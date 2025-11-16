Почему при покупке смартфона в 2025 году надо смотреть не только на емкость аккумулятора

Автономность смартфонов в 2025 году — это уже не просто гонка миллиампер-часов. Хотя емкость батареи остается важным параметром, правила игры существенно изменились. Благодаря новым технологиям, таким как кремний-углеродные аккумуляторы, китайские производители преодолели барьер в 5000 мАч. Например, Xiaomi 17 Pro Max теперь оснащен батареей на 7500 мАч, а модели вроде iQOO 15, OnePlus 15 и линейка Realme GT предлагают емкость около 7000 мАч. Однако более крупная батарея не гарантирует длительную работу устройства. Время автономной работы зависит от множества факторов.

Емкость батареи смартфона

Высокий показатель мАч обычно означает больший запас энергии, но это не полная картина. Смартфон с батареей на 7000 мАч может разряжаться быстрее устройства с 5000 мАч, если использует энергозатратный экран, требовательные приложения или плохо оптимизированное ПО.

Бюджетные модели иногда превосходят флагманы по автономности просто потому, что в них меньше энергоемких компонентов. Например, Redmi 15 с батареей на 7000 мАч демонстрирует впечатляющую продолжительность работы отчасти благодаря отсутствию множества функций, потребляющих энергию.

Влияние дисплея на время работы батареи

Экраны с высокой частотой обновления выглядят великолепно, но серьезно нагружают аккумулятор. Панели OLED с частотой 120 Гц или 144 Гц потребляют заметно больше энергии. Производители нашли решение — технология LTPO позволяет экранам адаптировать частоту обновления, снижая её до 1 Гц при просмотре статичных изображений. Устройства без этой функции разряжаются значительно быстрее.

Разрешение экрана также играет роль — панели Full HD+ потребляют меньше энергии, чем QHD+, даже при одинаковой яркости и частоте обновления. Так же продолжается гонка за рекордную яркость. Многие флагманы достигают 5000 нит. Это обеспечивает отличную видимость на солнце, но при частом использовании на максимальной яркости батарея разряжается заметно быстрее.

Эффективность процессора и система охлаждения смартфона

Чипсет внутри устройства тоже имеет огромное значение. Современные процессоры, такие как Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500, более энергоэффективны и лучше справляются с нагревом.

При интенсивных задачах — играх или серийной съемке — смартфоны нагреваются и начинают троттлинг, что парадоксально увеличивает энергопотребление. Качественная система охлаждения помогает поддерживать стабильную производительность без излишней нагрузки на батарею.

Если устройство нагревается даже при простых задачах вроде видеозвонков или навигации, ожидайте ускоренной разрядки.

Оптимизация программного обеспечения смартфонов

Здесь Apple и Samsung сохраняют преимущество. iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra не обладают самыми большими батареями, но часто превосходят устройства с гораздо большей емкостью. Причина — программное обеспечение. iOS и One UI превосходно управляют фоновыми процессами, службами геолокации и переключением между сетями.

Китайские бренды активно догоняют конкурентов, но именно с оптимизацией пока все лучше остальных у HUAWEI. Даже с небольшой батареей ее смартфоны работают дольше многих других. А еще многие, включая OnePlus и Xiaomi, используют искусственный интеллект для управления фоновыми приложениями и продления времени работы в режиме ожидания.

Вредна ли быстрая зарядка смартфона

Быстрая зарядка в 2025 году достигла впечатляющих показателей: 100-120 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки в большинстве устройств. Возможность быстро восполнить заряд — безусловный плюс, но важнее то, как смартфон управляет температурой во время зарядки.

Функции вроде медленной зарядки, bypass-режима (полезно при играх с подключенным зарядным) и запланированной ночной зарядки помогают снизить деградацию батареи со временем. Всё больше устройств включают мониторинг состояния батареи для сохранения емкости в течение срока службы.

В конечном счете, никакие спецификации не могут полностью предсказать фактическое время работы устройства. Реальная автономность зависит от сценариев использования: времени, проведенного за экраном, количества звонков, числа синхронизирующихся приложений и характера задач.

Независимые тесты батарей и обзоры реального использования особенно ценны, так как они показывают, как устройство ведет себя в повседневных условиях, а не в лабораторных.

Китайские флагманы с массивными батареями действительно впечатляют и демонстрируют отличные результаты на практике. Но не стоит списывать со счетов устройства от Apple, Samsung и других производителей, которые компенсируют меньшую емкость умной оптимизацией.

Если автономность — приоритет при выборе смартфона, важно оценивать всю картину целиком, а не только цифру «мАч» на коробке.