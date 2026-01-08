Samsung Galaxy S26 Ultra исправит главные проблемы камеры

Артем Сутягин

Запуск серии Samsung Galaxy S26 ожидается через пару месяцев. Этот смартфон многие ждут, а кто-то уже даже готовится к покупке, но есть и те, кто сомневается в правильности такого решения. Многие изменят свое мнение в ту, или иную сторону после его выхода. Пока известно только то, что хотя серьезных обновлений аппаратной части камер не предвидится, инсайдеры утверждают, что S26 Ultra может устранить несколько давних проблем, которые раздражали пользователей на протяжении многих лет.

Samsung Galaxy S26 Ultra исправит главные проблемы камеры. Камера претерпит серьезные изменения. Изображение: iXBT.com. Фото.

Камера претерпит серьезные изменения. Изображение: iXBT.com

Что нового будет в камере Galaxy S26 Ultra

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Weibo информацию о том, что камера Galaxy S26 Ultra получит «улучшенную защиту от бликов». Судя по всему, речь идет о значительном снижении паразитных засветов на фотографиях. Это будет особенно полезно при съемке сцен с мощными источниками света — например, при фотографировании против солнца днем или при ночной съемке с яркими огнями в кадре.

S26 Ultra также получит «усовершенствованную технологию линз и покрытий», а желтый оттенок кожи на снимках больше не будет проблемой. Это особенно важное улучшение, ведь конкуренты вроде Xiaomi, Sony и vivo уже давно используют улучшенные покрытия линз для уменьшения бликов, паразитных засветов и других оптических искажений.

Такие усовершенствования могут поставить S26 Ultra впереди iPhone, который печально известен избыточными бликами и желтоватым оттенком на фотографиях. Многие пользователи жаловались, что смартфоны Apple часто придают коже неестественный желтый тон, особенно при определенных условиях освещения.

Что нового будет в камере Galaxy S26 Ultra. А еще будут изменения дизайна камеры. Изображение: OnLeaks. Фото.

А еще будут изменения дизайна камеры. Изображение: OnLeaks

Какие еще будут изменения

В остальном новый флагман получит практически неизмененную настройку камеры по сравнению с S25 Ultra. Однако ожидается поддержка видеокодека APV и опция съемки в разрешении 24 МП, что должно обеспечить больше гибкости для профессиональных пользователей и видеографов.

Отсутствие радикальных изменений в аппаратной части может разочаровать тех, кто надеялся на революцию в камерах Samsung. Тем не менее, улучшение оптики и покрытий линз — это шаг в правильном направлении. Качество фотографий зависит не только от мегапикселей и размера сенсора, но и от того, насколько хорошо линзы справляются со светом.

Интересно, что Samsung наконец обращает внимание на эти проблемы, в то время как конкуренты уже несколько лет успешно справляются с ними. Такие бренды, как Xiaomi с их партнерством с Leica, Sony с их богатым опытом в оптике, и vivo с сотрудничеством с Zeiss, давно предлагают превосходные решения для минимизации оптических артефактов.

Если утечки подтвердятся, Galaxy S26 Ultra станет серьезным конкурентом в сегменте камерофонов, особенно для тех, кто ценит естественную цветопередачу и чистоту изображения без паразитных засветов.

