Смартфон на каком процессоре купить в 2026 году

Герман Вологжанин

Процессор является настолько важным компонентом смартфона, что от него зависит не только общая производительность, но и качество камеры и даже срок поддержки обновлений ПО. То есть в первую очередь именно на чипсет нужно обращать внимание при выборе нового устройства. Но на каком процессоре купить телефон в 2026 году? Для ответа на этот вопрос мы сравнили лучшие чипсеты, доступные на рынке, и рекомендуем самые классные.

Обзор топовых чипов современных смартфонов

Обзор топовых чипов современных смартфонов

Процессоры недорогих телефонов

Сложнее всего обстоят дела у процессоров дешевых смартфонов, чья цена не превышает 10 тысяч рублей. В этом ценовом сегменте уже не первый год происходит стагнация, и найти что-то достойное в 2026 году почти невозможно. Но, если вы все-таки поставили перед собой цель купить телефон до 10000 рублей, старайтесь искать модели на чипах, поддерживающих накопители стандарта UFS 2.2: это Helio G99/G100/G200 и Snapdragon 6s Gen 3.

Если ничего подходящего нет, можно присмотреться к смартфонам на процессорах Helio G80-й серии, а также Unisoc T7250 (T615/618). Накинув сверху еще 5-10 тысяч рублей, стоит присмотреться к моделям на Snapdragon 6 Gen 4. Это, пожалуй, один из самых энергоэффективных чипов на рынке, который к тому же отличается высоким для своего класса уровнем производительности. Альтернативы — Dimensity 7200/7300/7400.

Процессоры среднебюджетных смартфонов

В сегменте смартфонов среднего класса бал правят процессоры Dimensity 8000-й серии, а именно:

  • Dimensity 8300;
  • Dimensity 8400;
  • Dimensity 8500.

Это чипы трех последних поколений, каждый из которых демонстрирует производительность, недосягаемую для процессоров Qualcomm в смартфонах по аналогичной цене. Именно на них работают популярные POCO X6 Pro, POCO X7 Pro и их наследники.

Процессоры Dimensity 8000-й серии стали востребованы за счет смартфонов POCO. Изображение: Lim Reviews

Процессоры Dimensity 8000-й серии стали востребованы за счет смартфонов POCO. Изображение: Lim Reviews

Среди процессоров Qualcomm в этом ценовом сегменте самыми интересными являются Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 7+ Gen 3. Они шустрые и энергоэффективные, а оснащают ими, как правило, недорогие камерофоны наподобие realme 16 Pro+.

Самые мощные процессоры для смартфонов в 2026 году

Как ни крути, а самым лучшим процессором для смартфона в 2026 году является Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это передовой чипсет флагманских устройств, равных котором нет и в ближайшие месяцы не будет. Но кроме него можно присмотреться к конкурентам.

МестоПроцессорБаллы AnTuTuГод выпуска
1Snapdragon 8 Elite Gen 54 004 1072025
2Dimensity 95003 340 1962025
3Snapdragon 8 Gen 52 969 2312025
4Exynos 26002 825 9082025
5Xring O12 804 5012025
6Snapdragon 8 Elite2 723 0362024
7Dimensity 9400+2 687 1582025
8Dimensity 94002 567 6042024
9Dimensity 85002 407 6142026
10Dimensity 9400e2 102 9372025

На ступень ниже мощнейшего чипа находятся Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite, а процессоры Xring O1 и Exynos 2600 являются эксклюзивом устройств Xiaomi и Samsung.

