Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году

Несмотря на то, что Snapdragon 8 Elite уже не является самым мощным процессором для смартфона, в 2026 году он обретает свою вторую молодость. Флагманский чип предыдущего поколения становится частью новых моделей наподобие OnePlus 15R, но насколько он актуален сейчас? Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite, когда на дворе 2026 год? Для ответа на вопрос мы сравнили культовый чип с конкурентами, а также узнали, какие модели сегодня используют этот процессор.
Процессор Snapdragon 8 Elite в AnTuTu
Snapdragon 8 Elite был анонсирован еще в конце 2024 года, однако стал популярным уже в 2025-м, когда им начали оснащать топовые флагманы от Xiaomi 15 до Galaxy S25 Ultra. На тот момент он был самым мощным процессором на Android, и сегодня его результат в районе 3.2 миллионов баллов AnTuTu является достаточным для решения всех задач, включая игры на максимальной графике.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Кроме того, в рейтинге самых мощных смартфонов начала 2026 года до сих пор остается несколько моделей на базе этого чипа. Так, 6-е место занимает iQOO Neo11, а помимо него в списке ТОП-10 наиболее производительных моделей есть iQOO 13 и POCO F8 Pro. То есть процессор предыдущего поколения продолжает оставаться актуальным.
Сравнение Snapdragon 8 Elite с другими процессорами
Вместе с тем недавно появился процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Именно он сейчас является самым мощным чипом. А еще вышли Snapdragon 8 Gen 5 без приставки «Elite» и Dimensity 9500 — самый мощный процессор MediaTek. Для понимания текущих раскладов сравним «Elite» предыдущего поколения с ними.
|Характеристики
|8 Elite
|8 Elite Gen 5
|8 Gen 5
|Dimensity 9500
|Архитектура ядер
|2×4.32 ГГц
6×3.53 ГГц
|2×4.61 ГГц
6×3.63 ГГц
|2×3.8 ГГц
6×3.32 ГГц
|1×4.21 ГГц
3×3.5 ГГц
4×2.7 ГГц
|Видеоускоритель
|Adreno 830 (1100 МГц)
|Adreno 840 (1200 МГц)
|Adreno 829 (1200 МГц)
|Mali-G1 Ultra MP12 (1716 МГц)
|Оперативная память
|LPDDR5X (5300 МГц)
|LPDDR5X (5300 МГц)
|LPDDR5X (4800 МГц)
|LPDDR5X (5333 МГц)
|Память
|UFS 4.0 или 4.1
|UFS 4.1
|UFS 4.1
|UFS 4.1
|Техпроцесс
|3 нм (TSMC)
|3 нм (TSMC)
|3 нм (TSMC)
|3 нм (TSMC)
|Баллы в AnTuTu
|3 204 218
|3 763 468
|3 086 656
|3 391 789
|Год выпуска
|2024
|2025
|2025
|2025
Таким образом, Snapdragon 8 Elite хоть и не может конкурировать со своим наследником Snapdragon 8 Elite Gen 5, но он является более мощным решением в сравнении со Snapdragon 8 Gen 5 и находится наравне с Dimensity 9500 от компании MediaTek.
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite
Сегодня на рынке есть очень много телефонов на Snapdragon 8 Elite. Как правило, это прошлогодние флагманы или новые субфлагманы. Их ключевое отличие заключается в том, что первые (например, OnePlus 13) предлагают более продвинутые камеры, а вторые (в частности, OnePlus 15R) делают упор на производительность. При этом новые субфлагманы, как правило, дешевле.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году? Да. Этот чип хоть и уступает своему наследнику, но продолжает оставаться одним из самых мощных процессоров наряду с более свежим Dimensity 9500. Он мощнее всех среднебюджетных решений, включая Snapdragon 8 Gen 5, а потому с учетом стоимости доступных сегодня смартфонов выглядит как оптимальный вариант мобильного чипсета.