Почему у Android больше оперативной памяти, чем у iPhone, но это не делает его лучше

Уже давно известно, что даже актуальный на сегодняшний день iPhone 13 по-прежнему имеет лишь 4 ГБ оперативной памяти. Для Android-флагманов эта отметка была преодолена много лет назад, а сейчас даже самые бюджетные модели предлагают минимум столько же, а то и больше оперативной памяти. Что касается дорогих моделей, то на сегодняшний день основной рынок Android-смартфонов имеет до 18 ГБ оперативной памяти. А благодаря технологии расширения памяти Android-смартфоны могут получить до 20 ГБ оперативки и больше. Это даже превышает то, что есть у пользователей большинства настольных компьютеров. Но почему так происходит?

Почему в iPhone так мало оперативной памяти

Учитывая, что миллионы людей по-прежнему покупают iPhone, возникает очевидный вопрос, который задают многие. Почему 4 ГБ оперативки по-прежнему достаточно для iPhone, в то время, как такой же емкости вряд ли хватит для Android-смартфонов? Просто в данном случае как никогда подходит присказка, что «главное — не размер, а умение пользоваться».

Прежде всего, мы должны понимать, для чего вообще нужна оперативная память смартфону. Ее функция заключается во временном хранении рабочих данных процессора. Таким образом, пользователи могут получить эту информацию, когда захотят, и ее не потребуется долго загружать из медленной встроенной памяти.

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Для чего нужна оперативная память в телефоне

То есть оперативка — это такой «листок бумаги», куда у вас выписаны самые нужные данные из тех, с которыми вы работаете, например, готовя отчет на работе. Если этот листок закончится, вы не сможете получить доступ к самым важным цифрам быстро, и придется перелопатить тонну справочников, документов и других источников, а на это нужно существенно больше времени. Если грубо и на примере, то получается так.

Из приведенного выше примера легко сделать вывод, что iPhone не нуждается в такой большой памяти. Кроме того, его алгоритм проще, эффективнее и не требует большого количества ”черновиков”. А еще у него есть эффективный механизм удаления ненужных данных для того, чтобы освободить место под новые.

Почему нужно больше оперативной памяти

Но это только общее объяснение, что называется, ”на пальцах”. Если более подробно, то пусть iOS и Android являются ориентированными на эффективную работу смартфонов с сенсорным экраном, на этом их сходства заканчиваются. Например, из-за ограничения сервисов Google в Android все приложения должны работать в фоновом режиме. То есть, если вы откроете приложение размером 100 МБ, объем оперативной памяти уменьшится на 100 МБ.

Это означает, что даже простое приложение для осуществления звонков (это ведь тоже приложение), подъедает оперативку и уменьшает ее объем. Только так оно может быть доступно вам в течение дня. Так многие приложения будут работать в фоновом режиме. И не важно, используете ли вы их в настоящее время или нет. Очевидно, что эта модель работы Android требует большого объема памяти. Про него еще говорят, что «сколько не дай — все равно сожрет». Но в любом случае ее должно быть много

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Нужно ли iPhone больше оперативки

В iOS используется более совершенный механизм фоновой работы, а прием информации унифицирован с сервисами Apple. Все push-сообщения APP необходимо сначала отправить в службу push-уведомлений Apple, а затем отправить пользователю, поэтому нужен только один интерфейс. Тем не менее, из-за этого некоторые пользователи получают часто ненужные уведомления чуть медленнее.

В то же время, когда приложение находится в фоновом режиме, Android является реальным рабочим механизмом, а iOS — виртуальным хранилищем. В iOS, когда приложение находится в фоновом режиме, оно будет приостановлено и не будет работать. Когда предыдущая задача остановится, система запишет состояние текущего приложения и перейдет к новому. То есть хранится не само приложение в развернутом виде, а только данные о нем. Это как держать книгу открытой или просто положить в нее закладку.

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В Android для большего количества приложений потребуется гораздо больше памяти, а преимущество модели iOS в том, что она не требует слишком много памяти. Таким образом теперь мы можем понять, почему Apple комфортно с 4 ГБ ОЗУ, а Android и с 18 ГБ может требовать еще и еще.

Одно и то же приложение, работающее на Android и iOS, занимает разный объем памяти. А еще на его размер оказывает влияние подход самих разработчиков. iOS — закрытая система, которую может использовать только Apple, поэтому у нее более строгие требования к разработчикам и более комплексный механизм проверки. Разработчикам приходится хорошо оптимизировать свои системы, чтобы они могли работать на iPhone или iPad.

Напротив, Android, как система с открытым исходным кодом, имеет более свободный механизм управления, который в некотором роде расслабляет разработчиков. Им не нужно слишком много думать об адаптации своих продуктов. Да и контроль за соответствием в Google Play существенно ниже. Это приводит к тому, что хотя это одно и то же приложение, памяти на Android занимается существенно больше.

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В чем iPhone лучше Android

Это объясняет, почему Apple не нужно увеличивать объем оперативки в iPhone. У многих пользователей до сих пор могут возникнуть вопросы, что лучше: больше памяти или меньше памяти? Для самого iPhone маленький объем памяти означает снижение стоимости или улучшение качества самой памяти. То есть не увеличение объема, а повышение стабильности или увеличение скорости работы.

В конечном итоге пользователю не должно быть важно, сколько у него оперативной памяти — 4 ГБ или 18 ГБ. Главное, чтобы все работало плавно и быстро. Теперь вы понимаете, что разговоры о том, что у iPhone памяти в два раза меньше, чем у телефона, который в 10 раз дешевле, это не говорит вообще ни о чем. Ее можно еще уменьшить и все равно все будет работать отлично. В то же время Android с 8 ГБ и больше может нещадно тормозить.

То же самое относится к аккумулятору, который из-за меньшего количества фоновых процессов нагружается существенно меньше. Поэтому даже при вдвое меньшей емкости батареи iPhone работает столько же, а то и дольше, чем Android-смартфон. Если у вас есть мнение по этому поводу, можете высказать его в комментариях или в нашем Telegram-чате.