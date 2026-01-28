Смартфон на каком процессоре купить в 2026 году

Процессор является настолько важным компонентом смартфона, что от него зависит не только общая производительность, но и качество камеры и даже срок поддержки обновлений ПО. То есть в первую очередь именно на чипсет нужно обращать внимание при выборе нового устройства. Но на каком процессоре купить телефон в 2026 году? Для ответа на этот вопрос мы сравнили лучшие чипсеты, доступные на рынке, и рекомендуем самые классные.

Процессоры недорогих телефонов

Сложнее всего обстоят дела у процессоров дешевых смартфонов, чья цена не превышает 10 тысяч рублей. В этом ценовом сегменте уже не первый год происходит стагнация, и найти что-то достойное в 2026 году почти невозможно. Но, если вы все-таки поставили перед собой цель купить телефон до 10000 рублей, старайтесь искать модели на чипах, поддерживающих накопители стандарта UFS 2.2: это Helio G99/G100/G200 и Snapdragon 6s Gen 3.

Если ничего подходящего нет, можно присмотреться к смартфонам на процессорах Helio G80-й серии, а также Unisoc T7250 (T615/618). Накинув сверху еще 5-10 тысяч рублей, стоит присмотреться к моделям на Snapdragon 6 Gen 4. Это, пожалуй, один из самых энергоэффективных чипов на рынке, который к тому же отличается высоким для своего класса уровнем производительности. Альтернативы — Dimensity 7200/7300/7400.

Процессоры среднебюджетных смартфонов

В сегменте смартфонов среднего класса бал правят процессоры Dimensity 8000-й серии, а именно:

Dimensity 8300;

Dimensity 8400;

Dimensity 8500.

Это чипы трех последних поколений, каждый из которых демонстрирует производительность, недосягаемую для процессоров Qualcomm в смартфонах по аналогичной цене. Именно на них работают популярные POCO X6 Pro, POCO X7 Pro и их наследники.

Среди процессоров Qualcomm в этом ценовом сегменте самыми интересными являются Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 7+ Gen 3. Они шустрые и энергоэффективные, а оснащают ими, как правило, недорогие камерофоны наподобие realme 16 Pro+.

Самые мощные процессоры для смартфонов в 2026 году

Как ни крути, а самым лучшим процессором для смартфона в 2026 году является Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это передовой чипсет флагманских устройств, равных котором нет и в ближайшие месяцы не будет. Но кроме него можно присмотреться к конкурентам.

Место Процессор Баллы AnTuTu Год выпуска 1 Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 004 107 2025 2 Dimensity 9500 3 340 196 2025 3 Snapdragon 8 Gen 5 2 969 231 2025 4 Exynos 2600 2 825 908 2025 5 Xring O1 2 804 501 2025 6 Snapdragon 8 Elite 2 723 036 2024 7 Dimensity 9400+ 2 687 158 2025 8 Dimensity 9400 2 567 604 2024 9 Dimensity 8500 2 407 614 2026 10 Dimensity 9400e 2 102 937 2025

На ступень ниже мощнейшего чипа находятся Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite, а процессоры Xring O1 и Exynos 2600 являются эксклюзивом устройств Xiaomi и Samsung.