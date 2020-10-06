Qualcomm рассказала, когда выйдет Snapdragon 875

Каждый год Qualcomm выпускает свой новый процессор серии Snapdragon. Традиционно он несет за собой увеличение производительности, новые технологии и даже новые стандарты связи. В этом году новинка тоже будет. Мы даже видели утечку графика выхода новых процессоров, в котором был 875-ый. Выход нового процессора интересен в первую очередь из-за того, что следом сразу пойдут новые смартфоны, в которых он будет установлен, а это уже новый виток в развитии, который простым покупателям будет оценить куда проще. Так чего же нам ждать от нового процессора и когда он выйдет? Теперь у нас есть ответы и мы готовы поделиться ими.

Когда выйдет Snapdragon 875

Qualcomm объявила о своем ежегодном мероприятии Snapdragon, которое состоится 1 декабря. Именно от этого мероприятия мы можем ожидать появления нового смартфона. Более того, вероятность выхода новинки именно в начале декабря ровняется примерно 100%. Мало того, что мы видели утечку графика выхода, так еще и именно в это время выходили новые флагманские процессоры в прошлые года. А еще с уверенностью можно заявить, что новинка получит название Snapdragon 875.

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Обычно саммит Snapdragon проходит на Гавайях в первую неделю декабря. Но поскольку в этом году все виртуально, из-за пандемии саммит Snapdragon не будет выездным, а вместо этого будет также виртуальным. Хотя, для красоты картинки камеру, на которую все будут снимать, можно установить именно на Гавайях. Было бы очень символично.

Собственно, если верить разосланному Qualcomm приглашению, похоже, что виртуальное мероприятие будет проходить именно с Гавайев, поскольку в нем говорится, что оно «принесет вам острова», что должно сделать эту прямую трансляцию интересной.

Пока никаких официальных слов о том, что новый процессор будет представлен именно на этом мероприятии, нет, но сомнений в этом тоже мало. Заявление о выпуске Snapdragon 875 на этом мероприятии практически подтверждено. В приглашении упоминается «мобильная производительность премиум-класса», и это серия Snapdragon 800. Не говоря уже о том, что серия 800 всегда анонсируется примерно в это время года.

Каким будет Snapdragon 875

В этом году мы ожидаем, что Snapdragon 875 будет быстрее, экономичнее, будет иметь лучшую производительность 5G и, возможно, некоторые новые функции камеры. Это то, чего мы ожидаем от Qualcomm каждый год, и этот не будет исключением, несмотря на сложную ситуацию в мире.

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По Snapdragon 875 еще не было по-настоящему крпных утечек, но они будут, когда мы будем приближаться к дате 1 декабря.

Что касается первого смартфона, который получит новый процессор, то тут все довольно предсказуемо. Обычно Samsung первой выпускает телефон с новейшим процессором Snapdragon. Частично это связано с тем, что именно южнокорейская компания производит чипсеты Snapdragon 800-й серии. Таким образом, уже сейчас можно сделать вывод, кто первым получит новый чипсет. Им должен стать новый Samsung Galaxy S21 или, как его еще называют, Samsung Galaxy S30. Какое именно название он получит мы узнаем позже, но уже сейчас мы почти точно знаем, какой в нем будет процессор.

Наверняка компания уже сейчас тестирует свой смартфон с ранней версией этого процессора, так как у нее есть вся информация, а выпуск смартфон дело не быстрое. Даже уже проскакивала информация о том, что такой смартфон засветился в тесте на производительность.

Первый смартфон на Snapdragon 875

Несмотря на то, что в январе состоится CES 2021, на нем редко анонсируются действительно флагманские устройства. Обычно, если что-то и бывает, то это модели более низкого уровня. Не удивительно, ведь направленность выставки немного иная. С другой стороны, что, как не смартфон, является потребительской электроникой?

Но производители смартфонов чаще всего ждут MWC. В прошлом году ее отменили из-за коронавируса. Как будет в этом году, пока сказать сложно, но вероятность ее проведения есть, хотя, скорее всего, и в измененном виде. Пока по предварительной информации выставка, которая обычно проходит в феврале, в 2021 году будет перенесена на июнь.

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Samsung обычно проводит свое мероприятие Unpacked за пару недель до MWC, опережая всех остальных. Так она дает повод сравнивать все новинки выставки с ее новыми устройствами. Вряд ли в этот раз южнокорейцы будут придерживаться той же тактики и скорее будут ориентироваться на свой традиционный годичный цикл обновлений.

Таким образом, опять же, вы можете в значительной степени быть уверенными, что именно Samsung Galaxy S21 (или S30) по традиции будет первым смартфоном, в основе которого будет лежать Snapdragon 875. А вы бы купили такой?