Смартфоны с какими процессорами обновляются дольше остальных

Многие задаются вопросом, сколько времени их смартфон будет получать обновления программного обеспечения. Проще говоря, если сейчас актуальной версией Android является десятая, то людям интересно, получат ли они одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую и так далее. Практика показывает, что обычно обновления ограничиваются двумя-тремя годами, но есть и исключения, которые еще раз доказывают, что было бы желание, а создание обновления приложится. В этой статье я расскажу вам о том, сколько времени будут обновляться смартфоны в зависимости от того, на каком процессоре они работают. Многим эта информация может пригодиться.

Можно ли обновить Android с 5.1

Есть такой производитель смартфонов, как Fairphone. В целом ничего интересного, особенно сейчас. Но именно у этого бренда есть одна модель смартфона, которая вышла с Android 5.1 Lollipop на борту, а в начале этого месяца получила обновление до версии Android 9 Pie. Когда Apple так долго обновляет свои устройства, это привычно, но для Android это редкость.

Понятно, что компания просто хотела попиариться и это у нее получилось, но именно на таких примерах возникают вопросы в духе ”а что, так можно было”. При этом представители компании рассказали, что им пришлось преодолеть на пути получения относительно свежего (сейчас актуальной версией является Android 10) обновления.

В Fairphone отметили, что компания Qualcomm прекратила поддержку чипсета Snapdragon 801 внутри Fairphone 2 после Android 6.0 Marshmallow. Фактически компании пришлось самой разбираться в процессе и писать обновление под процессор, который больше не поддерживался. Наши коллеги из Android Authority опросили производителей процессоров и получили от них интересные ответы о том, как долго они собираются поддерживать свои устройства.

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HiSilicon — процессоры для Huawei и Honor

HiSilicon является дочерней компанией Huawei, которая занимается созданием процессоров для Huawei и Honor. Она тесно сотрудничает с заводом TSMC, который производит чипы по ее заказу, но скоро перестанет из-за санкций.

Huawei дала ответ, что поддерживает свои процессоры в течение двух-трех лет, но не уточнила, относится ли это ко всем моделям или только к флагманам.

Стоит отметить, что выпущенные в 2017 году Huawei Mate 10 и в 2018 году Huawei P20 и P20 Pro недавно получили обновления, которые принесли на них Android 10. В целом это укладывается в указанные рамки, но с более дешевыми смартфонами все хуже. Даже Huawei P20 Lite не получил Android 10 и неизвестно, получит ли. Это относится и к смартфонам серии ”Y”.

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Qualcomm — самый массовый производитель

Qualcomm является крупнейшим производителем процессоров для Android в мире. Поэтому такой производитель просто не имеет права плохо поддерживать свои чипы.

Представители компании заверили, что их чипы поддерживают как минимум три версии обновлений с момента выхода. Дальнейшая поддержка так же возможна, но она предоставляется в зависимости от потребности клиентов и рынка. То есть дальнейшие обновления возможны, если в этом будет кто-то заинтересован.

Так же отмечается, что у Qualcomm есть собственная программа поиска ошибок, которая позволяет оценивать риски и выпускать обновления в случае обнаружения критических ошибок, которые не были выявлены в течение первого времени использования.

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Несмотря на заверения компании, случаи более долгого обновления являются большой редкостью. Даже Google Pixel, которые только из-за того, что производятся создателем Android, должны поддерживать долгие обновления, не получают их. Так, Android 10 получили все модели смартфона, но Pixel первого поколения, скорее всего, останется без обновлений до Android 11. Грустно!

MediaTek и Samsung — такие разные, но такие похожие

С сожалению, MediaTek и Samsung так и не дали ответ на вопрос о времени поддержки смартфонов. Впрочем, мы можем сами сделать определенные выводы.

Телефоны на MediaTek очень плохо получают обновления. Правда, частично это можно списать на работу с бюджетными смартфонами второго эшелона, которые часто используют эти чипсеты. Одно-два обновления ее смартфоны получают часто, но официальная политика компании остается непонятной. Возможно, ей просто не захотели делиться.

Чипсеты Samsung Exynos, на которых работают устройства Galaxy, получают обновления чуть лучше. Например, двухлетние устройства получили Android 10, и это уже хорошо. Впрочем, для смартфонов вроде Galaxy S20 Ultra, которые люди на старте продаж покупали за полторы тысячи долларов, такой период обновления выглядит плевком в душу. Особенно на фоне того, что даже двухлетней Galaxy J6 и Galaxy A7 2018 получают Android 10.

Почему смартфоны на Android так плохо обновляются

Нельзя говорить о том, что в неполучении обновлений виноват кто-то один, как нельзя валить все на производителей железа или Google. На самом деле куда больше зависит от производителя смартфона. Если он хочет порадовать старого клиента, он сделает обновление, а если захочет склонить его к покупке нового устройства, то не станет ничего ему присылать.

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Каждое обновление — это силы, время и деньги, ведь все нужно протестировать и только потом рассылать пользователям. Мало кто хочет заниматься этим бесплатно, да еще и подставляться в случае, если будет много ошибок. А еще опять же мешает высокая фрагментация рынка Android-смартфонов. Даже внутри одного производителя разброс часто встречается от моделей за несколько тысяч рублей до суперфлагманов.

Google относится к этому более лояльно и позволяет пользователям ”отвязывать телефоны” от производителя и обновлять их более гибко. Но многие ли будут этим заниматься? Если вы так делали, расскажите в нашем Telegram-чате, что вас толкнуло на это.