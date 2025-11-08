Qualcomm готовится выпускать флагманские процессоры сразу в двух версиях

Артем Сутягин

Буквально недавно Qualcomm представила свой новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, который уже готовится к массовому появлению в топовых Android-смартфонах. Однако разговоры о следующем поколении процессоров набирают обороты. Согласно последним утечкам, Snapdragon 8 Elite Gen 6 может выйти в двух различных версиях: стандартной и более мощной Pro.

Qualcomm готовится выпускать флагманские процессоры сразу в двух версиях. Новый чип получит новый подход к производительности. Изображение: 3DNews. Фото.

Новый чип получит новый подход к производительности. Изображение: 3DNews

Чем Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет отличаться от Gen 5

По информации от надежного инсайдера Digital Chat Station, Pro-модель получит более производительный графический процессор, поддержку более быстрой памяти LPDDR6 и другие премиальные улучшения. Это означает, что шестое поколение Elite будет не просто о чистой скорости, а о предоставлении производителям смартфонов и покупателям большего выбора в топовом сегменте.

Для обычных покупателей такое разделение может стать как полезным, так и запутанным. С одной стороны, наличие двух версий одного и того же чипа дает производителям телефонов большую гибкость. Стандартная версия Gen 6 подойдет для массовых флагманов, а Pro-уровень — для ультрапремиальной производительности. По сути, это позволяет выбирать между «отлично для большинства» и «топ-уровень для требовательных пользователей» в рамках одного семейства процессоров.

Но есть и обратная сторона: это открывает дверb для путаницы. Большинство потребителей видят название Snapdragon 8 Elite Gen 6 и предполагают, что покупают самое лучшее. Если стандартная и Pro-версии существенно различаются по скорости, графике, памяти или долгосрочной поддержке ПО, можно легко заплатить флагманские деньги за нечто, что лишь условно флагманское. И можно не сомневаться, что маркетинговые команды сделают все возможное, чтобы размыть различия.

Чем Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет отличаться от Gen 5. Подтверждение от инсайдера. Изображение: Weibo. Фото.

Подтверждение от инсайдера. Изображение: Weibo

Технические характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 6

Согласно утечке, под капотом обе версии чипа будут использовать передовой 2-нм техпроцесс TSMC N2P и иметь конфигурацию CPU-кластера 2+3+3. Это означает, что общая производительность должна быть высокой во всем диапазоне. Однако Pro-вариант, как сообщается, поддерживает более быструю память LPDDR6, более высокие тактовые частоты GPU и, возможно, больше возможностей для ускорения AI, в то время как стандартная версия может ограничиться LPDDR5X и более скромной графикой.

Если вы увлекаетесь играми, снимаете видео высокого качества или планируете использовать телефон несколько лет, эта Pro-метка может иметь реальное значение.

Стоит отметить, что эта двухуровневая стратегия не является ни плохой по своей сути, ни даже новой. Фактически, она отражает то, как работают чипы в ноутбуках или GPU, где метки Pro или Ti помогают дифференцировать премиальные модели. Но это действительно перекладывает больше ответственности на покупателей.

Технические характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 6. А еще Qualcomm делает упрощенную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5. Фото.

А еще Qualcomm делает упрощенную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5

Если слухи подтвердятся, придется дважды проверять технические характеристики, а не предполагать, что все телефоны с Gen 6 работают одинаково. Маркетинговые фразы могут скрывать реальные различия в RAM, охлаждении или AI-оборудовании. И с учетом вероятного ценового разрыва между стандартной и Pro-моделями, выбор неправильного чипа может означать упущенную возможность получить то долгосрочное решение, за которое вы думали, что платите.

С другой стороны, пока многое остается неясным. Все это основано на утечках, и пока нет ясности относительно того, насколько большим будет разрыв в производительности или будут ли производители четко маркировать, какой чип они продают. Смартфоны со Snapdragon 8 Elite Gen 6 ожидаются только к концу 2026 года, поэтому картина прояснится со временем. Тем не менее, один лишь слух дает представление о том, как может измениться ландшафт флагманов Android — к лучшему или к худшему.

Лонгриды для вас
Скоро Bluetooth станет еще более безопасным и его не надо будет выключать

Bluetooth стал настоящим откровением, когда дебютировал в конце 90-х годов. Хотя другие технологические стандарты, такие как USB и Wi-Fi, также изменили мир технологий, они ощущались больше как эволюция существующих проводных и беспроводных решений. Bluetooth же предложил нечто уникальное, решив задачу беспроводной цифровой связи на коротких расстояниях совершенно новым способом. Теперь Bluetooth является сердцем всей экосистемы беспроводных аксессуаров. И совсем скоро он станет еще лучше.

Читать далее
Почему все ошибаются, недооценивая потенциал Google Pixel 10 Pro

Когда компания Google представила серию Pixel 10, я был свидетелем того, как интернет-сообщество практически единогласно отвергло новые устройства как "очередную копию Pixel 9 Pro". Такая реакция понятна на первый взгляд - внешне смартфоны действительно выглядят почти идентично. Однако после внимательного изучения новинки и анализа всех его нововведений мне стало понятно, что он, может быть, и не идеальный, но что-то в нем точно есть и только критики он не заслуживает. Его и за что похвалить.

Читать далее
Недорогой ноутбук на каждый день с большим экраном. Обзор нового Ninkear A15 Pro

Ninkear A15 Pro 2025 — ноутбук, который действительно достоин внимания. Он относительно недорогой, стильный и большой. Всё это упаковано в надёжный корпус, раскрывающийся на широкий угол. Вот только ноутбук состоит не из одних лишь преимуществ. Есть у него и недостатки, которые обязательно надо рассмотреть и обсудить, но разбираться во всём мы будем по очереди. Тем более что это тот случай, когда действительно есть что рассказать.

Читать далее
