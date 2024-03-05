Стоит ли в 2024 году покупать смартфоны Samsung на процессорах Exynos

Сегодня, когда подавляющее большинство Android-устройств работает на процессорах MediaTek или Qualcomm Snapdragon, а HUAWEI вот уже несколько лет находится под санкциями США, Samsung остается единственным брендом на глобальном рынке, который выпускает смартфоны на собственных чипах. Вместе с тем корейское творение по имени Exynos вызывает недоверие среди покупателей, уделяющих пристальное внимание характеристикам. Процессоры Samsung принято считать если не неполноценными, то во всем уступающими продуктам MTK и Qualcomm. Но так ли это на самом деле, или недостатки Exynos — наши заблуждения, высосанные из пальца?
Содержание
Особенности процессоров Exynos
Exynos — плоть от плоти продукт компании Samsung. В 2024 году вы не встретите ни одного смартфона другой марки, базирующегося на одном из корейских чипов. Хотя еще несколько лет назад выходил vivo X30 на Exynos 980 и Meizu M6s на Exynos 7872.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым
Но сейчас сторонние бренды с опаской смотрят в сторону процессоров Exynos, да и Samsung далеко не всегда использует в своих продуктах фирменные чипы. Флагманские модели Galaxy S в зависимости от рынка сбыта могут базироваться на однокристальных системах Snapdragon, как и некоторые представители среднего класса, а в нижнем ценовом сегменте то и дело встречаются Samsung на MediaTek.
Скептически относиться к чипам Exynos заставляют особенности их производства. Они изготавливаются на заводских мощностях Samsung, что кажется вполне логичным, но есть у такого решения заметный минус. Конкуренты корейцев в лице MediaTek, Qualcomm и даже Apple поручают производство своих чипов компании TSMC (Тайвань), и делают они это неспроста.
Как Samsung гробила ваши смартфоны на чипах Snapdragon, а вы и не знали
При одинаковом заявленном техпроцессе на производстве Samsung и TSMC он отличается. Например, при норме 4 нм Samsung выпускает чипы с плотностью транзисторов 137 MTр/мм2, а TSMC — 146,5 MTр/мм2. Из-за этого при одинаковом техпроцессе и сопоставимой мощности процессоры Exynos сильнее греются и потребляют больше энергии в сравнении с продуктами MTK и Qualcomm.
Впрочем, некоторые процессоры Snapdragon тоже делаются на заводах Samsung и получаются весьма спорными. Два ярких примера — жутко горячие Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 из недавнего прошлого. После их провала компания Qualcomm была вынуждена вернуться к более плотному сотрудничеству с TSMC.
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
За исключением техпроцесса чипы Samsung Exynos почти не отличаются от конкурирующих продуктов. Они используют ядра Cortex от компании ARM и видеоускорители Mali, повсеместно применяемые в процессорах MediaTek. При этом в последние годы Samsung активно переходит на собственную графику Xclipse.
Какой процессор Exynos лучше
На данный момент есть несколько процессоров Exynos, которые вы можете встретить в актуальных смартфонах Samsung. Проведем их небольшое сравнение.
|Характеристики
|Exynos 850
|Exynos 1280
|Exynos 1380
|Exynos 2200
|Exynos 2400
|Количество ядер
|8
|8
|8
|8
|10
|Архитектура ядер
|8xCortex-A55 (2 ГГц)
|2xCortex-A78 (2.4 ГГц)
6xCortex-A55 (2 ГГц)
|2xCortex-A78 (2.4 ГГц)
6xCortex-A55 (2 ГГц)
|1xCortex-X2 (2.8 ГГц)
3xCortex-A710 (2.52 ГГц)
4xCortex-A510 (1.82 ГГц)
|1xCortex-X4 (3.21 ГГц)
2xCortex-A720 (2.9 ГГц)
3xCortex-A720 (2.6 ГГц)
4xCortex-A520 (2 ГГц)
|Графика
|Mali-G52 MP1 (1 ядро, 850 МГц)
|Mali-G68 MP4 (4 ядра, 972 МГц)
|Mali-G68 MP5 (5 ядер, 950 МГц)
|Xclipse 920 (3 ядра, 1306 МГц)
|Xclipse 940 (1009 МГц)
|ОЗУ и ПЗУ
|LPDDR4X и eMMC 5.1
|LPDDR4X и UFS 2.2
|LPDDR5 и UFS 2.2 или UFS 3.1
|LPDDR5 и UFS 3.1
|LPDDR5X и UFS 4.0
|Баллов в AnTuTu
|184K
|466K
|593K
|1112K
|1762K
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|5 нм
|4 нм
|4 нм
|Выделение тепла (TDP)
|3 Вт
|6 Вт
|5 Вт
|7 Вт
|?
