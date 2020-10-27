США начинают снимать санкции с Huawei? Samsung получила разрешение на работу

Мы уже сошлись во мнении, что не очень понятно, как Huawei продолжает выпускать новые смартфоны в условиях санкций и находить стимулы для развития. Но сейчас появилась новость, которая дает понять, что все было, похоже, не зря, и шансы на полное выздоровление у компании появляются все более отчетливые. Если помните, когда партнерам китайского гиганта запретили работать с ним, было уточнение, что это можно делать по особому разрешению. Пришло время и эти разрешения начали выдавать. Уже несколько компаний снова могут приступить к работе, но пока не все так гладко, и есть некоторые важные ”но”, которые надо устранить, прежде чем начинать радоваться. О чем вообще речь?

Санкции против Huawei

Напомню, что Huawei нельзя закупать оборудование и компоненты у компаний, которые пользуются американскими технологиями. А это, если копнуть поглубже, почти все компании в мире и особенно крупные.

Началось все с того, что разрешение на работу получили AMD и Intel. Позже к этому списку подключилась TSMC, которая производила процессоры Kirin для смартфонов Huawei. Но разрешение, которое распространялось на этот тайваньский завод, позволяло производить только чипы по 28-нм техпроцессу. А это как ”докатка” вместо полноценного запасного колеса. Если проще, то это даже не вчерашний день, а прошлая неделя в мире высоких технологий, который уже перешел на 5 нм.

Такие смартфоны тоже смогут смогут нормально работать, если снять с них ограничения.

Сейчас количество компаний, которые могут сотрудничать с Huawei, выросло за счет Samsung. Можно удивиться тому, что один из основных конкурентов Huawei начал помогать спасать его, но это не так. В мире смартфонов все очень плотно переплетено и конкуренты нужны друг другу. В итоге они продают компоненты друг другу. В конце концов продать компоненты для сотни миллионов произведенных аппаратов конкурентов — это серьезные деньги. Вот так Samsung и продает железо Apple, Huawei, Xiaomi и другим.

О том, что Samsung получила разрешение на поставку компонентов для Huawei, стало известно по данным Reuters. Речь идет о Samsung Display, подразделении южнокорейского гиганта, которое имеет лицензию на продолжение поставок определенных дисплейных панелей для Huawei Technologies.

Дисплеи для Huawei

Однако, несмотря на разрешение правительства США, пока не ясно, сможет ли Samsung Display поставлять свои OLED-панели Huawei. Нерешенной проблемой остается и то, что в цепочке поставок есть и другие компании, которые пока не получали подобного разрешения. Даже если отгрузки будут идти полным ходом, Huawei все равно может не хватить того количества, которое способна производить корейская компания.

Почему Huawei продолжает богатеть несмотря на санкции и запреты.

Решить проблему могла бы LG Display, конкурент Samsung Display, которая заявила, что ей также необходимо получить лицензию, чтобы продолжить отношения с Huawei вместе с другими компаниями.

Все компании, которым в сентябре запретили поставлять компоненты для смартфонов Huawei, воспользовались лазейкой и подали заявку на продолжение сотрудничества. Среди них Qualcomm, MediaTek, Sony, Samsung Electronics, SK Hynix и Kioxia.

Сколько зарабатывает Huawei

Удивительно в сложившейся ситуации даже не то, что Huawei продолжает производить гаджеты. Несмотря на санкции и то, что многие ее подразделения на волоске от гибели, она все равно умудряется показывать рост доходов. Выручка Huawei по-прежнему остается хорошей и в третьем квартале этого года стала больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Как только санкции снимут вы об этом сразу узнаете из нашего новостного Telegram-чата.

По данным Huawei, за этот период выручка компании составила 671,3 млрд юаней (более 100 млрд долларов). Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это соответствовало ожиданиям аналитиков, которые они озвучивали в начале года до произошедших потрясений, включающих пандемию и ужесточение санкций. Позже аналитики давали другие прогнозы, но сбылся все же первоначальный.

Интересно, как будут дальше идти дела у компании, но одно понятно точно — она все больше и больше задумывается о полностью своем производстве, чтобы зависимость от партнеров была минимальной. Проблема в том, что каждый компонент требует годы разработки и сотни миллионов долларов на исследования, если не миллиарды. Сделать это все в рамках одной компании за пару лет критически сложно.

А вообще, данная ситуация все больше показывает, что обессиленная Huawei куда интереснее с точки зрения большой политики, чем мертвая. Именно поэтому ее придушивают, а потом немного отпускают. Как бы все это не сыграло только на руку компании. Главное, что теперь мы понимаем, для чего нужны санкции. Если еще через пару месяцев Qualcomm разрешат продавать процессоры для флагманов Huawei, все вообще встанет на свои места.