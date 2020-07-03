Samsung плевала на всех и планирует выпустить сразу 3-нм процессор

Samsung — это та компания, которая может себе позволить пойти против рынка. Другой вопрос, что она очень редко это делает. С одной стороны, это хорошо, но с другой — она как-то очень редко этим пользуется. Видимо, время пришло и теперь компания готова предложить что-то необычное. Конечно, такие дела не делаются за один день, но она решила не тратить силы на развитие того, что уже есть, а сделать что-то ”впрок”. Представители компании сообщили, что она хочет миновать предстоящее поколение процессоров и сразу начать работать над еще более новым. Интересно, как это у нее получится. Но если получится, то она будет как Уэйн Гретски, который говорил, что надо катиться не туда, где находится шайба, а туда, где она будет.

Процессоры Exynos от Samsung

Компания Samsung производит крайне неоднозначные чипсеты, которые, с одной стороны, неплохи и в одноядерном режиме даже часто опережают аналоги от Snapdragon, но в многоядерном сильно проигрывают. Эти процессоры не так любимы пользователями, как американские аналоги от Qualcomm. Из-за этого часто можно натолкнуться на недопонимание, когда пользователи, например, в России возмущаются, что их заставили купить более дорогое устройство, чем в США, и при этом дали более простой процессор.

Многие фанаты марки специально ради процессора заказывают устройства из других стран, но даже на родном для Samsung рынке, в Корее, компания предлагает только Exynos. Плохо это или нет, это тема для отдельного разговора, как и слухи о том, что новый Google Pixel 5 мог бы получить процессор именно производства Samsung. Сейчас больше стоит поговорить именно о планах компании, которая захотела, похоже, стать новым лидером в мире мобильных процессоров, но не слишком ли простой и очевидный путь она выбрала?

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Новый процессор Samsung

Еще в 2017 году Samsung объявила о своих планах производства чипов с техпроцессом от 10 нм до 4 нм. Этапы этого пути шли постепенно и некоторые из них уже пройдены — 10 нм и 7 нм. Следующий шаг уже тоже очень близко.

По сообщениям уже флагманский процессор Samsung следующего поколения, известный как Exynos 992, будет изготовлен по технологии 5 нм. Массовое производство начнется в августе и серия Galaxy Note 20 станет первой, в которую будет устанавливаться именно этот чипсет.

В новом отчете, опубликованном DigiTimes, говорится, что Samsung планирует не инвестировать в технологию 4-нм процессоров, которые должны стать следующим шагом развития. Вместо этого корейский гигант перейдет с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм.

Это полная противоположность тому, что планирует TSMC с ее 4-нм чипами, которые, как ожидается, подоспеют к 2022 году. TSMC также по сообщениям обеспечила инвестиции в размере 20 миллиардов долларов в собственный 3-нм процессор. Как ожидается, он должен появиться в 2023 году.

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Сколько денег Samsung планирует вложить в разработки, не сообщается, но, судя по всему, компания хочет опередить тайваньского производителя. Если у нее это получится, то на некоторое время именно Samsung станет настоящим лидером в сфере производства процессоров для смартфонов, а это дорогого стоит. Тем более, что собственные чипы для нее стоят намного дешевле, чем для конкурентов из-за наличия собственного производства. Имея два таких козыря, корейцы смогут или существенно снизить цену на свои смартфоны и привлечь покупателей новым чипом, или продавать их по цене конкурентов, но заработать на объеме и более низкой себестоимости.

Соперничество Samsung и TSMC

Хотя Samsung является единственным производителем, который может идти в ногу с TSMC с точки зрения технологий, она продолжает отставать с точки зрения прогресса. TSMC уже получила заказы от таких компаний, как Apple, Qualcomm и Huawei, но теперь мы понимаем, что Samsung решила пойти другим путем.

Недавно сообщалось, что Samsung получила несколько заказов на массовое производство 5-нм чипов для модема Qualcomm Snapdragon X60 5G. По имеющимся сведениям, некоторые заказы также будут переданы TSMC, чтобы минимизировать риск, получить более эффективный ценовой рычаг и гарантировать отгрузки в заданные сроки.

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На основании полученной информации можно сделать вывод, что Samsung в следующем году представит свой новый процессор Exynos 1000, который будут построен на 5-нм техпроцессе. Такой шаг позволит компании направить больше сил и средств на то, чтобы подготовить сразу 3-нм процессор. Если у нее это получится, нельзя сказать, что это приведет к взрывному росту продаж, но надо понимать, что даже изменения в несколько процентов позволят качнуть цифры в балансе в ту или иную сторону на несколько миллиардов долларов.

Заодно это на какое-то время даст фору корейцам, которые опередят TSMC, а стало быть и всех производителей смартфонов. В конце концов, даже если TSMC захочет поступить так же, она не сможет этого сделать из-за того, что связана контрактами. С другой стороны, и Samsung еще может передумать — время пока есть.