Samsung схитрила на презентации Galaxy S22 и втихаря ухудшила новые телефоны

Смотрели презентацию Samsung Galaxy S22? Интересно же было. Возможно, хотелось чего-то большего и ”ярких красок”, но презентации уже давно стали другими. Самое главное мы услышали — спецификации. Вот только с момента презентации то ли все изменилось, то ли компания передумала, возможно, не вышла соответствующая операционная система. А может быть и просто неправильно приготовили сценарий для презентации, и кто-то не до конца проверил данные, которые озвучили с экрана. Как бы там ни было, но данные относительно экрана разнятся. При том отличия оказались в одном довольно важном пункте.

Новые телефоны Samsung

Напомню, что новые телефоны были представлены 9 февраля 2022 года. Среди прочего на презентации было сказано несколько слов об экранах этих устройств. В том, что все три новых Samsung будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц, мало кто сомневался. Это уже стало золотым стандартом для флагманов, и даже консервативная Apple в некоторых своих моделях предлагает экран с такой частотой обновления. Но вот минимальное значение пока еще остается плавающим.

На презентации Samsung заявила, что экран Galaxy S22 Ultra может изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, а экраны S22 и S22 Plus — от 10 Гц до 120 Гц. Нужно это для того, чтобы смартфон мог экономить заряд и не надо было 120 раз в секунду пересчитывать статичную картинку.

Зачем нужна низкая частота обновления экрана

Например, когда читаете какой-то текст и вам действительно достаточно, чтобы изображение обновлялось 1 раз в секунду. По крайней мере до того, как вы не начнете листать экран. В этот момент частота должна динамически меняться, сохраняя баланс между комфортом использования и временем автономной работы.

Другим нельзя, а нам можно! Samsung продолжает крутить рекламу в телефонах.

Для чего нужна переменная частота обновления экрана мы разобрались. Так же закрыли вопрос, почему чем больше разброс, тем лучше. Вот только Samsung изменила свое мнение и сделала это очень незаметно.

Уже после презентации на новостном сайте Samsung появилась информация, которая явно дает понять, что частота обновления Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus находится в диапазоне 48-120 Гц. То есть о минимальном значении в 10 Гц речи уже не идет. Интересно и то, что в характеристиках указано: ”Спецификации частоты обновления дисплея и безопасности были пересмотрены 11 февраля 2022 г., чтобы предоставить более точную информацию”.

Неправильные характеристики Samsung

То есть мы видим явное расхождение между предоставленными изначально данными и теми, которые появились потом. Хуже всего то, что о записи на сайте мало кто узнает, в то время, как презентацию и ее итоги смотрели десятки миллионов людей.

Многие телефоны предлагают возможность динамического переключения между различными частотами обновления для экономии энергии, при этом более низкая частота обновления более эффективна.

Некоторые устройства предлагают возможность переключения только между самой высокой частотой обновления и стандартным отраслевым значением в 60 Гц, но некоторые флагманы могут работать намного ниже 60 Гц, чтобы сэкономить еще больше энергии. Например, если вы смотрите видео с частотой 30 кадров в секунду, вам просто не нужна более высокая скорость обновления.

Похоже, Samsung будет снимать лучше всех Android-телефонов (даже Google Pixel).

Автономность Samsung S22

Все сказанное означает, что новые Samsung могут стать не такими уж и автономными. Больше всего это касается базового Galaxy S22, поскольку Samsung сократила емкость аккумулятора на 300 мАч — до 3700 мАч. Для современного Android смартфона это очень мало, особенно в эпоху прожорливого 5G. В этом случае именно большее снижение частоты могло бы поспособствовать увеличению автономности, но этого не произошло.