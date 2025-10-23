Сравнение двух самых мощных процессоров для Android: Snapdragon 8 Elite Gen 5 против Dimensity 9500

Герман Вологжанин

Ежегодно две крупнейшие компании Qualcomm и MediaTek соревнуются за звание той, которая выпустит лучший процессор для смартфона. И 2025-й не стал исключением. В этом году техногиганты представили чипсеты Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 соответственно. Это два самых мощных камня для Android, которые на голову превосходят Tensor G5 от Google. Но какой процессор лучше: Snapdragon или Dimensity.

Сравнение двух самых мощных процессоров для Android: Snapdragon 8 Elite Gen 5 против Dimensity 9500. Большое сравнение двух самых мощных процессоров. Изображение: Gadget Master 99. Фото.

Большое сравнение двух самых мощных процессоров. Изображение: Gadget Master 99

Характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500

Прежде чем перейти к практике, важно изучить теорию. Ведь Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 — это два принципиально разных процессора. Они используют отличающуюся архитектуру ядер, собственные видеоускорители и нейронные чипы.

ХарактеристикиSnapdragon 8 Elite Gen 5Dimensity 9500
Количество ядер88
Архитектура ядер2х4.61 ГГц
6х3.63 ГГц		1х4.21 ГГц
3х3.5 ГГц
4х2.7 ГГц
Графический процессорAdreno 840 (1200 МГц)Mali-G1 Ultra MP12 (1760 МГц)
Тип ОЗУLPDDR5X (5333 МГц)LPDDR5X (5333 МГц)
Тип ПЗУUFS 4.0/4.1UFS 4.0/4.1
Техпроцесс3 нм (TSMC)3 нм (TSMC)

В то время как Snapdragon 8 Elite Gen 5 имеет более мощные ядра центрального процессора, Dimensity 9500 предлагает более продвинутый видеоускорить. Во всяком случае так кажется на бумаге. А что в реальности?

Сравнение Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500

Несмотря на то, что чипсеты новые, их уже успели сравнить в различных синтетических тестах. Так, в бенчмарке Geekbench 6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 опережает процессор MediaTek аж на 22%, и это вполне предсказуемо. Ведь данный тест рассматривает железо исключительно с точки зрения ядер CPU.

Сравнение Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. В тесте CPU новый Snapdragon показывает себя лучше. Источник: nanoreview.net. Фото.

В тесте CPU новый Snapdragon показывает себя лучше. Источник: nanoreview.net

В AnTuTu Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 демонстрируют схожую разницу. Этот бенчмарк хоть и является разнонаправленным, но результаты на выходе получаются аналогичные: чипсет Qualcomm вновь мощнее, пускай и всего на 6%.

Сравнение Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500. Также Snapdragon мощнее в AnTuTu. Источник: nanoreview.net. Фото.

Также Snapdragon мощнее в AnTuTu. Источник: nanoreview.net

При повседневном использовании процессоры обеспечивают одинаковый уровень быстродействия, так как имеют совместимость с идентичными стандартами оперативной и постоянной памяти. А вот в играх превосходство на стороне Snapdragon 8 Elite Gen 5: он и мощнее, и оптимизирован лучше.

То же самое касается алгоритмов обработки изображения, где устройства на Dimensity 9500 агрессивно используют нейросети. Яркий пример — недавно вышедшие vivo X300 и vivo X300 Pro.

Еще один важный момент — время автономной работы смартфонов на разных чипах. Тут, как это было всегда, Snapdragon дает небольшой гандикап. Однако нагрев смартфонов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 чуточку выше, что подтверждают тесты Xiaomi 17. Правда, важно не забывать о разных подходах к реализации чипов со стороны производителей.

Что лучше: Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Dimensity 9500

Несмотря на впечатляющие цифры чипсета MediaTek, Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше Dimensity 9500. Он мощнее и стабильнее конкурирующего процессора, чье главное преимущество — относительно низкая цена, позволяющая производителям смартфонов снизить их стоимость или, например, установить более дорогие камеры и другие компоненты.

Процессор Dimensity 9500 — это Snapdragon 8 Elite Gen 5 на минималках. Он аналогично шустрый при решении базовых задач, но уступает в сценариях, связанных с работой камеры, а также в играх. Кроме того, он доступен на минимальном количестве смартфонов, включая vivo и OPPO, пока Snapdragon 8 Elite Gen 5 является самым популярным чипсетом для флагманов.

