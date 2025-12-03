Samsung намекнула на секрет в Galaxy S26. Разгадать загадку смогут только фанаты культового сериала

Южнокорейский техногигант неожиданно выложил тизер своего нового процессора Exynos 2600 и сделал это так, будто пытается сказать нам что-то тайное. В ролике заметна явная отсылка к сериалу «Очень странные дела»: та же мрачная стилистика, намек на параллельные миры и интригующая атмосфера момента, когда вот-вот все перевернется с ног на голову.

Компания словно играет в загадки: если чип тизерят как нечто со странностями, значит, и будущий Galaxy S26 может получить что-то, о чем нам пока лишь намекают. Так что главный вопрос остается открытым: Samsung просто развлекается или действительно готовит неожиданный поворот?

Что такого готовит Samsung в 2026

Начнем с того, что Samsung официально подтвердила скорый анонс Exynos 2600: нового флагманского «мозга» для топовых смартфонов. И это важно, поскольку именно этот чип станет ключевым компонентом в моделях 2026 года.

Мы, конечно, предполагаем, в чем может заключаться тот самый переворот в создании процессоров. Скорее всего, Samsung будет производить чип на основе одного из самых совершенных в мире техпроцессов — 2-нанометрового. Для сравнения: транзисторы в нем в десятки тысяч раз меньше толщины человеческого волоса.

Характеристики Exynos 2600

Для обычного пользователя это означает, что будущие Galaxy-смартфоны будут работать заметно быстрее, стабильнее и с меньшим нагревом. Все благодаря новому техпроцессу и обновленной архитектуре.

Exynos 2600 Характеристики Техпроцесс 2 нм CPU 10 ядер нового поколения Графика (GPU) AMD RDNA Поддержка камер Улучшенный ISP: лучшее качество в темноте, более мощная обработка HDR и видео Энергоэффективность До 20–25% экономии энергии по сравнению с Exynos 2400 (по слухам)

Слухи говорят о серьезном апгрейде встроенного процессора обработки изображений: того самого блока, который отвечает за качество фото и видео. Это может означать, что камеры флагманов станут еще лучше, особенно при съемке в темноте и сложных условиях.

За счет новой технологии производства Exynos 2600 должен потреблять меньше энергии, чем предыдущие модели. А значит, Galaxy S26 потенциально сможет работать дольше без подзарядки.

Какие смартфоны получат Exynos 2600

Новый процессор будет устанавливаться в свежие флагманы, которые Samsung покажет в начале следующего года. Однако, как обычно, не все версии Galaxy S26 получат этот чип. У производителя традиционное разделение по регионам: европейские версии (и, возможно, некоторые другие) будут работать на Exynos 2600, а для США, Китая и Японии предназначены модификации с альтернативным процессором другой компании. Вот, какие устройства можно будет купить на базе Exynos 2600:

Galaxy S26

Galaxy S26 Plus

Galaxy 26 Pro

Galaxy S26 Ultra (если выйдет)

То есть, если вы живете, например, в России, у вас большие шансы получить версию с фирменным чипом Samsung. Правда, стоит учитывать, что отношение к Exynos у пользователей разное: недавно мы разбирали, как эти процессоры влияют на работу смартфонов и их характеристики.