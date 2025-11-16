Почему при покупке смартфона в 2025 году надо смотреть не только на емкость аккумулятора

Автономность смартфонов в 2025 году — это уже не просто гонка миллиампер-часов. Хотя емкость батареи остается важным параметром, правила игры существенно изменились. Благодаря новым технологиям, таким как кремний-углеродные аккумуляторы, китайские производители преодолели барьер в 5000 мАч. Например, Xiaomi 17 Pro Max теперь оснащен батареей на 7500 мАч, а модели вроде iQOO 15, OnePlus 15 и линейка Realme GT предлагают емкость около 7000 мАч. Однако более крупная батарея не гарантирует длительную работу устройства. Время автономной работы зависит от множества факторов.

Почему при покупке смартфона в 2025 году надо смотреть не только на емкость аккумулятора. Аккумулятор важен, но за время работы отвечает не только он. Изображение: Habr. Фото.

Аккумулятор важен, но за время работы отвечает не только он. Изображение: Habr

Емкость батареи смартфона

Высокий показатель мАч обычно означает больший запас энергии, но это не полная картина. Смартфон с батареей на 7000 мАч может разряжаться быстрее устройства с 5000 мАч, если использует энергозатратный экран, требовательные приложения или плохо оптимизированное ПО.

Бюджетные модели иногда превосходят флагманы по автономности просто потому, что в них меньше энергоемких компонентов. Например, Redmi 15 с батареей на 7000 мАч демонстрирует впечатляющую продолжительность работы отчасти благодаря отсутствию множества функций, потребляющих энергию.

Влияние дисплея на время работы батареи

Экраны с высокой частотой обновления выглядят великолепно, но серьезно нагружают аккумулятор. Панели OLED с частотой 120 Гц или 144 Гц потребляют заметно больше энергии. Производители нашли решение — технология LTPO позволяет экранам адаптировать частоту обновления, снижая её до 1 Гц при просмотре статичных изображений. Устройства без этой функции разряжаются значительно быстрее.

Влияние дисплея на время работы батареи. Современные экраны тратят много энергии. Изображение: Apple World Today. Фото.

Современные экраны тратят много энергии. Изображение: Apple World Today

Разрешение экрана также играет роль — панели Full HD+ потребляют меньше энергии, чем QHD+, даже при одинаковой яркости и частоте обновления. Так же продолжается гонка за рекордную яркость. Многие флагманы достигают 5000 нит. Это обеспечивает отличную видимость на солнце, но при частом использовании на максимальной яркости батарея разряжается заметно быстрее.

Эффективность процессора и система охлаждения смартфона

Чипсет внутри устройства тоже имеет огромное значение. Современные процессоры, такие как Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500, более энергоэффективны и лучше справляются с нагревом.

Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны

При интенсивных задачах — играх или серийной съемке — смартфоны нагреваются и начинают троттлинг, что парадоксально увеличивает энергопотребление. Качественная система охлаждения помогает поддерживать стабильную производительность без излишней нагрузки на батарею.

Если устройство нагревается даже при простых задачах вроде видеозвонков или навигации, ожидайте ускоренной разрядки.

Оптимизация программного обеспечения смартфонов

Здесь Apple и Samsung сохраняют преимущество. iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra не обладают самыми большими батареями, но часто превосходят устройства с гораздо большей емкостью. Причина — программное обеспечение. iOS и One UI превосходно управляют фоновыми процессами, службами геолокации и переключением между сетями.

Оптимизация программного обеспечения смартфонов. Samsung лучше других на Android умеет в оптимизацию ПО. Фото: stuff.tv. Фото.

Samsung лучше других на Android умеет в оптимизацию ПО. Фото: stuff.tv

Китайские бренды активно догоняют конкурентов, но именно с оптимизацией пока все лучше остальных у HUAWEI. Даже с небольшой батареей ее смартфоны работают дольше многих других. А еще многие, включая OnePlus и Xiaomi, используют искусственный интеллект для управления фоновыми приложениями и продления времени работы в режиме ожидания.

Вредна ли быстрая зарядка смартфона

Быстрая зарядка в 2025 году достигла впечатляющих показателей: 100-120 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки в большинстве устройств. Возможность быстро восполнить заряд — безусловный плюс, но важнее то, как смартфон управляет температурой во время зарядки.

Функции вроде медленной зарядки, bypass-режима (полезно при играх с подключенным зарядным) и запланированной ночной зарядки помогают снизить деградацию батареи со временем. Всё больше устройств включают мониторинг состояния батареи для сохранения емкости в течение срока службы.

Вредна ли быстрая зарядка смартфона. Даже не дорогие смартфоны уже получают быструю зарядку. Фото.

Даже не дорогие смартфоны уже получают быструю зарядку.

В конечном счете, никакие спецификации не могут полностью предсказать фактическое время работы устройства. Реальная автономность зависит от сценариев использования: времени, проведенного за экраном, количества звонков, числа синхронизирующихся приложений и характера задач.

Независимые тесты батарей и обзоры реального использования особенно ценны, так как они показывают, как устройство ведет себя в повседневных условиях, а не в лабораторных.

Китайские флагманы с массивными батареями действительно впечатляют и демонстрируют отличные результаты на практике. Но не стоит списывать со счетов устройства от Apple, Samsung и других производителей, которые компенсируют меньшую емкость умной оптимизацией.

Если автономность — приоритет при выборе смартфона, важно оценивать всю картину целиком, а не только цифру «мАч» на коробке.

Лонгриды для вас
Действительно ли у OnePlus 15 самый хороший экран среди всех смартфонов

OnePlus готовится представить свой новый флагман OnePlus 15, который станет одним из первых глобальных смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Компания активно делится подробностями об улучшениях дисплея, который обещает стать одним из главных преимуществ устройства. Многие были уверены, что это будет не апгрейд, а скорее даунгрейд. Вот и давайте разберемся, получит ли. OnePlus 15 лучший экран среди всех смартфонов или нет.

Читать далее
Можно ли использовать умные часы для оценки стресса, усталости и качества сна

Многие владельцы умных часов полагаются на показатели стресса, которые отображает их устройство. Однако новое масштабное исследование показывает, что эти данные могут быть крайне неточными и вводить в заблуждение относительно реального эмоционального состояния. Лично я всегда считал, что в этом измерении/расчете есть большая погрешность. Но теперь это не вызывает сомнений и есть доказательства насколько слепо можно доверять этим показаниям.

Читать далее
Самые легкие смартфоны на Android в 2025 в компактном корпусе и с хорошим железом

Смартфоны 2025 года впечатляют не только скоростью, временем работы батареи или качеством камеры, но и легкостью. Благодаря продуманному дизайну и современным материалам, экраны становятся больше, а батареи емкостью свыше 5000 мА*ч помещаются в корпусы, которые весят очень мало. Таким образом, производителям не составляет труда выпустить легкий смартфон, который поместится в кармане и не будет вам докучать своими габаритами. В нашей подборке сразу 7 лучших моделей на Android, которые стоит иметь в виду, если соскучились по изящным телефонам.

Читать далее
Почему зумеров нужно постоянно хвалить на работе?
Топ-5 любимых комедий на вечер, которые стоит посмотреть еще раз
Аналитики JPMorgan указали на новое дно для курса Биткоина. До какого уровня может упасть криптовалюта?