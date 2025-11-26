Qualcomm выпустила процессор, который сделает флагманские смартфоны дешевле

Юрий Кудлович

Компания представила новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 5. Этот чип занимает промежуточную нишу между флагманским и средним уровнями, предлагая максимум производительности по умеренной цене. Первые устройства с новым процессором появятся уже в ближайшие недели. Рассказываем, что это за чип и в каких смартфонах он будет установлен.

Qualcomm выпустила процессор, который сделает флагманские смартфоны дешевле. Новый чип стоит дешевле, а производительность у него флагманская. Изображение: qualcomm.com. Фото.

Новый чип стоит дешевле, а производительность у него флагманская. Изображение: qualcomm.com

Мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 5 — это новая SoC (система-на-чипе) от Qualcomm. Компания называет ее субфлагманским решением: чип построен на той же архитектуре, что и старший Snapdragon 8 Elite Gen 5, но рассчитан на тех, кому не нужны все возможности топа. То есть, здесь нет дополнительных функций, за которые пользователи просто так переплачивают, выбирая топовые устройства и не используя весь их потенциал.

Чем отличается Snapdragon 8 Gen 5 от Snapdragon 8 Elite Gen 5

В основе Snapdragon 8 Gen 5 лежат фирменные CPU-ядра Oryon в конфигурации 2P + 6E: здесь два главных ядра и шесть эффективных. В работе ядра разгоняются до 3,8 ГГц, с условием хорошего охлаждения. Вот основные отличия нового процессора от Elite:

  • Elite быстрее: у него выше тактовые частоты CPU и GPU.
  • NPU у Elite мощнее, лучше подходит для тяжелых локальных ИИ-моделей.
  • У Elite лучшие пиковые скорости модема, поэтому быстрее загрузка и отдача в 5G.
  • Elite поддерживает более высокую скорость работы памяти.
Чем отличается Snapdragon 8 Gen 5 от Snapdragon 8 Elite Gen 5. Все преимущества новинки в одной картинке. Изображение: qualcomm.com. Фото.

Все преимущества новинки в одной картинке. Изображение: qualcomm.com

Qualcomm заявляет, что по сравнению с прошлым поколением (Snapdragon 8 Gen 3) новый чип получил прибавку около 36% к производительности CPU и еще 11% по части графического ускорителя. Улучшился даже нейропроцессор — сразу на 46%.

ХарактеристикиSnapdragon 8 Gen 5
Техпроцесс3 нм
Архитектура CPU8 ядер Oryon: 2× Prime (до 3,8 ГГц) + 6× производительных ядер (до 3,32 ГГц)
GPUAdreno с поддержкой аппаратной трассировки лучей
ПамятьПоддержка LPDDR5X; UFS 4.1
Связь5G-модем Snapdragon X80, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Для мобильной фотографии предусмотрен продвинутый модуль ISP, который поддерживает камеры до 320 МП и съемку видео в 4K при 120 кадрах в секунду. За беспроводные возможности отвечает модем Snapdragon X80 и микросхема FastConnect 7900: вместе они предлагают поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

В каких устройствах появится Snapdragon 8 Gen 5 и когда

Первым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 5 станет OnePlus Ace 6T, который на глобальном рынке выйдет под названием OnePlus 15R. Это уже подтверждено производителем. Помимо OnePlus, интерес к Snapdragon 8 Gen 5 уже проявили vivo и iQOO, а также Motorola, Realme и Xiaomi.

Выйдет новинка на рынок, скорее всего, в декабре 2025 года. А уже в начале 2026 года ожидается массовое появление смартфонов на Snapdragon 8 Gen 5 у других брендов.

Насколько процессоры нового поколения увеличат стоимость смартфонов в ближайшие пару лет

Эпоха удешевления полупроводниковой продукции благодаря переходу на более совершенные технологические процессы подходит к концу. Переход на новые техпроцессы больше не обеспечивает прежних темпов снижения себестоимости, что становится особенно заметно при анализе стоимости производства кремниевых пластин. Ведь именно стоимость является тем, что больше всего влияет на скорость развития технологий. Никто же не хочет покупать смартфон в два раза дороже ради минимального увеличения производительности.

У Samsung появилась реклама даже в холодильниках

Несколько дней назад Samsung официально запустила пилотную программу размещения рекламы на дисплеях умных холодильников Family Hub. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, но представьте, что выкупили холодильник примерно за 200-250 тысяч рублей, а вам показывают ролики торговых сетей и конкретных продуктов. Думаю, вы будете не очень эти довольны. Тем не менее, такая ситуация наблюдает. Почему так происходит и что сподвигло корейскую компанию на такое решение.

Какой флагман работает дольше от батареи: OnePlus 15, iPhone 17 Pro Max или Xiaomi 17 Pro Max

Смартфоны флагманского класса традиционно соревнуются не только в производительности, но и в автономности. В последнее время это сравнение вызывает все больше интереса из-за того, что производительность у всех и так примерно одинаковая. Свежее тестирование батарей актуальных флагманов разных брендом показало неожиданные результаты. Как минимум многих удивит то, что iPhone далеко не самый плохой смартфон по автономности. Но и лучшим он не стал.

