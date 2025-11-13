Почему не стоит покупать ноутбук на Windows прямо сейчас и что изменится в 2026 году

Покупка нового ноутбука на Windows сегодня может оказаться сомнительным решением, и дело вовсе не в цене или характеристиках. На горизонте зреет технологический сдвиг, который способен полностью изменить представление о том, каким должен быть персональный компьютер. Так что в ближайшие пару лет границы между мобильными и настольными устройствами сотрутся, а привычные ноутбуки перестанут быть просто компьютерами на аккумуляторах.

Пока пользователи обсуждают прирост производительности и дизайн разных новых моделей, в самой архитектуре компьютеров происходит тихая революция. Qualcomm объявила, что ее чипы семейства Snapdragon X, которые пока поддерживают только Windows, вскоре станут совместимы и с Android. Это означает, что мир ноутбуков готовится к масштабному объединению с мобильной экосистемой.

Когда устройства на базе Snapdragon X и аналогичных чипов выйдут в массовый сегмент, ноутбуки перестанут быть просто портативными ПК. Они станут частью единой среды, где приложения, уведомления, файлы и все остальное будут плавно переходить между устройствами. При этом Windows постепенно превратится скорее в интерфейс к экосистеме или уступит место новой системе на базе Android. У iPadOS не получилось сместить macOS, но у Android, возможно, есть шанс сделать это с Windows.

Почему сейчас не стоит покупать ноутбук

Тенденция к объединению платформ обещает многое: очень энергоэффективные ноутбуки, бесшовную работу с Android-приложениями и тесную интеграцию со смартфонами. Но вместе с этим сегодняшние устройства на привычных чипах Intel и AMD неминуемо устареют.

Хороший пример: компьютеры Apple. Недавно компания объявила, что прекращает поддержку устройств на базе процессоров Intel и полностью сосредоточится на Apple Silicon, своем фирменном ARM-решении. Это своеобразный «яблочный» аналог Snapdragon X.

В итоге то, что кажется мощным и современным сегодня, уже через год-два может потерять поддержку ключевых функций и просто не впишется в новый ритм работы. К тому же подобные переходы всегда сопровождаются ценовыми качелями: когда новые ARM-решения станут массовыми, рынок быстро перестроится. Старые ноутбуки подешевеют, а производители начнут активно продвигать новые модели.

Иными словами, потом ваш нынешний ноутбук не будет нужен ни вам, ни кому-то на вторичке.