Почему собственные процессоры Apple и Google изменят мир

Вчера Apple официально анонсировала свой новый чипсет M2. Для тех, кто не разбирается в процессорах, это может показаться чем-то малоинтересным и совсем неважным. Но на самом деле это лишнее подтверждение того, что одни производители будут явно доминировать в меняющемся мире технологий. Таких компаний пока немного, но они есть, и у них явно больше шансов в производстве продукции, которая будет на голову выше конкурентов. Для понимания давайте рассмотрим, почему собственные чипы лучше покупных, пусть и хороших.

Новый процессор Apple M2

Внедрение чипа M2 знаменует собой дебют процессоров Apple Silicon второго поколения. Как следует из самого названия, Apple M2 является преемником чипсета M1, анонсированного пару лет назад, и обещает значительное улучшение производительности.

Новый чип Apple M2 использует специальный кремний ARM от Apple и построен с использованием 5-нм техпроцесса с 20 миллиардами транзисторов, что, по словам компании, на 25 процентов больше, чем у исходного M1.

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Компания также обещает на 18% более быстрый процессор и на 35% более быстрый графический процессор по сравнению с M1. Apple также заявляет, что производительность примерно в 1,9 раза выше, чем у «последнего 10-ядерного чипа для ноутбуков», но напрямую не называет конкурентов.

Насколько M2 мощнее Intel

Если сравнивать с моделями конкурентов, то процессоры Intel некоторых поколений проигрывают новинке от Apple в несколько, а иногда даже в несколько десятков раз. Так компания сравнивает свои новые ноутбуки с решениями, которые она же предлагала несколько лет назад до выхода M1.

Создавая свой процессор, компания понимала, что ей нужно. В итоге, пусть она и использует производственные мощности чужих заводов, но все равно добивается удешевления производства. Каждый производитель тратит деньги на разработки, компоновку, патенты и другие вещи. Все они сильно влияют на производство, а не только сам процесс создания чипа или их связки.

Как новый процессор Google Tensor сделает телефоны лучше.

Зачем нужны собственные процессоры

Но снижение стоимости и получение конкурентного преимущества при сохранении того же уровня прибыли хоть и важный, но не решающий фактор преимущества собственных процессоров перед покупными. Главное то, что компания может создавать то, что ей нужно. Например, свеженькие чипсеты Apple использует новые ядра производительности и эффективности. Это четыре высокопроизводительных ядра M2, 4 энергоэффективных ядра и до 10 ядер видеопроцессора (в зависимости от версии). Так же увеличена кэш-память и пропускная способность памяти, а оперативная память встроена в единый чипсет. При этом благодаря технической возможности объединение оперативной памяти и SSD со скоростью 7000 Гбайт/c дает фантастические результаты при меньших затратах компонентов.

Но сделать все это можно, только зная, что ты хочешь получить в итоге, и типовые решения для этого подходят слабо. Тут и проявляется второе преимущество собственных процессоров — их оптимизация под конкретные нужды. То есть они получаются одновременно намного дешевле и лучше. Вам не придется выбирать одно из двух.

В свое время собственные процессоры производила так же Huawei, но ее бизнес быстренько свернули в 2019 году, введя санкции. Чтобы хоть как-то выжить, ей пришлось пересесть на чипсеты Qualcomm. Сейчас не будет вдаваться в политическую подоплеку этого процесса, а лучше вспомним еще один процессор, который компании разрабатывают под себя. Нет, это не Samsung Exynos. Он тоже интересен, но не так, как Google Tensor 2. Пусть его и помогает создавать Samsung, и выпускается линейка пока только для смартфонов, но он достоин внимания в ключе нашего разговора.

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Процессор Google Tensor 2

Флагманский процессор Google следующего поколения — Google Tensor 2 — еще не вышел, но он по-прежнему сохранит производственный процесс Samsung. Он будет использовать 4-нм техпроцесс Samsung LPE, который сейчас используется Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Однако Qualcomm больше не поддерживает этот процесс, поскольку теперь она перешла на 4-нм процесс TSMC для SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Кроме того, процессор Google Tensor 2 будет использовать набор инструкций ARMv9. Snapdragon 8 Gen 1 — это первый в мире чип с набором инструкций ARMv9. Сотрудники ARM говорят, что это самая важная инновация за последние 10 лет. Кроме того, компания также утверждает, что эта технология является основой будущих 300 миллиардов чипов ARM.

По сравнению с ARMv8 предыдущего поколения, набор инструкций ARMv9 больше не будет ограничиваться рынком мобильных/встраиваемых систем. Он также будет расширяться на новые рынки, такие как ПК, HPC, высокопроизводительные вычисления и глубокое обучение, чтобы удовлетворить глобальный спрос на все более мощные системы безопасности и искусственный интеллект.

Именно тут и стоит привести еще одно доказательство того, что собственные чипсеты — это хорошо. В первом поколении Tensor компания смогла сделать большой прорыв с точки зрения производительности искусственного интеллекта. Это ей и было нужно. В то время, как игровые модели требуют грубой вычислительной мощности, выполнение некоторых специфических задач требует оптимизации.

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Так в Google Pixel 6 появились некоторые функции, которые просто не могут себе позволить другие производители. В частности компания смогла еще улучшить и без того свой отличный алгоритм обработки фотографий. А заодно настроила его так, что теперь он работает на устройстве, минуя облачную обработку.

Рано или поздно все серьезные производители перейдут на собственные процессоры. А до этого времени у тех, кто уже это сделал, будет конкурентное преимущество. Их устройства просто окажутся более гибкими, что выведет их в другую лигу. Они не будут по всем параметрам лучше, но они точно будут более разнообразными. Не всем нужен мощный пикап. Кому-то больше подойдет компактный городской автомобиль, кому-то — спорткар, а кому-то — трактор. Ну, вы понимаете, о чем я. Именно эти возможности и дают новые процессоры.

А вам что нужно? Пишите в нашем Telegram-чате, как относитесь к собственным процессорам производителей электроники.