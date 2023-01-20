Работает ли eSIM в России и почему ее время еще не пришло

Поддержка eSIM среди устройств на Android уверенно растет. Особенно актуальным это становится на фоне того, что Apple начинает инвестировать в модели, которые вообще не оснащены физической симкой, а работают только на eSIM. Например, для внутреннего рынка компания уже выпускает iPhone 14, который может работать только с eSIM. Но в то время, как производители и операторы связи рекламируют преимущества технологии eSIM, похоже, что мир может быть не готов к переходу на устройства без физической карточки. Это очень хорошая технология, но ее время еще не пришло.

Можно ли переходить на eSIM

Мы много раз поднимали вопрос о том, готовы ли люди перейти с обычной схемы телефона с миниатюрной пластиковой карточкой внутри на более монолитный корпус с чипом, на который и записываются данные от оператора.

Практика показывает, что только примерно треть пользователей готовы перейти на новый способ использования телефона. При этом около половины считают, что от физической симки отказываться еще рано. Остальные пока колеблются и не могут решить, готовы ли они к такому повороту.

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Преимущества электронной симки

Производители и некоторые операторы рекламируют преимущества eSIM, говоря, что так пользователям телефонов будет проще путешествовать. Мол, приехал куда-то, в два клика оформил симку, раскидал в настройках телефона куда трафик, а куда голосовые вызовы, и готово — можно пользоваться. Но, с другой стороны, именно путешествия являются слабой стороной eSIM.

Недостатки еСИМ

Если вы окажетесь в незнакомой стране, которая не является сильно развитой с точки зрения операторов связи, вы просто не сможете оформить себе eSIM и останетесь вообще без телефона. Куда проще просто вытащить одну пластинку и вставить вместо нее другую, которую обычно можно купить даже в аэропорту. Есть даже симки для путешествий, которые можно брать с собой в дорогу или просто хранить во втором слоте, если вы часто путешествуете.

Можно ли покупать SIM-карту в переходе? Есть риски!

Телефоны с двумя симками вообще очень удобны, ведь будь то сочетание двух физических карт или связка из обычной и eSIM дает вам куда больше места для маневра и возможностей для управления тарифными планами.

Еще одной причиной пока не отказываться от физической симки является возможность замены телефона. Ведь если у вас два телефона или вы хотите попробовать какой-то другой, вам достаточно будет просто переставить симку из одного аппарата в другой. Если у вас eSIM,

то с этим будут довольно большие проблемы.

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Можно ли переставлять eSIM из одного телефона в другой

На данный момент не все операторы могут корректно работать с переносом номера на разные телефоны. Я сам сталкивался с этим, когда пытался установиться свою eSIM от Тинькофф со своего основного телефона на тестовый и обратно. Оба раза это было просто преодоление обстоятельств, лишение связи с миром и нерасторопность службы поддержки.

Кстати, если у вас будет что-то подобное и симка не будет привязываться к новому телефону, просите службу поддержки сразу перевыпустить eSIM, после чего снова пробуйте ее привязать к устройству. В противном случае вы будете ходить по кругу между советами по поводу перезагрузки телефона и проверки, точно ли у вас установлена последняя версия программного обеспечения.

Да и с оформлением часто бывают проблемы. Например, если вы не являетесь абонентом оператора, у которого хотите выпустить вторую симку, то есть у которого есть ваши данные, то у вас будут проблемы. Имея данные о вас, он может подтвердить вашу личность по коду из СМС на ваш старый номер. Если вы новый абонент для оператора, вам придется или обращаться в салон связи (вызов курьера не поможет), или регистрироваться в сервисе Госключ через Госуслуги. Этот путь в целом не является сложным, но вызывает трудности, если регистрации нет или на каком-то из этапов подтверждения личности что-то зависнет.

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Все ли операторы поддерживают eSIM в России

Подобные проблемы встречаются не только в нашей стране. Более того, у нас почти все операторы предлагают такую услугу. Среди тех, кто уже сегодня предлагает eSIM, есть МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и Тинькофф Мобайл. Во многих более развитых в цифровом плане странах проблемы с использованием eSIM не меньше, а часто даже больше. Для этого достаточно просто почитать иностранные сайты.

С другой стороны, если все телефоны перейдут на eSIM, то и у операторов не будет выбора. Они сделают процесс более простым и удобным, а мы с вами получим будущее без слота, который занимает прилично места в корпусе. Но пока мы точно не готовы к полному переходу на eSIM.