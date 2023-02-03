Почему Samsung отказалась от собственных процессоров Exynos и к чему это приведет

Серия Galaxy S23, вышедшая на этой неделе, немного удивила нас, хотя мы и слышали о том, что получится что-то подобное. В телефоне есть много всего нового, но именно на то, о чем мы будем говорить ниже, обратили внимание не все и незаслуженно обделили вниманием, а ведь это ключевая область, в которой надо было что-то поменять. Впервые за почти десятилетие Samsung предлагает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для всех моделей Galaxy S23 по всему миру, при этом вариант Exynos отсутствует вовсе. Начиная с Galaxy S5 еще в 2014 году компания ни разу не отказывалась от собственного процессора. Поэтому это действительно знаковое событие.

Samsung cо Snapdragon или с Exynos

В течение последних пяти лет Samsung использовала варианты своей серии Galaxy S на базе Qualcomm для Северной Америки, Кореи и Китая, одновременно запуская версии на базе Exynos в других регионах. Эта стратегия претерпела изменения в прошлом году, когда Samsung начала представлять версию Galaxy S22 на базе Snapdragon 8 Gen 1 на более глобальных рынках, включая такие ключевые регионы, как Индия и ОАЭ.

Samsung пошла еще дальше с серией Galaxy S23, используя чипсет Qualcomm по всему миру. При этом покупатели получают не базовый процессор, а нечто немного иное. Новый Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy — это, по сути, тот же Snapdragon 8 Gen 2, который был выпущен в конце 2022 года, но основное ядро ​​Cortex-X3 работает на более высокой частоте — 3,36 ГГц, а это означает, что телефоны Samsung должны иметь бОльшую производительность, чем конкуренты.

Samsung выпустила Galaxy S23. Что мы теперь о нем знаем.

Хорошо ли, что Samsung больше не выпускаеn свои процессоры

Очевидно, что это большая победа для Qualcomm, но и Samsung тоже сложно назвать проигравшей. Теперь у нее есть флагманская линейка продуктов, которая имеет одинаковые характеристики по всему миру. Этот шаг делает новейшие устройства значительно более привлекательными для покупателей в тех странах, где до сих пор были только версии Exynos.

Конечно, Qualcomm не испытывает недостатка в партнерах, ведь у нее есть неиссякаемое количество заказов от китайских компаний, среди которых OPPO, Vivo, Xiaomi, OnePlus и другие. Но с другой стороны, ни один из них не приближается к масштабам Samsung в категории флагманов.

Какие телефоны продаются лучше остальных

В прошлом году Samsung продала всего лишь 30 миллионов смартфонов серии Galaxy S22, и это в разы больше, чем продажи всех других флагманов Android вместе взятых. Qualcomm теперь получает большую долю этого прибыльного пирога.

Вернемся к выгодам Samsung. Для нее это тоже правильный шаг, поскольку он гарантирует, что клиенты по всему миру получат одинаковые телефоны. Ведь раньше регионы, которые получили варианты Exynos, имели устройство с явно более низкими характеристиками, и многие пытались достать версию именно на процессорах Qualcomm, минуя официальные каналы продаж. Дело не в том, что чипсеты Exynos были плохими по своей сути, но они никогда не соответствовали своим аналогам Snapdragon.

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Иногда процессоры просто работали медленнее, в другие годы они имели склонность к перегреву, что быстрее заставляло их троттлить, а иногда они больше расходовали аккумулятор. В общем, чипсеты от Qualcomm всегда были лучше.

Особенно остро проблема быстрого расхода аккумулятор стояла в прошлогоднем Galaxy S22. Его батарея и так не была огромной, но когда дело доходило до игр, все становилось совсем плохо.

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Недостатки Samsung Galaxy S

Так же казалось, что версии Exynos сдерживают линейку Galaxy S. Поскольку Samsung приходилось поддерживать паритет функций между версиями Exynos и Snapdragon, она не могла использовать все функции, предлагаемые Qualcomm в своих чипсетах. Из-за этого устройства не могли использовать весь заложенный в них потенциал.

В этом контексте многие были удивлены, что Samsung потребовалось так много времени, чтобы пойти ва-банк и перейти на Qualcomm. С другой стороны, это можно объяснить способом уменьшить зависимость от одного поставщика. Вот почему Exynos всегда был запасным вариантом, но, учитывая количество проблем за эти годы, переход был просто неизбежен.

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Хотя есть информация о том, что Samsung готовит свой новый процессор, который выйдет в 2025 году. Samsung LSI вложила в платформу слишком много денег, чтобы оставить ее в стороне. Вполне возможно, что Samsung будет использовать Qualcomm по всему миру для серии Galaxy S в течение двух или трех лет, после чего мы увидим возрождение Exynos.

Индустрия мобильных чипсетов как никогда нуждается в сильной конкуренции, и с уходом Huawei в последние годы количество игроков в мире Android сократилось до трех: Qualcomm, MediaTek и Samsung LSI. Есть Apple со своими чипами, но это отдельный огород. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что может предложить восставший из пепла Exynos, но то, что от него сейчас (на время) отказались, очень хорошо.