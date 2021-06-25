Смартфоны будущего могут получить экран-антенну. Он уже существует

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Артем Сутягин 0

Истерика по поводу того, что сети пятого поколения чуть ли не крадут душу жителей и стали причиной появления коронавируса, постепенно стихла. Взбудораженные любителями хайпа в Интернете граждане перестали сжигать вышки, а параллельно с этим стали покупать все больше и больше смартфонов с поддержкой сетей 5G. Естественно, это не предел мечтаний и со временем сети будут становится все быстрее и быстрее, но оказывается, что уже сейчас реально существует то, что обставит по скорости 5G. Вот только для реализации нового типа связи надо сделать сложную и большую антенну. Впрочем, когда на свете есть толковые инженеры, большой проблемой это не является — они нашли очень футуристичное решение. Оно может пригодиться не только для новых сетей, но и в совершенно других сферах.

Как же много интересных технологий появилось в нашем мире.

Самая быстрая сотовая сеть

mmWave 5G — это самый быстрый тип сотовой связи, доступный на данный момент. Он опережает 5G с частотой менее 6 ГГц, который сейчас составляет основу большинства сетей пятого поколения. Но mmWave немного более требователен к технике, работает на меньших расстояниях и, как следствие, требует больше антенн.

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Антенна в экране телефона

Компания Dongwoo Fine-Chem, производящая сенсорные датчики OLED, представила технологию Antenna-on-Display (AoD). Как следует из названия, Antenna-on-Display — это прозрачная антенна миллиметрового диапазона, которая находится под экраном. Антенна также поддерживает диапазоны волн n257, n258 и n260 мм.


Такой подход отличается от обычных антенн mmWave, которые размещаются по краям устройства или на задней стенке. Компания заявляет, что передняя часть телефона является идеальным местом для размещения антенны, поскольку у пользователей ”минимальная вероятность” прикрыть ее руками. Так что, если рассуждения компании подтвердятся, то телефоны с технологией AoD должны обеспечивать более надежное соединение в миллиметровом диапазоне и, возможно, более высокую его скорость.

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Где еще можно применять прозрачные антенны

Учитывая особенности технологии и то, что антенны полностью прозрачные, Dongwoo обсуждала возможность применения технологии и в других отраслях. Например, такие антенны можно было бы размещать в беспилотных (и не только) автомобилях. Разместив ее в стекле, например, лобовом, можно получить большую площадь и уверенный прием. Для автомобилей это даже более критично, чем для смартфонов.

AoD

Антенна в экране может решить многие проблемы.

Для хорошей связи должно быть много базовых станций или большие антенны в устройствах-потребителях. А в данном случае мы идем по второму пути и получаем потенциальное расширение сети 5G без необходимости увеличения количества стационарного оборудования. Это выгодно операторам (экономия и простота обслуживания), городам (меньше занятого места) и потребителям, которые могут уходить дальше от вышки, не теряя качества связи.

AoD

С такой антенной качество связи будет выше.

Не помешает ли прозрачная антенна пользоваться телефоном

Одна из потенциальных проблем заключается в том, действительно ли экранная антенна не повлияет на считывание информации с экрана и настолько ли она будет невидимой. Подобная технология существует, но пока говорить о ее удобстве довольно сложно. Одно дело — лабораторные испытания, и совсем другое — реальное использование.

Мы уже видели, с какими проблемами сталкиваются создатели подэкранных камер. Они приводили к появлению артефактов на экране и к нечеткому изображению в зоне размещения камеры. Но если небольшое искажение вместо черного отверстия это нормально, то искажение изображения всего экрана недопустимо.

AoD

Новая технология пока не показана, в реальности, но случится это совсем скоро.

Когда появятся прозрачные антенны

Компания заявляет, что продемонстрирует эту технологию онлайн на выставке MWC 2021 в Барселоне. Но даже если появление антенн именно в экранах будет затруднено из-за искажений, то никто не мешает разместить их на задней стенке. Там это может быть даже элементом дизайна. Хотя, если они будут прозрачными, их можно будет разместить под крашеным стеклянным корпусом и они будут продолжать выполнять свои функции, не влияя на внешний вид смартфона.

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Логично спросить, почему нельзя тогда разместить их внутри корпуса? Все просто. Новые антенны позволяют покрыть большую площадь, а размещение такого элемента внутри корпуса будет более сложным. Да и зачем так делать, если у них есть явное преимущество — прозрачность.

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