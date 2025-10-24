Производитель рассказал на чем сэкономит в OnePlus 15. Почему так происходит

Компания OnePlus официально подтвердила техническое изменение, которое уже вызвало бурное обсуждение в сообществе поклонников бренда. Все привыкли, что если экономия и есть, то лишь на чем-то незначительном и маловажном для пользователей, вроде официального рейтинга IP при наличии защиты от воды. И вот теперь стало ясно, на чем сэкономит компания. При этом, несмотря на внешне упрощённую характеристику, в компании уверяют, что это не попытка сэкономить, а вынужденная техническая мера, чтобы сделать другие вещи намного лучше.

Что лучше, 165 Гц или QHD+

Именно на такой вопрос надо ответить прежде чем принимать решение о критике или вынесении благодарности китайскому производителю. Президент OnePlus China Ли Цзе Луис подтвердил в публикации на платформе Weibo, что дисплей OnePlus 15 будет иметь разрешение 1,5K, а не QHD+, как в предыдущих флагманах. По его словам, «из-за ограничений современных люминесцентных материалов и схемной архитектуры индустрия пока не способна совместить параметры QHD+ и 165 Гц одновременно».

Таким образом, компания приняла решение сделать выбор в пользу частоты обновления, а не сверхвысокого разрешения. Экран OnePlus 15 с 1,5K при 165 Гц, по словам руководителя, стал «оптимальным решением» и первым в отрасли сочетанием таких параметров. Это серьёзная ставка на плавность изображения и отзывчивость при работе с интерфейсом — фактор, особенно важный для геймеров и адептов визуального качества.

Влияние экранов с высокой частотой обновления на рынок

Переход на экран 1,5K вызвал вопрос, дайствительно ли уменьшение разрешения является шагом назад? Формально да, ведь начиная с OnePlus 7 Pro (2019 года) все флагманы бренда имели QHD+ панели. Однако инженеры компании утверждают, что новый тип экрана дороже в производстве, чем дисплей OnePlus 13, так как почти все ключевые элементы — от драйверов до архитектуры — были разработаны заново.

В основе лежат модернизированные люминесцентные материалы, обеспечивающие более высокую яркость и энергоэффективность при сохранении плавной картинки. Таким образом, компания стремится к балансу между скоростью, качеством изображения и потреблением энергии.

Хотя OnePlus официально не связывает снижение разрешения с экономией энергии, не исключено, что и этот фактор стал важным в принятии такого решения. Флагманские смартфоны всё чаще работают с экранами высокой частоты, что неизбежно влияет на расход аккумулятора. Даже при использовании современных LTPO-технологий постоянная работа QHD+-дисплея на частоте 165 Гц потребовала бы серьёзных компромиссов по времени автономной работы.

Пониженное разрешение снижает нагрузку на процессор и графику, позволяя сохранять плавность при меньшем энергопотреблении. Учитывая, что OnePlus 15 будет оснащён топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, этот баланс производительности и автономности становится особенно важным.

Что поменялось в OnePlus

Решение отказаться от QHD+ наверняка вызовет неоднозначную реакцию. С 2019 года пользователи привыкли к тому, что флагман OnePlus предлагает максимум визуального качества, и теперь снижение разрешения воспринимается как шаг в сторону от привычного стандарта. Однако многие эксперты отмечают, что при экране 6,7 дюйма разница между QHD+ и 1,5K малозаметна в реальном использовании.

Более того, повышение частоты обновления до 165 Гц может оказаться более ощутимым улучшением в повседневной эксплуатации, особенно при прокрутке интерфейса, работе с текстом и играх. Визуальная плавность станет одним из ключевых преимуществ новой модели.

Конкуренция OnePlus c другими брендами

Интересно, что конкуренты OnePlus избрали другой подход. Например, недавно представленный realme GT8 Pro получил QHD+-дисплей с частотой 144 Гц. Это показывает, что производители по-разному оценивают соотношение качества и скорости. OnePlus делает ставку на максимальную плавность, тогда как realme сохраняет акцент на разрешении.

Хотя решение OnePlus отказаться от QHD+ может восприниматься как даунгрейд, на практике это шаг в сторону технологического прогресса. Компания стремится использовать передовые схемы, люминесцентные материалы и повысить общую плавность изображения, жертвуя незначительной частью детализации. В конце концов, они же не 720p поставили.

Финальный ответ на вопрос, оправдано ли это изменение, даст премьера OnePlus 15, которая состоится в Китае уже в ближайшие дни. Именно реальный пользовательский опыт покажет, станет ли экран 1,5K@165Hz новым стандартом для флагманов или временным компромиссом ради демонстрации технологических возможностей.