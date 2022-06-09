Производители знают, как делать камеры смартфонов лучше с каждым годом

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Артем Сутягин 0

Камеры смартфонов давно перестали быть чем-то дополнительным. Теперь это чуть ли не главная составляющая любого мобильного средства связи. Вспомните, как вы рассказываете друзьям о новом телефоне, который купили, а они спрашивают: «как камера?». Так уж устроен рынок — нам нужны камеры, а производители это понимают и пытаются показать, что они лучшие именно в их продукции. Вот и сейчас появилась интересная статистика, как компании стараются сделать камеру все лучше и лучше. Это говорит о том, что процесс еще не завершен, и мы движемся к еще более хорошим камерам. Хотя и не так быстро.

Камера смартфона — главное, что в нем есть. Так. уж получилось

Становятся ли камеры телефонов лучше

Камеры смартфонов прошли долгий путь с точки зрения возможностей фотографирования по сравнению с цифровыми камерами. И очередное исследование Counterpoint Research это доказало. Данные явно свидетельствуют о том, что система обработки изображений продолжает стремительно развиваться. Это касается не только самих камер и их аппаратной части, но и софта, который, собственно, и собирает картинку из набора разрозненных пикселей.

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Что важнее: камера или софт?

Кстати, именно софт не стоит недооценивать. Многие производители пользуются одинаковыми сенсорами и линзами, но фотографии все равно сильно отличаются от бренда к бренду. Все из-за того, что именно софт передает то, что увидела матрица. Прямая картинка с нее будет сырой и ее надо обработать. Этим и занимается софт.

Вопреки распространенному мнению, камера не работает отдельно от всего остального. Софт и отдельные чипы на плате чуть ли не важнее самого модуля камеры.

Результаты исследования были озвучены в рамках специального вебинара, посвященного различным темам, таким как тенденции камер смартфонов, сравнение изображений и многому другому. Его гостями стали представители Honor, DXOMARK, Qualcomm и других компаний.

В отчете говорится, что в топовом сегменте смартфонов количество модулей камеры год от года увеличивается, показатель фокусного расстояния объективов так же растет, а требования к обработке изображений подталкивают производителей чипсетов делать свой аппаратный вклад в качество готовых снимков. Выше я уже сказал, что этим занимается софт, но если он будет работать на отдельном чипе, оптимизированном для обработки изображений, результат будет намного лучше.

Как видим, количество модулей камеры сперва росло, а потом начало сокращаться.

Сколько камер должно быть в телефоне

С 2019 года среднее количество камер в смартфоне было менее трех. Но со временем оно начало расти. Производители понимают, что так проще продать свои смартфоны, ведь часто отдельные модули выполняют важные и востребованные функции. Конечно, если это не 2 Мп модуль для макросъёмки, который есть только для того, чтобы сказать, что в телефоне больше камер.

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Помимо мегапикселей и количества камер, все большее значение приобретает программное обеспечение в системах камер. И это уже отдельно от того, что я говорил выше о качестве обработки. Тут речь скорее о дополнительных возможностях, которые нужны пользователям.

Какие функции должны быть в камере телефона

К ним относятся такие функции, как многокадровые и многокамерные методы слияния. Это когда несколько снимков собирается в один для повышения разрешения или расширения цветового диапазона. А еще это может быть съемка видео одновременно с разных камер, широкие возможности HDR и многое другое.

Вице-президент Qualcomm говорит, что фотосъемка на основе программного обеспечения и алгоритмов означает, что вычислительная мощность имеет первостепенное значение для производительности камеры смартфона. Поэтому для решения задачи и используются различные нейронные модули, машинное обучение и тому подобное.

камера

Производители перестали гнаться за количеством модулей и начали работать над их качеством.

Будут ли камеры телефонов становиться лучше

Все это говорит о том, что мы и дальше будем наблюдать явное улучшение качества камер. Хотя, кажется, производители постепенно начали понимать, что важно не количество, а качество, и делают не 4-5 модулей, среди которых хороший только один, а 2-3, но с по-настоящему хорошими характеристиками.

Как обычно, вы можете высказаться в комментариях или в нашем Telegram-чате, что вы думаете о камерах. Нужны ли вам дополнительные модули или лучше сделать их меньше, но чтобы они обеспечивали более высокое качество съемки?

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