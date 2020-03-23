Наверное, все знают, что Samsung вот уже много лет выпускает по две разных версии каждого флагманского смартфона. Одна оснащается процессором Exynos собственного производства Samsung и предназначается для продажи в России, Европе и странах СНГ, а другая – со Snapdragon от Qualcomm – для Америки, Азии и Океании. Таким образом корейцы продвигают фирменный чип и специально ограничивают продажи разных версий своих смартфонов так, чтобы возить их между странами было невыгодно. Вот только пользователи во все времена считали за счастье получить аппарат не на Exynos, а на Snapdragon. Объясняем на пальцах, в чём между ними разница.

Почему мне жалко денег на Galaxy S20 и не жалко на iPhone

Давайте возьмём за пример Galaxy S20, который выходит в вариациях с Exynos 990 и Snapdragon 865.

Чем Snapdragon 865 лучше Exynos 990

Смотреть с 4:41

Как ни странно, но Snapdragon 865 оказывается лучше, чем Exynos 990, по всем фронтам. Если раньше чипсеты Qualcomm выигрывали у фирменных «камней» Samsung по производительности, но при этом уступали им в автономности, теперь Snapdragon — неоспоримые лидеры во всём. Это видно на примере данного видео.

Стоимость запчастей Galaxy S20 Ultra в 3 раза ниже его цены

Тут блогер говорит о том, что протестировал обе версии фирменного флагмана Samsung и пришёл к выводу, что по истечении трёх часов активного использования версия на Exynos 990 разрядилась до 59%, а версия со Snapdragon 865 – до 71%. На первый взгляд, разница не слишком большая – всего 12%, — но для смартфона это означает дополнительные два часа работы.

При замерах производительности обоих процессоров разница оказалась ещё более заметной. Если версия на Exynos набрала в бенчмарке AnTuTu только 449 тысяч баллов, то версия на Snapdragon – почти 527 тысяч. То есть, по сути, разница в производительности равняется практически 20% в пользу «американской» модификации. Но откуда такой разрыв? Если присмотреться на показатели, то видно, что всё дело в более мощном графическом ускорителе Qualcomm. Именно он даёт наибольший прирост. Если у Exynos 990 графика набирает только 155 961 балл, то у Snapdragon 865 – 211 835 баллов.

Что быстрее: Exynos 990 или Snapdragon 865

Что всё это значит на практике? Ну, как ни странно, но в реальных тестах на быстродействие Exynos и Snapdragon идут практически бок о бок. Во всяком случае, это показали тесты на скорость запуска приложений. А вот с нагревом и троттлингом дела обстоят уже не в пользу Exynos. Практика показала, что фирменный процессор Samsung и нагревается значительно быстрее, чем решение Qualcomm, и сбрасывать мощность, чтобы вернуться в приемлемый температурный режим, начинает раньше. Поэтому для игр, видеосъёмки 4К-видео и монтажа Snapdragon явно подойдёт лучше.

Но почему Samsung вообще оснащает смартфоны процессорами, которые так немилы пользователям, заведомо втюхивая им худший продукт?

Подпишись на нас в "Google Новостях", чтобы получать только самую актуальную информацию.

Конечно же, всё дело в экономии, ведь производство чипов Exynos обходится Samsung дешевле, чем закупка флагманских Snapdragon. Точные цифры мы приводить не будем, поскольку, во-первых, рискуем ошибиться, учтя не все расходы, а, во-вторых, в пересчёте на одну штуку разница получается не самой большой, хоть в глобальном масштабе и позволяет Samsung сберечь несколько миллионов долларов.

Впрочем, экономия довольно легко переходит в заработок, поскольку в рознице цены на смартфоны с чипами Exynos и Snapdragon абсолютно идентичны, разумеется, с поправкой на особенности ценообразования в каждой из стран, где Samsung торгует своей техникой. И это не говоря уже о том, что корейцам не приходится задействовать Snapdragon, чтобы те помогли им в оптимизации фирменного процессора, что, в общем-то, тоже стоит денег. Поэтому Exynos оказываются выгодны Samsung как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Samsung выпустила Galaxy A41, но я не советую его покупать

Довольно иронично, что в случае с нефлагманскими моделями такого парадокса нет, потому что Samsung оснащает их все чипами Exynos. То есть, если вы захотите купить Galaxy A51 или A71, у вас не будет другого выбора, потому что это бюджетные аппараты, и корейцы экономят на них как могут. Это не делает процессоры собственного производства Samsung плохими, просто на фоне «камней» Qualcomm они сильно проигрывают, что очень важно, когда выбираешь флагман. Однако, если вы ищете недорогое устройство, эта разница оказывается уже не так заметна, поскольку от них редко кто требует высочайших показателей производительности и быстродействия.