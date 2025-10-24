Скоро бюджетные смартфоны за 20000 рублей будут как флагманы. Что произошло?

Юрий Кудлович

Компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 6s Gen 4. Он способен поднять качество бюджетных смартфонов до уровня топовых моделей. Разберемся, в чем секрет мобильного чипа и какие преимущества он принесет будущим устройствам.

Скоро бюджетные смартфоны за 20000 рублей будут как флагманы. Что произошло? Новый процессор обещает перевернуть рынок бюджеток. Изображение: Qualcomm. Фото.

Новый процессор обещает перевернуть рынок бюджеток. Изображение: Qualcomm

Характеристики Snapdragon 6s Gen 4

ХарактеристикаSnapdragon 6s Gen 4Snapdragon 6s Gen 3
Техпроцесс4 нм6 нм
CPU (ядра и частоты)8 ядер: 4 × до 2.4 ГГц + 4 × до 1.8 ГГц8 ядер: 2 × до 2.3 ГГц (Cortex-A78) + 6 × до 2.0 ГГц (Cortex-A55)
Поддержка дисплеяFull HD+ до 144 ГцFull HD+ до 120 Гц
Камеры и видеодо 200 МП; запись видео до 2Kдо 108 МП; запись видео 1080p60
Связь5G; Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.45G; Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2

Производительность Snapdragon 6s Gen 4

Микросхема создана по современному 4-нанометровому техпроцессу — раньше такие технологии применялись только в процессорах премиум-сегмента, например в топовом Snapdragon 8 Gen 3. Это значит, что устройства с новым чипом будут не только работать быстрее, но и экономнее расходовать заряд батареи.

У Snapdragon 6s Gen 4 уже знакомая по прошлогодним флагманам восьмиядерная структура, только здесь четыре производительных ядра до 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных до 1,8 ГГц. Такая связка обеспечивает прирост скорости до 36% по сравнению с предыдущими моделями шестой серии.

Производительность Snapdragon 6s Gen 4. Новый чип охватывает четыре главных направления в мобильном сегменте. Изображение: Qualcomm. Фото.

Новый чип охватывает четыре главных направления в мобильном сегменте. Изображение: Qualcomm

Например, в AnTuTu 10 прошлогодний Snapdragon 6s Gen 3 выдавал около 450 000 единиц. Можно предположить, что новый чип здесь же покажет порядка 600 000 баллов. Аналогичные изменения ожидаются и в других популярных бенчмарках.

Графика также стала быстрее примерно на 60 %, что точно заметят любители мобильных игр. А еще благодаря этому интерфейс системы станет отзывчивее, и анимации не будут тормозить при переключении между приложениями.

Что нового в Snapdragon 6s Gen 4

Новый чип теперь поддерживает экраны с частотой обновления до 144 Гц. Для пользователя это значит более плавную прокрутку, отзывчивые эффекты и общее ощущение «легкости» в работе системы. Также Snapdragon 6s Gen 4 умеет работать с камерами до 200 МП и записывать видео в 2K. Наконец-то производители смогут выпускать относительно недорогие телефоны с камерами среднего уровня.

Что нового в Snapdragon 6s Gen 4. Мощный смартфон realme с хорошей камерой. А с новым процессором он будет еще круче. Фото.

Мощный смартфон realme с хорошей камерой. А с новым процессором он будет еще круче

Еще одно заметное улучшение — повышенная энергоэффективность. Благодаря новому техпроцессу смартфоны с этим чипом будут меньше греться и дольше держать заряд. Это оценят все, кто активно пользуется телефоном: для соцсетей, видео или игр. Также Snapdragon 6s Gen 4 поддерживает современные стандарты связи: 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Раньше такой набор был эксклюзивным для флагманов и устройств верхнего ценового сегмента.

Для обычного пользователя переход на Snapdragon 6s Gen 4 значит, что даже недорогой смартфон с этим процессором будет работать быстро, плавно и стабильно, не раздражая задержками. Камера станет лучше, интерфейс будет отзывчивее, а батарея наконец-то перестанет быстро разряжаться.

Смартфоны на базе Snapdragon 6s Gen 4

По данным инсайдеров, Snapdragon 6s Gen 4 появится в смартфонах Motorola, Redmi и realme, а затем перейдет и к другим брендам среднего класса. Однако точные названия моделей пока не раскрываются.

В своем ценовом сегменте такие устройства могут стать настоящими хитами продаж. Первые устройства с новым процессором ожидаются уже в начале 2026 года. Их стоимость составит не более 30 000 рублей.

Лонгриды для вас
Обзор realme 14 5G: недорогой, но мощный смартфон, который тянет все игры на максималках и держит заряд два дня

Один из главных ресурсов нашего времени — полупроводники. Они необходимы для работы техники и нейросетей, которые особенно бурно развиваются в последнее время. Из-за этого привычные нам мобильные устройства дорожают, а найти недорогой мощный смартфон с каждым днем становится все сложнее. Особенно, если покупатель такой же требовательный к железу, как я, и принципиально выбирает модели на процессорах Snapdragon, избегая решения с чипами MediaTek. Так в мои руки попал новый смартфон realme 14 5G — единственный в своем классе аппарат на мощном «драконе», до оснащенный большим аккумулятором и защищенный от любых невзгод.

Читать далее
Что умеет новый российский смартфон на РЕД ОС Муром

Российские компании продолжают держать курс на импортозамещение техники, предлагая новые устройства. Причем не только в корпоративном, но и в потребительском секторе. Если многострадальный Р-ФОН так и не появился в открытой рознице, то смартфон AQPhone M11 — тут как тут. Компания-разработчик ТП Лабс объявила о его выходе на массовый рынок, и эту модель уже можно купить. А вот стоит ли — вопрос дискуссионный.

Читать далее
На OZON появился смартфон TANK 1 с батареей 20000 мАч. Он защищен от воды и огня

Осень — традиционная пора новинок на рынке смартфонов. И пока самые известные бренды меряются баллами в AnTuTu и размерами сенсоров камер, те, на кого они смотрят свысока, делают настоящую революцию. Если обычные противоударные модели не боятся падений с высоты и защищены лишь от воды, то смартфон OSCAL TANK 1 обладает стандартом огнестойкости. Огонь, вода и… медные трубы. Кажется, после выхода этого смартфона вселенная схлопнется.

Читать далее
