,0 ГГц.

Естественно, новый процессор поддерживает технологию 5G, выпускать топовый смартфон без которой сейчас как-то даже неприлично. Так же отмечается, что одноядерная производительность увеличилась на 50%, а многоядерная — почти вдвое.

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Exynos 1080 — это первый мобильный процессор Samsung, в котором используется самый сложный 5-нм техпроцесс FinFET EUV. Скорость загрузки данных из сети увеличилась до 5,1 Гбит/с. Кроме того, он поддерживает технологии WiFi 6 и Bluetooth 5.2, которые тоже исключительно положительно сказываются на возможностях подключения.

Для того, чтобы фотографии на смартфон с этим процессором стали еще лучше, его дополнили технологией искусственного интеллекта, а камеры теперь поддерживаются до 200 Мп. При этом их максимальное количество может достигать шести. Кроме того, этот чипсет поддерживает традиционную 10-битную цветную съемку и возможность напрямую редактировать видео HDR10+.

Samsung

Рассказ о новом процессоре всегда интересен.

Exynos 1080 использует графический процессор Mali-G78 от ARM. По стандарту Manhattan v3, общая производительность которого увеличилась в 2,3 раза. Чтобы игровой процесс длился дольше, предусмотрена система распределения питания Amigo.

Почему Samsung нужен новый процессор

На бумаге все выглядит хорошо, вот только осталось понять одно — будет ли процессор действительно так хорошо работать. В свое время пользователи действительно часто жаловались на то, что смартфоны топовых линеек намного хуже работали именно на Exynos, чем на Snapdragon. В комментариях к статьям и в нашем Telegram-чате я несколько раз натыкался даже на тех, кто покупал официальный смартфон в России на Exynos, а потом продавал и заказывал ту же модель с доставкой из США на Snapdragon. Не уверен, что такая сложная схема была хорошей идеей, но каждый делает так, как хочет.

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Наибольшего накала ситуация достигла с выходом серии Samsung Galaxy Note 20. Еще за несколько месяцев до этого в Galaxy S20 корейский процессор проигрывал американскому, но в новый ”Note” почему-то установили обновленный за месяц до презентации Snapdragon 865+, а Exynos оставили тот же, что и весной. В итоге разница в производительности выросла еще больше, и мало кто порадовался такому положению дел. Тем более, что в Европе и России смартфоны Samsung стоят или столько же, или даже дороже, чем в США.

Samsung Exynos

Главное не переоценить новый процессор.

Учитывая, как все красиво рассказали о новом процессоре, есть надежда, что новинка не будет уступать в производительности как минимум Snapdragon 875, которого тоже осталось ждать совсем недолго. Остается добавить, что из большой четверки производителей процессоров Qualcomm будет последней, кто 2 декабря покажет чипсет с техпроцессом 5 нм. Первой это сделала Apple (A14 Bionic), потом была Huawei (Kirin 9000), а теперь Samsung. Правда, первые уже выпустили свои устройства, а последняя пока нет. Так что надо будет немного подождать, прежде чем ”потрогать” их.

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