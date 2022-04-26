Почему телефон сильно греется. Вот причины

Сильный нагрев — одна из жалоб, которые мы слышим о последних флагманских чипах Qualcomm. В дискуссиях экспертов и обычных пользователей на тему перегрева чипов Snapdragon часто звучит аргумент, что к этому приводит несовершенство технологий Samsung. Ведь именно южнокорейский гигант производит тот самый Snapdragon 8 Gen 1, который активно подвергается критике за выделение большого количества тепла. Но если бы все было так просто, проблема не была бы проблемой. Есть еще несколько причин, которые приводят к перегреву.

Почему греется телефон

И Snapdragon 8 Gen 1, и Exynos 2200 основаны на 4-нанометровом техпроцессе Samsung и имеют во многом схожую архитектуру, включая одно ядро ​​Cortex X2 для выполнения сложных задач, три «обычных» ядра Cortex-A710 и четыре ядра Cortex-A710. A510 для простых задач.

Ряд экспертов считает, что проблема кроется в самой архитектуре ядер. К числу факторов, так же негативно влияющих на перегрев, специалисты относят конструкцию некоторых компонентов.

Они подчеркнули, что чипсеты Apple также используют дизайн ARM, но они более мощные и не страдают от проблем с перегревом. Очевидно, что причина в правильной оптимизации для работы на конкретных устройствах, ведь Apple производит чипы для себя и может их очень тонко настраивать. Qualcomm и Samsung, со своей стороны, разрабатывают чипы для смартфонов, выпускаемых разными производителями с самой разной компоновкой и ПО. Это всего лишь «заготовка», вокруг которой строятся смартфоны.

Плохая оптимизация смартфона

Судя по всему, среди причин того, что тот же Snapdragon 8 Gen 1 склонен к перегреву, можно назвать плохую работу самих производителей смартфонов по доводке и грамотной настройке чипов для работы на конкретных моделях. Они пренебрегают этим и используют конструкцию без внесения каких-либо изменений. Производительности хватает, и они не хотят тратить деньги и время на дополнительную оптимизацию. Проще говоря, процессоры устанавливаются как есть, и в этом большая проблема.

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Плохо работает процессор в телефоне

В результате часть возможностей процессора уходит на его нагрев, а не на оптимальную работу. Если производительность не всегда страдает и даже в режиме перегрева ее хватает, то аккумулятор страдает куда больше. Он садится быстрее и быстрее изнашивается из-за использования в условиях перегрева. Высокие температуры губительны для аккумуляторов. И пусть перегрев процессора не способен привести к возгоранию, но теоретически это может стать причиной вздутия батареи.

Такое мнение экспертов имеет право на жизнь. Но в то же время это не объясняет, почему тот же Dimensity 9000, который использует ядра и дизайн ARM, работает лучше. Он разработан для нужд разных производителей, но при этом не имеет больших проблем с перегревом. Получается, он лучше, чем Snapdragon 8 Gen 1? Получается так. Он не проигрывает в функциональности, но выигрывает в том, что не так сильно перегревается. То есть это еще один плюс в его копилку.

Процессор, который не греется

Инсайдер, известный под ником Digital Chat Station, сообщил, что тайваньская компания MediaTek уже работает над новой разогнанной версией актуального чипсета Dimensity 9000. Необходимость ее выпуска обусловлена ​​скорым выходом Snapdragon 8 Gen 1+. По слухам, он будет более производительным, но в нем на базовом уровне будет частично решена проблема перегрева.

Почему не стоит покупать смартфоны на процессорах MediaTek.

Текущий Dimensity 9000 легко превосходит Snapdragon 8 Gen 1 (в тестах AnTuTu и Geekbench), но останавливаться на этом нельзя и надо предлагать все новые и новые технологии, которые не просто повышают мощность процессора, но и улучшают другие его характеристики. В частности речь идет о нагреве, оптимизации и возможности легкой интеграции. По слухам, более мощный Snapdragon 8 Gen 1+ может быть доступен уже в мае этого года.