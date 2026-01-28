Смартфон на каком процессоре купить в 2026 году

Процессор является настолько важным компонентом смартфона, что от него зависит не только общая производительность, но и качество камеры и даже срок поддержки обновлений ПО. То есть в первую очередь именно на чипсет нужно обращать внимание при выборе нового устройства. Но на каком процессоре купить телефон в 2026 году? Для ответа на этот вопрос мы сравнили лучшие чипсеты, доступные на рынке, и рекомендуем самые классные.
Процессоры недорогих телефонов
Сложнее всего обстоят дела у процессоров дешевых смартфонов, чья цена не превышает 10 тысяч рублей. В этом ценовом сегменте уже не первый год происходит стагнация, и найти что-то достойное в 2026 году почти невозможно. Но, если вы все-таки поставили перед собой цель купить телефон до 10000 рублей, старайтесь искать модели на чипах, поддерживающих накопители стандарта UFS 2.2: это Helio G99/G100/G200 и Snapdragon 6s Gen 3.
Если ничего подходящего нет, можно присмотреться к смартфонам на процессорах Helio G80-й серии, а также Unisoc T7250 (T615/618). Накинув сверху еще 5-10 тысяч рублей, стоит присмотреться к моделям на Snapdragon 6 Gen 4. Это, пожалуй, один из самых энергоэффективных чипов на рынке, который к тому же отличается высоким для своего класса уровнем производительности. Альтернативы — Dimensity 7200/7300/7400.
Процессоры среднебюджетных смартфонов
В сегменте смартфонов среднего класса бал правят процессоры Dimensity 8000-й серии, а именно:
- Dimensity 8300;
- Dimensity 8400;
- Dimensity 8500.
Это чипы трех последних поколений, каждый из которых демонстрирует производительность, недосягаемую для процессоров Qualcomm в смартфонах по аналогичной цене. Именно на них работают популярные POCO X6 Pro, POCO X7 Pro и их наследники.
Среди процессоров Qualcomm в этом ценовом сегменте самыми интересными являются Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 7+ Gen 3. Они шустрые и энергоэффективные, а оснащают ими, как правило, недорогие камерофоны наподобие realme 16 Pro+.
Самые мощные процессоры для смартфонов в 2026 году
Как ни крути, а самым лучшим процессором для смартфона в 2026 году является Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это передовой чипсет флагманских устройств, равных котором нет и в ближайшие месяцы не будет. Но кроме него можно присмотреться к конкурентам.
|Место
|Процессор
|Баллы AnTuTu
|Год выпуска
|1
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|4 004 107
|2025
|2
|Dimensity 9500
|3 340 196
|2025
|3
|Snapdragon 8 Gen 5
|2 969 231
|2025
|4
|Exynos 2600
|2 825 908
|2025
|5
|Xring O1
|2 804 501
|2025
|6
|Snapdragon 8 Elite
|2 723 036
|2024
|7
|Dimensity 9400+
|2 687 158
|2025
|8
|Dimensity 9400
|2 567 604
|2024
|9
|Dimensity 8500
|2 407 614
|2026
|10
|Dimensity 9400e
|2 102 937
|2025
На ступень ниже мощнейшего чипа находятся Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite, а процессоры Xring O1 и Exynos 2600 являются эксклюзивом устройств Xiaomi и Samsung.