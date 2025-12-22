Сколько оперативной памяти действительно нужно смартфону в 2026 году?

Когда то даже 4 ГБ оперативной памяти казались избыточными для смартфона. Сегодня же производители не стесняются продавать модели с 16 ГБ, а иногда и с 24 ГБ. При этом они нагло намекают, что без таких цифр современный смартфон уже не имеет смысла. Но так ли это на самом деле и сколько оперативной памяти действительно нужно в 2026 году, если не переплачивать за цифры в характеристиках?

Сколько оперативной памяти действительно нужно смартфону в 2026 году? Смартфоны уже обогнали по объему памяти некоторые игровые ПК. Есть ли смысл? Фото.

Смартфоны уже обогнали по объему памяти некоторые игровые ПК. Есть ли смысл?

Рынок мобильных устройств заметно изменился за последние несколько лет. Смартфоны давно перестали быть простым пропуском в мессенджеры, соцсети и казуальные игрушки. Теперь их берут для запуска полноценных игр консольного уровня, обработки фото и видео, а также для работы с искусственным интеллектом. И скорость работы в таких сценариях зависит не только от процессора, но и от характеристик оперативной памяти. Причем важен не только объем, но и скорость, а также то, как со всей этой памятью взаимодействует система.

Какой смартфон лучше купить в 2026 году

Если откинуть маркетинг, в большинстве сценариев огромные объемы оперативки все еще остаются избыточными даже для флагманов. Для повседневных задач вроде общения в мессенджерах, просмотра видео в RuTube и навигации в авто смартфону без проблем хватает 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Особенно если речь идет о хорошо оптимизированных системах, где приложения не висят в фоне без необходимости. Такие устройства будут чувствовать себя комфортно и в 2026 году.

Какой смартфон лучше купить в 2026 году. А вообще, современным операционным системам сколько ни дай памяти, все равно будет мало. Фото.

А вообще, современным операционным системам сколько ни дай памяти, все равно будет мало

При этом существуют и такие сценарии, где дополнительная память действительно имеет смысл. Здесь логика та же, что и у обычных компьютеров. Чем больше оперативки, тем больше тяжелых приложении можно запускать одновременно без подтормаживаний. Так что если смартфон часто используется для игр, съемки и монтажа видео или работы с ИИ функциями, оптимальным выбором будут модели с 12 ГБ оперативной памяти. Это дает запас по производительности и снижает количество перезапусков приложении.

А вот 16 ГБ и более в 2026 году по прежнему остаются нишевым решением. Такой объем может понадобиться пользователям с очень специфичными задачами и постоянной агрессивной многозадачностью. Например, при работе с тяжелыми редакторами или нестандартными профессиональными приложениями. Но для большинства владельцев смартфонов разница между 12 и 16 ГБ будет минимальной, не говоря уже о 24 ГБ, как, например, у Nubia Red Magic 10 Pro. Но это скорее даже исключение ради рекордов, потому что такие смартфоны обычно нужны для того, чтобы показать уровень развития технологий и не более.

Какой смартфон лучше купить в 2026 году. Гонка за гигабайтами продолжается, но уже не имеет смысла. Изображение: jawapos.com. Фото.

Гонка за гигабайтами продолжается, но уже не имеет смысла. Изображение: jawapos.com

Отдельно стоит учитывать программную оптимизацию. Ведь производительность смартфона зависит не только от объема памяти, но и от того, как система с ней работает. В этом плане устройства с хорошо настроенными оболочками ощущаются даже быстрее, чем модели с внушительными цифрами в характеристиках, но слабой оптимизацией. Последние не спасает ни большое количество памяти, ни самый мощный процессор в мире.

В итоге выбор объема оперативной памяти в 2026 году выглядит довольно просто. Для базовых сценариев достаточно 8 ГБ, для активного использования и запаса на будущее разумно смотреть в сторону 12 ГБ. Все, что выше, имеет смысл только при четком понимании того, зачем вам нужен такой объем.

