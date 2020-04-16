Смартфоны с какими процессорами лучше не покупать. Они врут о своей производительности

Несмотря на то что производители уже вроде бы бросили мериться вычислительной мощностью своих смартфонов, переключившись на камеры, бенчмарки по-прежнему являются обязательным атрибутом не только обозревателей с YouTube, но и рядовых пользователей. Не измерить синтетическую производительность аппарата для многих считается ещё большим грехом, чем не чистить на постоянной основе скапливающиеся файлы кэша. Само собой, это не могло остаться незамеченными производителями процессоров, которые начали мухлевать, чтобы выдавать максимальный результат, даже если полученная оценка производительности не имеет с реальностью ничего общего.

Почему я не советую покупать флагманы Samsung на процессорах Exynos

Ресурс AnandTech уличил производителя процессоров MediaTek в искусственном завышении их мощности при прогоне в бенчмарках. Каждый раз, когда чип обнаруживает, что смартфон запускает программу-тестировщик, он направляет все свои ресурсы на то, чтобы выдать максимально возможный результат. Более того, для этого он даже может задействовать скрытый механизм вроде Turbo Boost, которым могут похвастать решения Intel, когда процессор работает только на производительность без оглядки на нагрев и автономность.

Как разогнать процессор смартфона

Правда, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, скрытый механизм разгона процессоров MediaTek влечёт повышение его температуры, а значит, и перегрев, и негативно отражается на автономности смартфона. Во-вторых, ни в одной другой задаче, кроме бенчмарков, активировать этот механизм нельзя. То есть, по сути, MediaTek просто обманывает пользователей смартфонов, работающих на базе их процессоров, выдавая им совершенно не те результаты, которых можно добиться на практике. Это вводит пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что чипы MediaTek мощнее, чем есть на самом деле.

Почему я не советую покупать смартфоны на процессорах MediaTek

Довольно интересна позиция MediaTek по этому вопросу. Когда компанию обвинили в обмане пользователей, её руководство ничуть не смутилось, заявив, что разгон процессоров в бенчмарках – это совершенно стандартная практика для отрасли, и их основной конкурент в этой области занимается тем же самым. Несмотря на то что в MediaTek обошлись без имён, всем стало понятно, что китайцы имели в виду именно Qualcomm. Потому что, в конце концов, о ком ещё может идти речь? Ведь Samsung со своими Exynos и Huawei с их Kirin вместе взятые занимают меньшую долю рынка, чем чипы Snapdragon.

Производительность процессоров Snapdragon

Само собой, такие обвинения не могли остаться незамеченными самой Qualcomm. Представители компании решили реабилитироваться в глазах пользователей и заявили, что никогда не промышляли ничем подобным, а их процессоры всегда демонстрировали в бенчмарках только реальную производительность. В доказательство своих слов Qualcomm предъявила отсутствие каких-либо обвинений в обмане за всё то время, что компания снабжает производителей смартфонов фирменными чипами, хотя вывести поставщика процессоров на чистую воду, в общем-то, не так уж и сложно.

Как Huawei обманывает пользователей

Несколько лет назад стало известно, что Huawei тоже мухлюет со своими процессорами, заставляя их выдавать в бенчмарках завышенные результаты. Китайцы просто оптимизировали фирменные чипы под программы-тестировщики, а не разгоняли их, как MediaTek, но для пользователей от этого ничего не поменялось. Впрочем, руководство Huawei, когда компанию уличили в обмане, выступила с заявлением и отвергла все обвинения, подчеркнув, что пользователи сами хотят видеть высокие результаты в бенчмарках и им неважно, откуда они берутся.

Samsung не видит проблем в своих процессорах Exynos. Они слепые?

Я, как пользователь Android, никогда не пытался тестировать свои смартфоны в бенчмарках и – признаюсь честно – ни разу даже не установил ни одного из них. Тем не менее, я знаю очень многих пользователей, которые при покупке нового аппарата первым делом тестируют его синтетическую производительность. Этим людям важно, чтобы устройство выдало рекордный или близкий к рекордному результат, а значит, как мне кажется, им плевать с высокой колокольни, откуда в действительности берутся высокие оценки.