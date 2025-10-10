Samsung слила Galaxy XR: все о гарнитуре смешанной реальности на Android — характеристики, дата выхода и цена

Юрий Кудлович

Samsung готова бросить вызов Apple Vision Pro. В сеть утекли подробности о новой гарнитуре Project Moohan, которая, по всей видимости, выйдет под коммерческим названием Samsung Galaxy XR. Это станет первой серьезной попыткой компании ворваться в сегмент устройств смешанной реальности на базе Android XR: новой платформы, созданной Google совместно с Qualcomm.

Samsung слила Galaxy XR: все о гарнитуре смешанной реальности на Android — характеристики, дата выхода и цена.

Ну уж очень сильно напоминает Apple Vision Pro. Источник: gsmarena.com

Если верить инсайдерам, презентация гарнитуры состоится уже в конце октября 2025 года, а продажи стартуют немного позже.

Характеристики Galaxy XR

Сердцем Galaxy XR станет чипсет Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, специально разработанный для VR- и AR-устройств. Он поддерживает высокое разрешение, обработку пространственных эффектов и 3D-рендеринг с минимальной задержкой.

Характеристики Galaxy XR.

Один из самых быстрых процессоров для очков дополненной реальности. Изображение: Qualcomm

Гарнитура уже засветилась в базах данных под кодовым именем SM-I610. По утечкам, она получит 16 ГБ оперативной памяти как у флагманских смартфонов и некоторых ноутбуков. Устройство будет работать под управлением Android XR, специальной версии, адаптированной для AR и VR.

Какие дисплеи получит Galaxy XR

Galaxy XR оснастят дисплеями micro-OLED с плотностью пикселей до 3800 PPI. Это даже больше, чем у Vision Pro, что обещает очень четкую картинку без «сетчатого» эффекта.

Какие дисплеи получит Galaxy XR.

В каждом глазу по 4K. Изображение: gsmarena.com

Разрешение каждой панели составит 4,3K при частоте обновления 90 Гц, что обещает комфортное восприятие контента без смаза и эффекта укачивания при переходе в режим дополненной реальности.

Как пользоваться Galaxy XR

Samsung делает ставку на естественное управление. Гарнитура получит множество камер и датчиков, включая системы отслеживания взгляда и движений рук. Также ожидается поддержка цветного passthrough-режима с минимальной задержкой, который позволяет видеть окружающий мир сквозь гарнитуру и взаимодействовать с ним в режиме AR.

Как пользоваться Galaxy XR.

Так выглядит стандартный интерфейс Android XR. Изображение: gsmarena.com

Кроме того, устройство будет поддерживать Wi-Fi 7 и, вероятно, Bluetooth LE Audio для беспроводного звука с высоким качеством и минимальной задержкой.

Автономность и дизайн гарнитуры Samsung

Samsung, похоже, повторила идею Apple и оснастила гарнитуру внешним аккумулятором, подключаемым по кабелю. Это решение позволило снизить вес устройства примерно до 545 граммов. Это заметно легче шлема Vision Pro, который в полной комплектации весит все 650 граммов.

Автономность и дизайн гарнитуры Samsung.

Аккумулятор внешний, так что гарнитура должна быть легкой. Изображение: gsmarena.com

Это снизит нагрузку на шею: важный фактор при длительном использовании. Напомним, некоторые владельцы Vision Pro жаловались на дискомфорт при долгом ношении, и Samsung теперь явно старается избежать этой проблемы.

Когда выйдет Samsung Galaxy XR и сколько она будет стоить

По последним данным, презентация Galaxy XR состоится 21 октября 2025 года, а мировой релиз и продажи стартуют вскоре после этого.

Цена пока не подтверждена, но аналитики ожидают стоимость от 1 799 до 2 999 долларов в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем Apple Vision Pro, но заметно дороже Meta Quest 3.

