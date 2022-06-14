Смартфоны будет снимать лучше «зеркалок» в 2024 году. Так считают в Sony

Когда вы хотите запечатлеть какое-то событие, вы берете в руки телефон и просто делаете снимок. Иногда, если у вас есть более серьезная специализированная камера, вы обращаетесь к ней. На чаще всего в дело идет именно смартфон, который всегда лежит в кармане или нf столе рядом с вами. Фотосъемка на смартфон прошла такой долгий путь, что в наши дни большинство потребителей готовы доверять своим телефонам создание выдающихся семейных фотографий. Они даже не задумываются о том, получится фотография или нет, ведь она почти всегда получается. В отличие, кстати, от зеркалок, в которых можно ошибиться с выдержкой или диафрагмой, и снимок будет испорчен. В смартфонах все происходит автоматически. Но не только благодаря этому. Как считают в Sony, именно смартфоны через пару лет будут снимать лучше зеркалок и беззеркалок. Давайте разберемся почему.

Что снимает лучше — смартфон или камера

Одним из руководителей, у которого есть собственная точка зрения относительно будущего мобильной фотографии, является президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Solutions (SSS) Теруши Симидзу (Terushi Shimizu). Он руководит командой, которая является ведущим поставщиком датчиков изображения для смартфонов. Они устанавливаются в свои модели чуть ли не всеми производителями, включая тех, которые входят в первую пятерку по продажам в мире.

Благодаря этому Симидзу может иметь уникальный взгляд на то, что происходит в отрасли. Согласно отчету Nikkei Japan, приведенному Android Authority, Симидзу говорит, что «неподвижные изображения (со смартфонов) превзойдут качество изображения зеркальных камер с одним объективом (SLR) в ближайшие несколько лет».

Как работает зеркальная камера

В зеркальных камерах используется комбинация зеркал и призм, так что изображение, видимое через видоискатель, является тем же изображением, которое будет снято фотографом. Изначально такие камеры снимали на пленку, и возможность видеть изображение через объектив, а не через отдельное окошко, была очень важной.

Цифровые зеркальные камеры — это камеры со схожим принципом действия, но в них используются датчики изображения, а не пленка. Благодаря этому, кстати, изображение можно сразу выводить на экран еще до снимка. Поэтому зеркало потеряло первоначальный смысл, и для упрощения конструкции начали выпускать более компактные и надежные беззеркальные камеры.

Будет ли смартфон снимать лучше камеры

Теруши Симидзу дал свой комментарий во время отраслевой конференции. Согласно его заявлению, компания Sony ожидает, что качество изображений камер смартфонов начнет превосходить качество изображений отдельных камер со сменными объективами (ILC) уже через 2 года.

Руководство Sony полагает, что камеры для смартфонов превзойдут камеры DSLR, начиная с 2024 года. Учитывая то, на что уже сейчас способны такие камеры, в это можно поверить, хотя такое сравнение все равно несколько притянутое. Впрочем, заявление сделано не голословно, а имеет под собой довольно четкое обоснование.

Одной из причин улучшения, по мнению экспертов, будет увеличение размера датчиков изображения до более чем одного дюйма. Это позволит им захватывать больше данных. Sony также создала новую структуру, которая насыщает каждый пиксель вдвое большим количеством света, чтобы создать больший динамический диапазон при одновременном уменьшении шума на снимках, снятых при слабом освещении.

Камеры смартфонов учатся все лучше и лучше собирать свет, а благодаря возможностям обработки, основанным на искусственном интеллекте и машинном обучении, обработка снимков тоже становится лучше.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что камера вашего смартфона сможет создавать более качественные фотографии, чем дорогая зеркальная фотокамера? Можете поделиться мнением в нашем Telegram-чате. Я же посмею усомниться в словах руководителя Sony. А точнее, внесу некоторые дополнения.

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Почему смартфон не будет снимать лучше камеры

Для обычного просмотра, особенно на экране смартфона, снимки, сделанные на его камеру, действительно могут быть очень хорошими. Но если вы хотите сделать настоящий шедевр, то это еще очень много лет будет возможно только на специализированную камеру, где один сенсор стоит в несколько раз дороже самого дорогого смартфона, в котором сенсоров камеры три или даже больше.

Выше было сказано, что улучшение качества будет возможно благодаря увеличению сенсора. Но в системной или беззеркальной камере (зеркалки уже становятся редкостью) сенсор все равно будет в разы больше. А самое главное — он выдаст ту картинку, которая нужна фотографу. В смартфонах все наоборот — программная обработка просто выдает то, как она видит картинку, полученную с сенсора. Тени вытягиваются, светлые участки приглушаются, и фотография получается хорошей, но это все равно просто видение системы, а не вас, как фотографа. И такая картинка никогда не сможет передать драматизм, заложенный автором в его работу.

Но я соглашусь, что фотографии со смартфонов действительно становятся все лучше, если снимать в автоматическом режиме. И если сравнивать автоматический режим большой камеры и смартфона, то их сравнение может привести к лидерству смартфонов. С другой стороны, на стороне камер всегда будет более крупный сенсор (особенно важно это ночью), а значит, загрузи в нее ПО обработки изображения из смартфона, и камера снова будет впереди. Поэтому однозначно судить нельзя, но и прогресс смартфонов отрицать сложно.