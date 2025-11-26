Qualcomm выпустила процессор, который сделает флагманские смартфоны дешевле

Компания представила новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 5. Этот чип занимает промежуточную нишу между флагманским и средним уровнями, предлагая максимум производительности по умеренной цене. Первые устройства с новым процессором появятся уже в ближайшие недели. Рассказываем, что это за чип и в каких смартфонах он будет установлен.

Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 5 — это новая SoC (система-на-чипе) от Qualcomm. Компания называет ее субфлагманским решением: чип построен на той же архитектуре, что и старший Snapdragon 8 Elite Gen 5, но рассчитан на тех, кому не нужны все возможности топа. То есть, здесь нет дополнительных функций, за которые пользователи просто так переплачивают, выбирая топовые устройства и не используя весь их потенциал.

Чем отличается Snapdragon 8 Gen 5 от Snapdragon 8 Elite Gen 5

В основе Snapdragon 8 Gen 5 лежат фирменные CPU-ядра Oryon в конфигурации 2P + 6E: здесь два главных ядра и шесть эффективных. В работе ядра разгоняются до 3,8 ГГц, с условием хорошего охлаждения. Вот основные отличия нового процессора от Elite:

Elite быстрее: у него выше тактовые частоты CPU и GPU.

NPU у Elite мощнее, лучше подходит для тяжелых локальных ИИ-моделей.

У Elite лучшие пиковые скорости модема, поэтому быстрее загрузка и отдача в 5G.

Elite поддерживает более высокую скорость работы памяти.

Qualcomm заявляет, что по сравнению с прошлым поколением (Snapdragon 8 Gen 3) новый чип получил прибавку около 36% к производительности CPU и еще 11% по части графического ускорителя. Улучшился даже нейропроцессор — сразу на 46%.

Характеристики Snapdragon 8 Gen 5 Техпроцесс 3 нм Архитектура CPU 8 ядер Oryon: 2× Prime (до 3,8 ГГц) + 6× производительных ядер (до 3,32 ГГц) GPU Adreno с поддержкой аппаратной трассировки лучей Память Поддержка LPDDR5X; UFS 4.1 Связь 5G-модем Snapdragon X80, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Для мобильной фотографии предусмотрен продвинутый модуль ISP, который поддерживает камеры до 320 МП и съемку видео в 4K при 120 кадрах в секунду. За беспроводные возможности отвечает модем Snapdragon X80 и микросхема FastConnect 7900: вместе они предлагают поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

В каких устройствах появится Snapdragon 8 Gen 5 и когда

Первым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 5 станет OnePlus Ace 6T, который на глобальном рынке выйдет под названием OnePlus 15R. Это уже подтверждено производителем. Помимо OnePlus, интерес к Snapdragon 8 Gen 5 уже проявили vivo и iQOO, а также Motorola, Realme и Xiaomi.

Выйдет новинка на рынок, скорее всего, в декабре 2025 года. А уже в начале 2026 года ожидается массовое появление смартфонов на Snapdragon 8 Gen 5 у других брендов.