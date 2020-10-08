Samsung может добавить еще один экран на свои смартфоны. Но зачем?

Помню, как в свое время, лет 15 назад, у меня был очень крутой телефон, название которого было не стыдно озвучить в ответе на вопрос ”какой у тебя телефон”. Он не был самым дорогим, но был вполне приличным. Звался он Siemens M55. Кто помнит, он выпускался в синем и бело-оранжевом цветах, а центральным символом рекламной компании были скорпион и спидометр. Вот только мне в нем нравился даже не его дизайн или крутой по меркам того времени экран на 4096 цветов, а система уведомлений. На его боковых гранях было по два светодиодных индикатора, которые мигали в разном режиме в зависимости от типа упущенного уведомления. В итоге, я издалека понимал, что у меня есть упущенный звонок или СМС. Это было очень круто и жалко, что сейчас такого нет (маленькие индикаторы на экране современных смартфонов не в счет). Но Samsung нашла изящное, пусть и немного странное, решение, как сделать что-то подобное сейчас, но на новый лад.

Как не пропускать уведомления на смартфоне

На современных смартфонах нет большого количества светодиодных индикаторов и это действительно досадно. Они не занимают много места на корпусе устройства, но могут обеспечить существенный уровень комфорта при использовании.

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Практичный маленький экранчик мог бы предоставить пользователям нужную информацию без необходимости включать экран. Теперь кажется, что новое поколение складных устройств Samsung может сделать большой шаг в этом направлении и вернуть ту функцию, о которой я рассказывал, пусть и в существенно более современном виде.

Какие будет Samsung Galaxy Z Fold 3

Согласно патенту, поданному южнокорейской компанией, Samsung может добавить светодиодную полосу уведомлений на шарнир складного телефона. В рассматриваемом патенте Galaxy Z Fold 2 используется в качестве макета, но эта технология теоретически может быть использована уже в следующей итерации устройства — Galaxy Z Fold 3.

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На шарнире этого устройства можно было бы разместить несколько красных, зеленых, синих и белых светодиодов, окруженных полупрозрачной крышкой. Проще говоря, сделать небольшой RGB-дисплей. Согласно патенту, он будет занимать большую часть длины складного устройства. Это позволит Samsung отображать широкий спектр цветовых комбинаций и визуальных эффектов.

Скорее всего, это не позволит выводить текстовые сообщения, но делать, например, перелив от желтого цвета к красному для отображения упущенных звонков — запросто. Пользователи, скорее всего, также смогут настроить их, задав определенные цвета или шаблоны для приложений или определенных уведомлений. Рендеры LetsGoDigital так же представляют светодиодный индикатор уведомлений, как визуальное продолжение обоев телефона. Samsung называет это “visual decoration” (визуальное украшение). Также можно сравнить это с функцией Ambilight в телевизорах Philips.

Такое решение позволит более разумно использовать свободное пространство на корпусе телефона, ведь моноблоки не всегда могут выделить свободное место под такой дисплей (хотя, было бы желание). Вопрос только в том, как реализовать такое решение без потери жесткости шарнира. А еще надо чтобы экран не царапался о корпус смартфона, когда тот открывается и от него не отваливался шлейф питания.

Дополнительный экран смартфона

Стоит отметить, что такое решение было бы крутым не только с точки зрения практичности, но и с точки зрения дизайна. Именно шарнир является лучшим местом для установки такого экрана на корпус смартфона. Он всегда виден, он не отнимает место у боковой панели, делая смартфон менее безрамочным, и он позволит хоть как-то скрасить этот громоздкий узел.

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Тем не менее, Samsung может с таким же успехом разместить не полноценную RGB-полосу на шарнире, а просто пару индикаторов, как в том самом Siemens M55. В любом случае, это стало бы фирменной отличительной особенностью складного смартфона южнокорейской компании.

Как обычно, патент не является гарантией того, что компания сразу начнет реализовывать такую технологию и вот-вот выпустит решение на рынок. Возможно, это сделано для того, чтобы просто застолбить технологию и не дать конкурентам выпустить что-то подобное раньше. Тем не менее, вероятность того, что это решение будет применено уже через год в Galaxy Z Fold 3, достаточно высока. В конце концов, должен же он чем-то удивить после и так достаточно удачного второго поколения главного складного смартфона компании в частности и современности в целом.

Как можно улучшить смартфон

Лично я был бы рад, если подобные экраны или индикаторы пришли бы на обычные смартфоны. Я бы даже готов был смириться с тем, что они станут на 1-1,5 мм шире. Не думаю, что для реализации подобной идеи нужно больше места. Согласны ли вы со мной?

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Может показаться, что это какая-то мелочь, но согласитесь, что это очень существенно изменило бы облик современного смартфона. Да, мы не выпускаем его из рук, но представьте, что он просто лежит на полке и у вас мигает индикатор. Вы понимаете, что это обычное SMS, а значит на 99% спам и не подходите. Зато вы всегда будете в курсе упущенного звонка или непрочитанного сообщения в мессенджере. Так куда проще не пропускать важную информацию.