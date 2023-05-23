Samsung представила экран, который сможет заменить смарт-часы

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Артем Сутягин

Samsung Display — одно из главных имен в мире создания дисплеев и всего, что с ними связано. Даже несмотря на наличие серьезных конкурентов, компания давно и успешно выпускает свою продукцию не только для головной компании, но и для конкурентов. Большая часть недавних усилий компании связана с популяризацией складных экранов и разработкой ультратонкого стекла в складных телефонах. Но несмотря на это, она не готова прекращать инновации в области обычных смартфонов. Поэтому анонсировала новый OLED-экран, который в ближайшее время может стать массовым среди флагманов и удивить нас всеми своими характеристиками.

Samsung представила экран, который сможет заменить смарт-часы. Samsung умеет делать хорошие дисплеи. Фото.

Samsung умеет делать хорошие дисплеи

Новый экран Samsung

Samsung объявила, что продемонстрирует так называемый сенсорный OLED-дисплей на мероприятии SID Display Week, которое проходит на этой неделе. Новое решение интегрирует сканер отпечатков пальцев в OLED-экран. Это означает, что производителям смартфонов не нужно добавлять отдельный модуль сканера отпечатков пальцев под экран.

Компания также заявляет, что этот дисплей может распознавать отпечатки пальцев в любом месте экрана, а это уже огромное преимущество, ведь часто положение встроенного сканера оказывается не самым удобным. Подавляющее большинство телефонов с датчиком отпечатков пальцев под дисплеем имеют области сканирования, которые едва превышают размер вашего ногтя, поэтому пользователям требуется касаться нужной части экрана, чтобы разблокировать телефон. В новой технологии вам просто надо будет коснуться экрана пальцем и все. Попадать в определенную область не потребуется.

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Нужны ли часы, если есть телефон

Интересно, что сенсорный OLED-дисплей также поддерживает несколько биометрических функций, таких как отслеживание частоты сердечных сокращений, мониторинг уровня стресса и измерение артериального давления. Для этого вам надо будет просто коснуться дисплея двумя пальцами.

Чтобы точно измерить кровяное давление человека, необходимо измерить его на обеих руках. Сенсорный OLED-дисплей может одновременно распознавать пальцы обеих рук, предоставляя более точную информацию о состоянии здоровья, чем существующие носимые устройства — сказал представитель Samsung Display.

Исходя из сказанного, можно предположить, что просто экран будет измерять показания лучше, чем Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и любые другие ”Watch”, которые мы носим на руках.

Нужны ли часы, если есть телефон. Вся поверхность экрана будет выполнять полезные функции. Фото.

Вся поверхность экрана будет выполнять полезные функции.

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Какой сканер отпечатков пальцев в Samsung

Возвращаясь к сканеру отпечатков пальцев, можно предположить, что он является оптическим, поскольку ранее мы видели отслеживание сердечного ритма на телефонах с оптическими датчиками отпечатков пальцев на дисплее. Поэтому не ожидайте такого же уровня скорости и точности, как у телефонов с ультразвуковыми сканерами, среди которых серия Galaxy S23, vivo X80 Pro и другие.

В любом случае мы надеемся увидеть этот экран на смартфонах в ближайшем будущем. Но это также было бы отличным дополнением к умным часам, если Samsung Display действительно сможет убрать из корпуса целый набор лишних сенсоров, освободив место для батареи или просто сделав его меньше.

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Скручивающийся экран

На этой неделе корейский бренд также представил еще один интересный гаджет, получивший название Samsung Rollable Flex. Этот прототип увеличивает свою длину более чем в пять раз по сравнению с заявленным трехкратным увеличением для обычных складных и раскладных моделей. В частности, это устройство использует скручивающуюся конструкцию, чтобы перейти от экрана высотой пять сантиметров к панели высотой 25 см.

Скручивающийся экран. Вот настолько вытягивается экран из корпуса. Фото.

Вот настолько вытягивается экран из корпуса.

Samsung подчеркивает, что эта технология может «революционно изменить портативность планшетных ПК или ноутбуков». Это говорит о том, что вы, вероятно, не увидите смартфон с таким гигантским сворачивающимся экраном, хотя это было бы отличным решением для портативных дисплеев. Также трудно сказать, насколько толстый этот экран, поскольку Samsung показывает его только спереди. Но даже несмотря на увеличение толщины, это все равно может быть более удобным решением, если на вашем столе или в сумке мало места.

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