Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite — какой процессор лучше для смартфона

Герман Вологжанин

Ежегодно компания Qualcomm выпускает самые мощные мобильные процессоры, которые используются подавляющим большинством флагманов на Android. Так, в конце сентября вышел Snapdragon 8 Elite Gen 5 — новый чипсет, выступающий сердцем Xiaomi 17 и целой массы других пока еще не анонсированных устройств. Но насколько велика разница на фоне процессора предыдущего поколения? Выясним в сравнении Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Snapdragon 8 Elite — какой процессор лучше для смартфона. Сравнение двух самых мощных процессоров Qualcomm. Фото.

Сравнение двух самых мощных процессоров Qualcomm

Отличия Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — это наследник прошлогоднего Snapdragon 8 Elite. Если вам интересно, откуда в названии второго поколения чипсета взялась цифра «5», прочитайте наш отдельный материал, а в рамках текущего текста просто сравним их характеристики:

ХарактеристикиSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite Gen 5
Количество ядер88
Архитектура ядер2×4.32 ГГц
6×3.53 ГГц		2х4.61 ГГц
6х3.63 ГГц
Графический процессорAdreno 830 (1100 МГц)Adreno 840 (1200 МГц)
Тип ОЗУLPDDR5X (5300 МГц)LPDDR5X (5300 МГц)
Тип ПЗУUFS 4.0/4.1UFS 4.0/4.1
Техпроцесс3 нм (TSMC)3 нм (TSMC)

Процессоры используют одинаковую архитектуру ядер, а главным отличием Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Snapdragon 8 Elite является увеличение тактовой частоты ядер CPU и графического ускорителя. Также новый чипсет использует более современный модем со скоростью скачивания до 12 500 Мбит/c (+25%).

Тесты Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite

Qualcomm гордо рапортует об увеличении производительности нового чипсета и улучшении его энергоэффективности. Но что происходит с процессором за пределами обещаний маркетологов?

Для ответа на этот вопрос посмотрим на сравнение Snapdragon Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite в синтетических тестах, где тестировались смартфоны Xiaomi 17 Pro Max и Xiaomi 15 Pro соответственно. Главный бенчмарк — AnTuTu.

Тесты Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Elite. Новый процессор намного мощнее предшественника в AnTuTu. Источник: Лысый из МТ. Фото.

Новый процессор намного мощнее предшественника в AnTuTu. Источник: Лысый из МТ

Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонстрирует прирост производительности 39%, однако большая часть превосходства проявляется в тесте CPU, в то время как графический ускоритель нового чипсета не далеко ушел от своего предшественника.

Поведение процессоров Snapdragon в играх

В играх разница не столь впечатляющая, ведь графический ускоритель Snapdragon 8 Elite Gen 5 выдает разгон всего 9%. Вот и в одной из самых требовательных игр Honkai: Star Rail прошлогодний чипсет обеспечивает в среднем 44 FPS, а новый — 48 FPS.

Поведение процессоров Snapdragon в играх. Поведение процессоров в игре Honkai: Star Rail. Источник: Лысый из МТ. Фото.

Поведение процессоров в игре Honkai: Star Rail. Источник: Лысый из МТ

В зависимости от игры разница может достигать и 10 FPS. Но тут важную роль играет оптимизация, которая у нового чипа априори не может быть лучше, а потому в будущем есть смысл ожидать и более существенного прироста. Однако на использовании легких приложений вроде браузера или мессенджера это пока никак не скажется.

Что лучше: Snapdragon 8 Elite или Snapdragon 8 Elite Gen 5

Безусловно, Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше Snapdragon 8 Elite. Он представляет собой более мощный чипсет, но вместе с тем и более дорогой. Поскольку на момент публикации материала смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 очень мало, а модели на прошлогоднем чипсете успели просесть в цене, рациональнее кажется выбор устройства на базе Snapdragon 8 Elite без цифры «5» в названии.

Впрочем, все зависит от ваших требований. Для игр определенно лучше подойдет Snapdragon 8 Elite Gen 5. И, хотя его предшественник тоже очень хорош в ресурсоемких задачах, у него не такой большой запас производительности на будущее, что будет важно для тех, кто выбирает смартфон на 3-5 лет вперед.

