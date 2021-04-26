Qualcomm разгонит свой лучший процессор специально для китайских смартфонов

Чем плохи Android-смартфоны? На мой взгляд, своей аппаратной идентичностью. Наверное, 9 из 10 смартфонов оснащаются процессорами Snapdragon, а 9 из 10 флагманов – Snapdragon 888. Да, это классный чип с отличной графической составляющей и высокой вычислительной мощностью. Но это, как ни крути, один и тот же чип, а значит, возможности всех смартфонов на его базе будут плюс-минус одинаковыми. Это год от года лишает нас хоть какой-то интриги. Но, кажется, в этом всё поменяется.

По образу и подобию: Qualcomm хочет, чтобы её процессоры были как у Apple

Qualcomm выпустит продвинутую версию своего флагманского процессора, которая будет называться Snapdragon 888 Pro. Это будет не то же самое, что и Plus-модификации предыдущих чипсетов. SD888 Pro станет отдельным процессором для смартфонов китайских производителей, которым удалось договориться с Qualcomm об эксклюзивных поставках.

Snapdragon 888 Pro — отличия

Snapdragon 888 Pro выйдет уже ближе к лету и, скорее всего будет отличаться от оригинального процессора увеличенной тактовой частотой и несколько иной конфигурацией процессорных ядер, среди которых будет Cortex-X1, и усовершенствованным графическим ускорителем. В результате, по предварительным прикидкам, это даст прирост производительности от 10 до 20% по сравнению со Snapdragon 888.

Cortex-X1 – это принципиально новый тип ядер, которые компания Qualcomm разработала при сотрудничестве с ARM. Они отличаются более высокой склонностью к кастомизации параметров, позволяя подстроить их так, как нужно в конкретном случае, либо разогнать производительность, либо нарастив энергоэффективность.

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Какие именно смартфоны получат Snapdragon 888 Pro, не уточняется. Известно лишь, что это будут некие китайские производители. Однако примерный список претендентов на новый чип можно вычислить методом от противного. Очевидно, что Huawei в их число явно не войдёт из-за санкций, OnePlus отказалась выпускать Pro-версию OnePlus 8, так что в этом году от неё новых смартфонов ждать не придётся, так что остаётся альянс Xiaomi-Vivo-Oppo.

Это три наиболее серьёзных игрока рынка смартфонов, которые способны и финансово, и технически потянуть новый процессор. Почему я уверен, что их будет как минимум три? Да потому, что одной Xiaomi вряд ли удалось бы договориться с Qualcomm о поставках эксклюзивного чипа, а вот троим вендорам, учитывая объёмы их продаж, — вполне себе.

Что лучше: Snapdragon 888 или 888 Pro

Другое дело стоит ли рассчитывать на какое-то кардинальное изменение в работе смартфонов на новом чипе? На мой взгляд, нет. Во-первых, потому что обычно производители замеряют синтетическую мощность, а не фактическую, и они могут отличаться весьма существенно. То есть по факту никаких 20 и даже 10% прироста мощности может не оказаться.

Во-вторых, самые топовые флагманы уже вышли: Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Redmi K40 Pro, Realme GT и т.д. Поэтому даже если сейчас в продаже появятся какие-нибудь улучшенные версии с более мощным железом, спрос на них вряд ли будет таким уж высоким, как на оригинальные модели. Ведь те, кто хотели купить флагманы, уже это сделали.

Несмотря на санкции, Huawei может представить новый процессор

Какой вывод мы можем сделать? Ну, безусловно, апгрейд процессоров Qualcomm новым процессорным ядром Cortex-X1 – это большой шаг на пути к их усовершенствованию. Всё-таки кастомизация в этом деле играет очень большую роль, а отсутствие таковой делает все смартфоны плюс-минус одинаковыми.

Другое дело, что бежать за аппаратом с новым «камнем» сразу после выхода не будет особого смысла. Куда лучше подождать пару-тройку месяцев, пока они подешевеют и купить аккурат к релизу моделей 2022-го года. К тому моменту они, скорее всего, уже потеряют от 20 до 30% исходной цены, и будут куда более удобоваримы для кошелька большинства пользователей.