Samsung хвастается новой 200 Мп камерой с самыми маленькими пикселями. Почему это плохо

Samsung представила новый датчик камеры ISOCELL HP5 разрешением 200 мегапикселей, и это анонс вызывает неоднозначные чувства. Компания гордо заявляет о том, что создала первый в мире датчик изображения с ультрамаленькими пикселями размером всего 0.5 микрона. Казалось бы, странный повод для гордости, ведь в мире фототехники уменьшение размера пикселей обычно считается не достижением, а скорее вынужденным компромиссом.

Характеристики датчика Samsung ISOCELL HP5

Новый сенсор получил физический размер матрицы 1/1.56 дюйма, что делает его довольно компактным решением для современных смартфонов. Samsung позиционирует эту разработку как революционную, делая акцент именно на размере пикселей. Производитель утверждает, что миниатюрные элементы матрицы позволят производителям смартфонов размещать камеры высокого разрешения даже в тонких корпусах устройств, где каждый миллиметр на счету.

Размер сенсора и количество мегапикселей – это важные параметры, но они работают в связке. При 200 мегапикселях и относительно небольшой матрице каждому пикселю достается минимум физического пространства, что неизбежно сказывается на его способности улавливать свет.

Почему размер пикселей камеры имеет значение

В фотографии существует простое правило: чем больше каждый пиксель, тем лучше. Крупные пиксели способны захватывать больше света, а больше света означает более яркие и четкие снимки с меньшим уровнем цифрового шума, особенно при съемке в условиях недостаточного освещения. Когда производитель хвастается тем, что создал самые маленькие пиксели в индустрии, это немного похоже на ситуацию, когда автопроизводитель гордится самым маленьким люком в крыше автомобиля.

Для сравнения: существующие 200-мегапиксельные датчики используют пиксели размером 0.64 микрона, что на 28% больше, чем у нового HP5. Эта разница может показаться незначительной, но в микромире сенсоров камер она играет важную роль в улавливании света и итоговом качестве изображения.

Технологии компенсации недостатков маленьких пикселей

Samsung понимает потенциальные проблемы и предлагает целый арсенал технологий для их решения. Компания внедрила технологию DTI Center Cut (DCC), которая открывает часть канавки между четырьмя фотодиодами. Согласно заявлениям производителя, это обеспечивает увеличение коэффициента преобразования на 150% и снижение случайного шума на 3-40% (странный разброс) по сравнению с традиционной конструкцией без DCC.

В датчике используется передняя глубокая траншейная изоляция (FDTI) и двойной вертикальный затвор передачи (D-VTG) для максимизации захвата света. Правда, эти технологии не являются новинкой – D-VTG применялся в предыдущих 200-мегапиксельных сенсорах, а FDTI используется уже несколько лет.

Технология Tetra²pixel позволяет сенсору адаптироваться к условиям освещения. При недостаточном свете ISOCELL HP5 автоматически объединяет соседние пиксели, переключаясь между режимом 50 мегапикселей с размером пикселя 1.0 микрон и 12.5 мегапикселей с размером 2.0 микрона. Эта же технология обеспечивает двукратное увеличение непосредственно на уровне сенсора.

Smart-ISO Pro с 13-битной глубиной цвета позволяет выражать более 550 миллиардов цветовых комбинаций – в восемь раз больше, чем 12-битные сенсоры. Технология Staggered HDR захватывает изображение построчно, используя длинную, среднюю и короткую экспозиции, которые затем объединяются в одно HDR-изображение с полной передачей теней и светлых участков.

Новый сенсор предлагает впечатляющие возможности масштабирования на уровне матрицы. При использовании в качестве основной камеры HP5 обеспечивает двукратное увеличение, а при установке в качестве трехкратного телеобъектива – вплоть до шестикратного зума без потери качества.

Обработка полноразмерных 200-мегапиксельных снимков займет всего две секунды, что является хорошим показателем для столь высокого разрешения. Датчик поддерживает запись видео в формате 8K с частотой 30 кадров в секунду, 4K при 120 fps и замедленную съемку 1080p на скорости 480 кадров в секунду, хотя последний режим работает без автофокуса. Доступен вывод RAW-файлов с глубиной до 14 бит.

Первые смартфоны с Samsung ISOCELL HP5

Ждать появления устройств с новым датчиком не придется долго. Realme уже подтвердила, что грядущий GT8 Pro получит 200-мегапиксельную телефото-камеру с матрицей 1/1.56 дюйма – характеристики полностью соответствуют HP5. Ожидается, что OPPO Find X9 Pro также будет оснащен этим сенсором.

Компактные размеры датчика делают его идеальным решением для производителей, которые хотят предложить камеру высокого разрешения, но ограничены пространством внутри корпуса. Особенно интересным может стать сочетание HP5 с перископической модульной системой Samsung ALoP, что позволит создавать более компактные телефото-системы для тонких смартфонов.

Открытым остается только один вопрос. Сможет ли новый датчик с его крошечными пикселями обеспечить качество изображения на уровне существующих 200-мегапиксельных камер с более крупными пикселями? Технологии компенсации выглядят впечатляюще на бумаге, но реальная оценка будет возможна только после появления первых устройств и независимого тестирования. Возможно, это разумный компромисс между разрешением, размерами и производительностью для нового поколения компактных флагманских смартфонов. А может быть и нет. Но скоро мы это узнаем.