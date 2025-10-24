Скоро бюджетные смартфоны за 20000 рублей будут как флагманы. Что произошло?

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 6s Gen 4. Он способен поднять качество бюджетных смартфонов до уровня топовых моделей. Разберемся, в чем секрет мобильного чипа и какие преимущества он принесет будущим устройствам.

Характеристики Snapdragon 6s Gen 4

Характеристика Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6s Gen 3 Техпроцесс 4 нм 6 нм CPU (ядра и частоты) 8 ядер: 4 × до 2.4 ГГц + 4 × до 1.8 ГГц 8 ядер: 2 × до 2.3 ГГц (Cortex-A78) + 6 × до 2.0 ГГц (Cortex-A55) Поддержка дисплея Full HD+ до 144 Гц Full HD+ до 120 Гц Камеры и видео до 200 МП; запись видео до 2K до 108 МП; запись видео 1080p60 Связь 5G; Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.4 5G; Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2

Производительность Snapdragon 6s Gen 4

Микросхема создана по современному 4-нанометровому техпроцессу — раньше такие технологии применялись только в процессорах премиум-сегмента, например в топовом Snapdragon 8 Gen 3. Это значит, что устройства с новым чипом будут не только работать быстрее, но и экономнее расходовать заряд батареи.

У Snapdragon 6s Gen 4 уже знакомая по прошлогодним флагманам восьмиядерная структура, только здесь четыре производительных ядра до 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных до 1,8 ГГц. Такая связка обеспечивает прирост скорости до 36% по сравнению с предыдущими моделями шестой серии.

Например, в AnTuTu 10 прошлогодний Snapdragon 6s Gen 3 выдавал около 450 000 единиц. Можно предположить, что новый чип здесь же покажет порядка 600 000 баллов. Аналогичные изменения ожидаются и в других популярных бенчмарках.

Графика также стала быстрее примерно на 60 %, что точно заметят любители мобильных игр. А еще благодаря этому интерфейс системы станет отзывчивее, и анимации не будут тормозить при переключении между приложениями.

Что нового в Snapdragon 6s Gen 4

Новый чип теперь поддерживает экраны с частотой обновления до 144 Гц. Для пользователя это значит более плавную прокрутку, отзывчивые эффекты и общее ощущение «легкости» в работе системы. Также Snapdragon 6s Gen 4 умеет работать с камерами до 200 МП и записывать видео в 2K. Наконец-то производители смогут выпускать относительно недорогие телефоны с камерами среднего уровня.

Еще одно заметное улучшение — повышенная энергоэффективность. Благодаря новому техпроцессу смартфоны с этим чипом будут меньше греться и дольше держать заряд. Это оценят все, кто активно пользуется телефоном: для соцсетей, видео или игр. Также Snapdragon 6s Gen 4 поддерживает современные стандарты связи: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Раньше такой набор был эксклюзивным для флагманов и устройств верхнего ценового сегмента.

Для обычного пользователя переход на Snapdragon 6s Gen 4 значит, что даже недорогой смартфон с этим процессором будет работать быстро, плавно и стабильно, не раздражая задержками. Камера станет лучше, интерфейс будет отзывчивее, а батарея наконец-то перестанет быстро разряжаться.

Смартфоны на базе Snapdragon 6s Gen 4

По данным инсайдеров, Snapdragon 6s Gen 4 появится в смартфонах Motorola, Redmi и realme, а затем перейдет и к другим брендам среднего класса. Однако точные названия моделей пока не раскрываются.

В своем ценовом сегменте такие устройства могут стать настоящими хитами продаж. Первые устройства с новым процессором ожидаются уже в начале 2026 года. Их стоимость составит не более 30 000 рублей.