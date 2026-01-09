Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году

Несмотря на то, что Snapdragon 8 Elite уже не является самым мощным процессором для смартфона, в 2026 году он обретает свою вторую молодость. Флагманский чип предыдущего поколения становится частью новых моделей наподобие OnePlus 15R, но насколько он актуален сейчас? Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite, когда на дворе 2026 год? Для ответа на вопрос мы сравнили культовый чип с конкурентами, а также узнали, какие модели сегодня используют этот процессор.

Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году. Продолжает ли Snapdragon 8 Elite оставаться актуальным? Фото.

Продолжает ли Snapdragon 8 Elite оставаться актуальным?

Процессор Snapdragon 8 Elite в AnTuTu

Snapdragon 8 Elite был анонсирован еще в конце 2024 года, однако стал популярным уже в 2025-м, когда им начали оснащать топовые флагманы от Xiaomi 15 до Galaxy S25 Ultra. На тот момент он был самым мощным процессором на Android, и сегодня его результат в районе 3.2 миллионов баллов AnTuTu является достаточным для решения всех задач, включая игры на максимальной графике.

Кроме того, в рейтинге самых мощных смартфонов начала 2026 года до сих пор остается несколько моделей на базе этого чипа. Так, 6-е место занимает iQOO Neo11, а помимо него в списке ТОП-10 наиболее производительных моделей есть iQOO 13 и POCO F8 Pro. То есть процессор предыдущего поколения продолжает оставаться актуальным.

Сравнение Snapdragon 8 Elite с другими процессорами

Вместе с тем недавно появился процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Именно он сейчас является самым мощным чипом. А еще вышли Snapdragon 8 Gen 5 без приставки «Elite» и Dimensity 9500 — самый мощный процессор MediaTek. Для понимания текущих раскладов сравним «Elite» предыдущего поколения с ними.

Характеристики8 Elite8 Elite Gen 58 Gen 5Dimensity 9500
Архитектура ядер2×4.32 ГГц
6×3.53 ГГц		2×4.61 ГГц
6×3.63 ГГц		2×3.8 ГГц
6×3.32 ГГц		1×4.21 ГГц
3×3.5 ГГц
4×2.7 ГГц
ВидеоускорительAdreno 830 (1100 МГц)Adreno 840 (1200 МГц)Adreno 829 (1200 МГц)Mali-G1 Ultra MP12 (1716 МГц)
Оперативная памятьLPDDR5X (5300 МГц)LPDDR5X (5300 МГц)LPDDR5X (4800 МГц)LPDDR5X (5333 МГц)
ПамятьUFS 4.0 или 4.1UFS 4.1UFS 4.1UFS 4.1
Техпроцесс3 нм (TSMC)3 нм (TSMC)3 нм (TSMC)3 нм (TSMC)
Баллы в AnTuTu3 204 2183 763 4683 086 6563 391 789
Год выпуска2024202520252025

Таким образом, Snapdragon 8 Elite хоть и не может конкурировать со своим наследником Snapdragon 8 Elite Gen 5, но он является более мощным решением в сравнении со Snapdragon 8 Gen 5 и находится наравне с Dimensity 9500 от компании MediaTek.

Смартфоны на Snapdragon 8 Elite

Смартфоны на Snapdragon 8 Elite. Флагманы на Snapdragon 8 Elite до сих пор остаются в фаворе. Изображение: 9to5Google. Фото.

Флагманы на Snapdragon 8 Elite до сих пор остаются в фаворе. Изображение: 9to5Google

Сегодня на рынке есть очень много телефонов на Snapdragon 8 Elite. Как правило, это прошлогодние флагманы или новые субфлагманы. Их ключевое отличие заключается в том, что первые (например, OnePlus 13) предлагают более продвинутые камеры, а вторые (в частности, OnePlus 15R) делают упор на производительность. При этом новые субфлагманы, как правило, дешевле.

Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году? Да. Этот чип хоть и уступает своему наследнику, но продолжает оставаться одним из самых мощных процессоров наряду с более свежим Dimensity 9500. Он мощнее всех среднебюджетных решений, включая Snapdragon 8 Gen 5, а потому с учетом стоимости доступных сегодня смартфонов выглядит как оптимальный вариант мобильного чипсета.

