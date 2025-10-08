Смартфоны следующего поколения могут работать быстрее ноутбуков и настольных ПК

Новые технологии уже позволяют разгонять встроенную память телефонов до уровня твердотельных накопителей игровых и профессиональных компьютеров. Это нужно для шустрой работы приложений и нейросетей. Вот только воспользоваться этой скоростью пока никто не может. И вот почему.

Производители мобильных устройств уже трудятся над новым поколением чипов памяти для смартфонов. Микросхемы создаются на основе стандарта UFS 5.0, который обещает скорость чтения и записи почти как у настольных твердотельных дисков. Стандарт UFS 5.0 рассчитан на последовательную скорость передачи данных до 10,8 ГБ/с, что даже выше, чем у некоторых современных накопителей для компьютеров. Кроме того, в новом стандарте предусмотрены механизмы подавления помех, улучшения надежности хранения данных и повышения энергоэффективности.

Для сравнения, большинство смартфонов, даже самые дорогие флагманы, сегодня используют стандарты UFS 4.0 и UFS 4.1, а они примерно в два раза медленнее. Так что прирост производительности обещает быть впечатляющим. Кстати, вы можете проверить, какие микросхемы используются в вашем смартфоне. Для этого у нас есть инструкция.

Почему же такие накопители до сих пор не появились в смартфонах? Причин несколько. Во-первых, стандарт приняли совсем недавно, так ему еще предстоит пройти адаптацию к мобильным устройствам. Производителям нужно разработать совместимые контроллеры, микросхемы и программное обеспечение. Во-вторых, необходима модернизация производственных линий, ведь заводам предстоит перейти на выпуск новой памяти и адаптировать к ней сборку самих смартфонов. А еще все это нужно протестировать на стабильность и безопасность.

Поэтому ожидается, что первые коммерческие образцы появятся на рынке не раньше 2027 года, и только после этого технология дойдет до массового рынка.

Что даст UFS 5.0 на практике

Техническая часть новой технологии сложна и непонятна для простого пользователя, а вот практический смысл от перехода на шустрые микросхемы памяти поймут все. Приложения будут запускаться заметно быстрее, особенно те, что активно работают с файлами: например, игры и редакторы фото или видео.

Многозадачность тоже станет плавнее. Переключение между ресурсоемкими программами, обработка снимков и видео в высоком разрешении будут выполняться без задержек. Фильтры и эффекты начнут применяться мгновенно, а работа с форматами HDR и RAW станет комфортнее. Кстати, это также может исправить проблему с долгим запуском камеры в топовых Samsung Galaxy.

Самое важное: ускорение вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Чем быстрее память, тем оперативнее устройство сможет обрабатывать данные прямо на месте, без обращения к облачным серверам. Это особенно важно для нейросетей, которые анализируют фотографии, улучшают портреты или создают изображения с нуля, как это уже реализовано в Android.