Samsung выпустила свой самый мощный процессор Exynos 2600 для смартфонов. Он круче Snapdragon и MTK

Гонка производительность смартфонов не останавливается ни на минуту, и сегодня на арену вышел очередной участник — процессор Exynos 2600. Это новый чипсет Samsung, который будут использовать смартфоны компании, и он, несмотря на весь скепсис, кое в чем стал лучше Snapdragon и MediaTek. Для подтверждения столь смелых заявлений, достаточно взглянуть на характеристики Exynos 2600, и тогда сразу станет ясно, в чем дело.

Характеристики Exynos 2600

Exynos 2600 — первый мобильный процессор, построенный на 2-нанометровой технологии. Это значит, что ширина транзисторов системы на кристалле меньше, а потому можно сделать чип более мощным без ущерба для энергопотребления.

Впрочем, техпроцесс Samsung — отдельная тема, которой мы посвящали специальный материал. Компания TSMC, делающая чипы для Qualcomm и MediaTek, в этом смысле уже долгие годы идет на шаг впереди, в связи с чем корейские 2 нм воспринимаются пока как Лев Толстой на словах.

Характеристики Exynos 2600 Количество ядер 10 Архитектура ядер 1хC1-Ultra (3.8 ГГц)

3хC1-Pro (3.25 ГГц)

6хC1-Pro (2.75 ГГц) Графический процессор Xclipse 960 Тип ОЗУ LPDDR5X Тип ПЗУ UFS 4.1 Техпроцесс 2 нм (Samsung)

По словам Samsung, мощности Exynos 2600 достаточно, чтобы снимать видео в 8K@30fps, а также обеспечить работу искусственного интеллекта прямо на устройстве. Кроме того, новый процессор обещает улучшенную обработку изображения и снижение энергопотребления.

Exynos 2600 в синтетических тестах

К сожалению, на момент публикации материала, информации о результатах Exynos 2600 в AnTuTu нет. Но в сети уже есть показатели нового чипсета в Geekbench. Там Exynos 2600 набрал 3 455 баллов в одноядерном и 11 621 балл в многоядерном тесте, превзойдя даже Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Как бы то ни было, результаты в тестах всегда подгоняются под нужные производителям цифры, а потому напрямую говорить о возможностях Exynos 2600, отталкиваясь от показателей в Geekbench, нельзя. Необходимо дождаться выхода первых смартфонов и проверить их в деле.

Какие смартфоны получат Exynos 2600

Смартфоны на Exynos 2600 выйдут уже в феврале 2026 года. Первыми ласточками станут флагманы Galaxy S26 и Galaxy S26+. В большинстве регионов они будут поставляться именно на чипе Exynos 2600, в то время как жители США и Республики Корея получат свои смартфоны с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 на борту.

Не исключено, что в будущем Samsung опробует чипсет Exynos 2600 и в других моделях. Например, в своих складных устройствах. Но эта информация пока не имеет никакого подтверждения.