Сравнение двух самых мощных процессоров для Android: Snapdragon 8 Elite Gen 5 против Dimensity 9500

Ежегодно две крупнейшие компании Qualcomm и MediaTek соревнуются за звание той, которая выпустит лучший процессор для смартфона. И 2025-й не стал исключением. В этом году техногиганты представили чипсеты Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 соответственно. Это два самых мощных камня для Android, которые на голову превосходят Tensor G5 от Google. Но какой процессор лучше: Snapdragon или Dimensity.

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500

Прежде чем перейти к практике, важно изучить теорию. Ведь Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 — это два принципиально разных процессора. Они используют отличающуюся архитектуру ядер, собственные видеоускорители и нейронные чипы.

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500 Количество ядер 8 8 Архитектура ядер 2х4.61 ГГц

6х3.63 ГГц 1х4.21 ГГц

3х3.5 ГГц

4х2.7 ГГц Графический процессор Adreno 840 (1200 МГц) Mali-G1 Ultra MP12 (1760 МГц) Тип ОЗУ LPDDR5X (5333 МГц) LPDDR5X (5333 МГц) Тип ПЗУ UFS 4.0/4.1 UFS 4.0/4.1 Техпроцесс 3 нм (TSMC) 3 нм (TSMC)

В то время как Snapdragon 8 Elite Gen 5 имеет более мощные ядра центрального процессора, Dimensity 9500 предлагает более продвинутый видеоускорить. Во всяком случае так кажется на бумаге. А что в реальности?

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сравнение Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500

Несмотря на то, что чипсеты новые, их уже успели сравнить в различных синтетических тестах. Так, в бенчмарке Geekbench 6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 опережает процессор MediaTek аж на 22%, и это вполне предсказуемо. Ведь данный тест рассматривает железо исключительно с точки зрения ядер CPU.

В AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 демонстрируют схожую разницу. Этот бенчмарк хоть и является разнонаправленным, но результаты на выходе получаются аналогичные: чипсет Qualcomm вновь мощнее, пускай и всего на 6%.

При повседневном использовании процессоры обеспечивают одинаковый уровень быстродействия, так как имеют совместимость с идентичными стандартами оперативной и постоянной памяти. А вот в играх превосходство на стороне Snapdragon 8 Elite Gen 5: он и мощнее, и оптимизирован лучше.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

То же самое касается алгоритмов обработки изображения, где устройства на Dimensity 9500 агрессивно используют нейросети. Яркий пример — недавно вышедшие vivo X300 и vivo X300 Pro.

Еще один важный момент — время автономной работы смартфонов на разных чипах. Тут, как это было всегда, Snapdragon дает небольшой гандикап. Однако нагрев смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 чуточку выше, что подтверждают тесты Xiaomi 17. Правда, важно не забывать о разных подходах к реализации чипов со стороны производителей.

Что лучше: Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500

Несмотря на впечатляющие цифры чипсета MediaTek, Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше Dimensity 9500. Он мощнее и стабильнее конкурирующего процессора, чье главное преимущество — относительно низкая цена, позволяющая производителям смартфонов снизить их стоимость или, например, установить более дорогие камеры и другие компоненты.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Процессор Dimensity 9500 — это Snapdragon 8 Elite Gen 5 на минималках. Он аналогично шустрый при решении базовых задач, но уступает в сценариях, связанных с работой камеры, а также в играх. Кроме того, он доступен на минимальном количестве смартфонов, включая vivo и OPPO, пока Snapdragon 8 Elite Gen 5 является самым популярным чипсетом для флагманов.