Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году

Несмотря на то, что Snapdragon 8 Elite уже не является самым мощным процессором для смартфона, в 2026 году он обретает свою вторую молодость. Флагманский чип предыдущего поколения становится частью новых моделей наподобие OnePlus 15R, но насколько он актуален сейчас? Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite, когда на дворе 2026 год? Для ответа на вопрос мы сравнили культовый чип с конкурентами, а также узнали, какие модели сегодня используют этот процессор.

Процессор Snapdragon 8 Elite в AnTuTu

Snapdragon 8 Elite был анонсирован еще в конце 2024 года, однако стал популярным уже в 2025-м, когда им начали оснащать топовые флагманы от Xiaomi 15 до Galaxy S25 Ultra. На тот момент он был самым мощным процессором на Android, и сегодня его результат в районе 3.2 миллионов баллов AnTuTu является достаточным для решения всех задач, включая игры на максимальной графике.

Кроме того, в рейтинге самых мощных смартфонов начала 2026 года до сих пор остается несколько моделей на базе этого чипа. Так, 6-е место занимает iQOO Neo11, а помимо него в списке ТОП-10 наиболее производительных моделей есть iQOO 13 и POCO F8 Pro. То есть процессор предыдущего поколения продолжает оставаться актуальным.

Сравнение Snapdragon 8 Elite с другими процессорами

Вместе с тем недавно появился процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Именно он сейчас является самым мощным чипом. А еще вышли Snapdragon 8 Gen 5 без приставки «Elite» и Dimensity 9500 — самый мощный процессор MediaTek. Для понимания текущих раскладов сравним «Elite» предыдущего поколения с ними.

Характеристики 8 Elite 8 Elite Gen 5 8 Gen 5 Dimensity 9500 Архитектура ядер 2×4.32 ГГц

6×3.53 ГГц 2×4.61 ГГц

6×3.63 ГГц 2×3.8 ГГц

6×3.32 ГГц 1×4.21 ГГц

3×3.5 ГГц

4×2.7 ГГц Видеоускоритель Adreno 830 (1100 МГц) Adreno 840 (1200 МГц) Adreno 829 (1200 МГц) Mali-G1 Ultra MP12 (1716 МГц) Оперативная память LPDDR5X (5300 МГц) LPDDR5X (5300 МГц) LPDDR5X (4800 МГц) LPDDR5X (5333 МГц) Память UFS 4.0 или 4.1 UFS 4.1 UFS 4.1 UFS 4.1 Техпроцесс 3 нм (TSMC) 3 нм (TSMC) 3 нм (TSMC) 3 нм (TSMC) Баллы в AnTuTu 3 204 218 3 763 468 3 086 656 3 391 789 Год выпуска 2024 2025 2025 2025

Таким образом, Snapdragon 8 Elite хоть и не может конкурировать со своим наследником Snapdragon 8 Elite Gen 5, но он является более мощным решением в сравнении со Snapdragon 8 Gen 5 и находится наравне с Dimensity 9500 от компании MediaTek.

Смартфоны на Snapdragon 8 Elite

Сегодня на рынке есть очень много телефонов на Snapdragon 8 Elite. Как правило, это прошлогодние флагманы или новые субфлагманы. Их ключевое отличие заключается в том, что первые (например, OnePlus 13) предлагают более продвинутые камеры, а вторые (в частности, OnePlus 15R) делают упор на производительность. При этом новые субфлагманы, как правило, дешевле.

Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 8 Elite в 2026 году? Да. Этот чип хоть и уступает своему наследнику, но продолжает оставаться одним из самых мощных процессоров наряду с более свежим Dimensity 9500. Он мощнее всех среднебюджетных решений, включая Snapdragon 8 Gen 5, а потому с учетом стоимости доступных сегодня смартфонов выглядит как оптимальный вариант мобильного чипсета.