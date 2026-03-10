Почему новый Galaxy S26 хуже старых китайских флагманов

Топовый Galaxy S26 Ultra получил мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5, а обычный S26 и S26+ для России комплектуют Exynos 2600 — фирменным чипом Samsung. Казалось бы, ну и что? А то, что за похожие или даже меньшие деньги китайские производители дают ощутимо больше. И это не просто слова: Xiaomi 15 — флагман с процессором Snapdragon 8 Elite — обошёл iPhone 16 Pro по нескольким ключевым параметрам и стоит заметно дешевле. А теперь вопрос — почему Samsung берет в полтора раза больше денег за то, что уступает менее дорогим конкурентам?

Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite: в чём разница

Начнём с главного — с процессора. Exynos 2600 построен по 2-нм техпроцессу на заводе Samsung, а Snapdragon 8 Elite — по 3-нм на заводе TSMC. На бумаге Samsung выглядит современнее. На практике — не совсем.

Дело в том, что 2-нм техпроцесс Samsung и 3-нм TSMC — это разные вещи. Например, TSMC делает чипы стабильнее и эффективнее. Именно поэтому Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах GeekBench быстрее Exynos 2600 на 18% в однопоточном режиме и примерно на 5% в многопоточном. Те же данные подтверждает AnTuTu.

За такие деньги хочется лучшего. И вот тут начинается самое интересное. Ведь по производительности «новинка» 2026 года оказалась на одном уровне с процессором двухлетней давности:

Geekbench 6

Тип теста Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Один поток 3 040 3 008 Все ядра 10 290 9 730

AnTuTu

Тип теста Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Общий результат 3 210 573 3 162 650 CPU 1 065 772 967 505 GPU 1 212 568 1 200 291 Память 413 700 381 416 UX 518 533 613 438

3DMark Wild Life Extreme

Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Рейтинг 6 674 6 527

Кстати, Exynos 2600 в синтетических тестах выглядит даже чуть сильнее: в Geekbench 6 он опережает Snapdragon 8 Elite на 1% в одноядерном режиме и на 6% в многоядерном, а в AnTuTu набирает около 3,21 млн баллов против 3,16 млн у Snapdragon. В тесте 3DMark Wild Life Extreme картина та же — Exynos 2600 впереди с минимальным отрывом.

Но главное, как всегда, в деталях. В разбивке AnTuTu по подтестам Snapdragon 8 Elite уверенно обходит Exynos 2600 в категории UX — то есть в сценариях, которые ближе всего к реальному использованию смартфона: отзывчивости интерфейса, анимациям и плавности работы. Именно это вы чувствуете руками каждый день, а не синтетические CPU-баллы. Кроме того, синтетика — это тесты в идеальных условиях. В реальной нагрузке, особенно в длительных игровых сессиях, стабильность производительности зависит от качества охлаждения и оптимизации прошивки — и здесь у Samsung исторически есть проблемы с Exynos.

Камеры Galaxy S26 — всё те же, что были год назад

Это не преувеличение. Камеры Galaxy S26 и S26+ в 2026 году аппаратно не изменились по сравнению с прошлогодним Galaxy S25. Та же тройная система: 50 Мп основной модуль f/1.8, 12 Мп сверхширокоугольная и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Samsung лишь доработала программную обработку и ночной режим.

В компании сделали ставку на искусственный интеллект вместо нового железа. А вот все реальные улучшения достались только Galaxy S26 Ultra: там основная камера получила диафрагму f/1.4 против f/1.8 у обычной модели, что даёт на 47% больше света при съёмке в темноте.

Теперь посмотрите, что за те же деньги предлагает Xiaomi 15 Ultra — флагман 2025 года, который сейчас уже можно купить дешевле Galaxy S26:

Основная камера Sony LYT-900, дюймовый сенсор, f/1.63 — один из крупнейших в индустрии

Перископный телеобъектив на 200 Мп с 4,3-кратным оптическим зумом

Ещё два объектива по 50 Мп — телефото и сверхширокоугольный

Всё это разработано в партнёрстве с Leica

Это не просто другой класс — это другая философия. У Galaxy S26 три камеры с тем же железом, что и год назад. У Xiaomi — четыре объектива от Leica с дюймовым основным сенсором.

За сколько заряжается Galaxy S26

Galaxy S26 заряжается со скоростью 25 Вт. В 2026 году это выглядит скромно и стремно. Для сравнения: Xiaomi 15 — тот самый, что еще дешевле ультры, — заряжается со скоростью 90 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом. Так что полный заряд занимает около 40 минут. А OnePlus 15 поставляется с зарядкой 80 Вт и аккумулятором на 7300 мАч — против 4900 мАч у Galaxy S26. В общем, совершенно разные весовые категории.

Для человека, который постоянно уходит из дома на весь день, это не техническая деталь, а реальное бытовое удобство. Samsung на это отвечает словами про оптимизацию One UI и эффективность Exynos. Но в тестах на автономность Galaxy S26 Ultra со Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал себя далеко не лучшим образом и продержался всего на час дольше предшественника. Это при том, что OPPO из Китая обскакал его 2 с лишним часа.

За что стоит купить Galaxy S26

Честный ответ: за экосистему, программную поддержку и бренд. Ведь Samsung обещает 7 лет обновлений Android — это реальный аргумент. One UI — одна из самых удобных оболочек на Android. Galaxy AI работает нативно и хорошо интегрирован. Наконец, Samsung — это имя, которому доверяют, а еще это развитый сервис.

Технически же Galaxy S26 на Exynos 2600 в сравнении с китайскими конкурентами 2025 года уступает по нескольким фронтам одновременно:

процессор слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5, который стоит в Xiaomi 15 и OnePlus 15

слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5, который стоит в Xiaomi 15 и OnePlus 15 камеры аппаратно не обновились

аппаратно не обновились зарядка медленнее в 3–4 раза

Даже год назад у Vivo были флагманы, которые бьют Samsung по мощности, причём с теми же процессорами Snapdragon и продвинутыми камерами Zeiss.

Но, Galaxy S26 — это хороший смартфон. Просто не выдающийся по меркам 2026 года, особенно в версии на Exynos. Если вы хотите именно Samsung — берите Ultra на Snapdragon 8 Elite Gen 5 или смотрите на Galaxy S25, который сейчас резко подешевел после выхода S26 и стоит сущие копейки по сравнению с ценой на выходе.

Если же для вас главное — камера, мощность и скорость зарядки, то китайские флагманы дадут больше за сопоставимую цену. Samsung об этом знает, но пока ничего не меняет.