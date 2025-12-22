Сколько оперативной памяти действительно нужно смартфону в 2026 году?

Когда то даже 4 ГБ оперативной памяти казались избыточными для смартфона. Сегодня же производители не стесняются продавать модели с 16 ГБ, а иногда и с 24 ГБ. При этом они нагло намекают, что без таких цифр современный смартфон уже не имеет смысла. Но так ли это на самом деле и сколько оперативной памяти действительно нужно в 2026 году, если не переплачивать за цифры в характеристиках?

Рынок мобильных устройств заметно изменился за последние несколько лет. Смартфоны давно перестали быть простым пропуском в мессенджеры, соцсети и казуальные игрушки. Теперь их берут для запуска полноценных игр консольного уровня, обработки фото и видео, а также для работы с искусственным интеллектом. И скорость работы в таких сценариях зависит не только от процессора, но и от характеристик оперативной памяти. Причем важен не только объем, но и скорость, а также то, как со всей этой памятью взаимодействует система.

Если откинуть маркетинг, в большинстве сценариев огромные объемы оперативки все еще остаются избыточными даже для флагманов. Для повседневных задач вроде общения в мессенджерах, просмотра видео в RuTube и навигации в авто смартфону без проблем хватает 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Особенно если речь идет о хорошо оптимизированных системах, где приложения не висят в фоне без необходимости. Такие устройства будут чувствовать себя комфортно и в 2026 году.

При этом существуют и такие сценарии, где дополнительная память действительно имеет смысл. Здесь логика та же, что и у обычных компьютеров. Чем больше оперативки, тем больше тяжелых приложении можно запускать одновременно без подтормаживаний. Так что если смартфон часто используется для игр, съемки и монтажа видео или работы с ИИ функциями, оптимальным выбором будут модели с 12 ГБ оперативной памяти. Это дает запас по производительности и снижает количество перезапусков приложении.

А вот 16 ГБ и более в 2026 году по прежнему остаются нишевым решением. Такой объем может понадобиться пользователям с очень специфичными задачами и постоянной агрессивной многозадачностью. Например, при работе с тяжелыми редакторами или нестандартными профессиональными приложениями. Но для большинства владельцев смартфонов разница между 12 и 16 ГБ будет минимальной, не говоря уже о 24 ГБ, как, например, у Nubia Red Magic 10 Pro. Но это скорее даже исключение ради рекордов, потому что такие смартфоны обычно нужны для того, чтобы показать уровень развития технологий и не более.

Отдельно стоит учитывать программную оптимизацию. Ведь производительность смартфона зависит не только от объема памяти, но и от того, как система с ней работает. В этом плане устройства с хорошо настроенными оболочками ощущаются даже быстрее, чем модели с внушительными цифрами в характеристиках, но слабой оптимизацией. Последние не спасает ни большое количество памяти, ни самый мощный процессор в мире.

В итоге выбор объема оперативной памяти в 2026 году выглядит довольно просто. Для базовых сценариев достаточно 8 ГБ, для активного использования и запаса на будущее разумно смотреть в сторону 12 ГБ. Все, что выше, имеет смысл только при четком понимании того, зачем вам нужен такой объем.