Samsung сделает камеру, как у iPhone 12 Pro Max и это будет круто

Зачем вы купили телефон? Ответы будут самые разные. Если 10 лет назад самым главным был вариант ”чтобы быть на связи”, то теперь за него проголосует существенно меньше людей. Зато подтянулись такие сценарии использования, как просмотр видео, игры, музыка и, естественно, камера. Именно камера стала чуть ли не главным элементом смартфона и даже на презентации ей уделяют больше времени, чем любому остальному компоненту устройства. Причины такой любви понятны — мы получили то, что раньше было отдельным большим устройством в виде маленького дополнения к смартфону. Да и уровень качества снимков существенно вырос. Даже я иногда для обзоров делаю фотографии на камеру смартфона, а не на редакционный Canon EOS 1D Mark III. Сейчас Samsung снова готовит что-то новое и, конечно, удивит нас, но Apple сделала это раньше.

Камеры телефонов Samsung

В телефонах Samsung часто используются самые современные камеры. У серий Galaxy S9 и S10 были свои основные датчики с двойной апертурой, в то время, как S20 и S21 Ultra предложили новые возможности максимального увеличения, за которым погнались остальные бренды, вроде Huawei и Xiaomi. Сейчас появилась информация, согласно которой, будущий смартфон Galaxy может иметь новую технологию стабилизации, которую еще не видели в устройствах Android. В эту информацию можно с легкостью поверить, так как такие системы уже применяются в iPhone, и их внедрение в камеру Samsung кажется очень логичным.

Чем цифровая стабилизация отличается от оптической.

Есть два типа стабилизации изображения — цифровой и оптический. В первом случае камера не имеет специального механического элемента, а ее компоненты передвигаются только для фокусировки. Сама стабилизация производится за счет небольшого кропа (обрезки) картинки и перемещения по ней, чтобы изображение не так дергалось. Во втором случае в камеру встроен специальный элемент, который двигает часть конструкции, чтобы тряска компенсировалась не после того, как картинка поступила на матрицу, а еще до этого. Так достигается лучшее качество изображения. Иногда Системы работают совместно. В этом случае цифровым методом исправляется только небольшая часть тряски и картинка получается не только стабильной, но и качественной.

Samsung покажет самый мощный Galaxy 28 апреля. Что это будет?

Большинство современных телефонов в среднем и высоком сегменте оснащаются оптической системой стабилизации. Она перемещает оптические элементы, которые по-разному преломляют свет, и он иначе поступает на матрицу. Так получается хорошо справиться с тряской рук, но это все равно не самый лучший способ стабилизации. Есть системы, которые применяются в зеркальных и системных камерах, обеспечивая куда более качественное выравнивание.

На данный момент среди смартфонов такое можно найти только в iPhone 12 Pro Max. Даже в остальных моделях 12-го семейства, включая обычный ”Pro”, такого нет. А это лучшее, что можно придумать.

Как лучше всего стабилизировать видео

Суть стабилизации заключается в перемещении самого сенсора, а не оптических элементов вокруг него. Это более сложная и дорогая технология, но обеспечиваемая ей стабилизация не имеет себе равных.

Galaxy Club сообщает, что Samsung может внедрить сенсорную стабилизацию в будущее устройство Galaxy, но пока мы не можем сказать, о какой точно модели идет речь. При этом почти никто не сомневается, что это действительно случится.

Почему Samsung вызывает все больше симпатий

Некоторое время назад появились слуху, что Samsung начала сотрудничество с легендарной японской маркой Olympus. Сама по себе новость о сотрудничестве ничего не стоит, но новые подробности, которые намекают на появление передовой системы стабилизации уже в Galaxy S22 или даже в Galaxy Z Fold 3, вызывают интерес.

Samsung и Olympus

Почему именно Olympus? Все просто! Именно эта компания впервые применила технологию сдвига сенсора в своих зеркальных камерах в начале 2010-х годов. С тех пор многие производители попробовали применить подобные технологии в своих зеркальных и системных камерах, но до смартфонов это пока не дошло.

Если подобная камера появится в Samsung, компания еще более основательно закрепится в числе лучших производителей камер для смартфонов. А заодно она сможет не просто использовать эти модули сама, но и продавать их, еще больше потеснив Sony. Напомню, именно эти две компании производят сенсоры для львиной доли смартфонов всех производителей. Особенно, если они относятся к более-менее высокому сегменту.