|Год выпуска
|2020
|2022
|2023
|2022
|2024
Процессор Exynos 850 — самый простой и старый. Несмотря на это, он продолжает использоваться в недорогих смартфонах Samsung. Устройства на его базе очень неторопливые из-за медленной памяти eMMC 5.1, зато чип отличается минимальным нагревом, что позволяет добиться хорошей автономности.
На первый взгляд может показаться, что Exynos 1280 и Exynos 1380 — копии друг друга. Но из-за улучшенной графики и быстрых стандартов памяти (как постоянной, так и оперативной) второй является более предпочтительным.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Exynos 2200 и Exynos 2400 — флагманские решения, но ни один из них в плане максимальной производительности не может тягаться с топовыми чипами Qualcomm и MediaTek. При этом первый вдобавок ко всему отличается изрядным тепловыделением, что приводит к быстрому падению мощности под нагрузками.
Сравнение Exynos с MediaTek и Snapdragon
Плюсы и минусы процессоров становятся заметны на фоне конкурентов. Так, если отталкиваться от стоимости устройств, логично провести сравнение Exynos 850 vs Snapdragon 680. И в этом противостоянии победа однозначно окажется на стороне второго чипа за счет относительно быстрой памяти UFS 2.2, более актуального техпроцесса 6 нм и однозначно более высокого уровня производительности. Сопоставлять Exynos 850 и Helio G99 не имеет смысла из-за безоговорочного преимущества последнего.
А вот сравнить Exynos 1280 и Helio G99 будет весьма к месту. Это сопоставимые процессоры, и в этом противостоянии победу одерживает чип Samsung. У него лучше графика и выше производительность ядер. В то же время смартфоны на Exynos 1280 заметно дороже.
Имеет смысл сопоставить Exynos 1380 и Snapdragon 778G, а также провести сравнение Exynos 1380 vs Dimensity 1080. В обоих случаях процессор Samsung выделяется на фоне конкурентов поддержкой памяти UFS 3.1, что положительным образом сказывается на общем быстродействии системы. Однако в части графической производительности он немного уступает и Snapdragon 778G, и Dimensity 1080, если проводить тесты в играх.
Сравнению Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 был посвящен отдельный материал на нашем сайте, как и сопоставлению Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3. Так что в этом случае не будем лишний раз повторяться и подведем итог всему вышесказанному в тексте.
Рейтинг лучших мобильных процессоров в 2024 году
Стоит ли покупать смартфоны с процессором Exynos
Чтобы сделать окончательные выводы, сначала посмотрим, какие смартфоны на Exynos есть сегодня в продаже:
- Galaxy A04s (Exynos 850);
- Galaxy A25 (Exynos 1280);
- Galaxy A53 (Exynos 1280);
- Galaxy A54 (Exynos 1380);
- серия Galaxy S22 (Exynos 2200);
- Galaxy S23 FE (Exynos 2200);
- серия Galaxy S24 (Exynos 2400).
Ответ на вопрос, стоит ли покупать смартфон на Exynos, зависит от конкретной модели и уровня конкуренции в том или ином сегменте. Galaxy A04s не стоит рассматривать к покупке, поскольку за те же деньги можно взять POCO M5 с FullHD-экраном и чипсетом принципиально более высокого уровня.
Galaxy A25 — довольно хорошая модель, если вы ищете смартфон до 20000. А вот Galaxy A53 на том же чипе Exynos 1280 покупать не следует, поскольку за те же деньги есть Galaxy A54 на Exynos 1380 с быстрой памятью UFS 3.1 и найти кучу китайских альтернатив. Например, смартфон realme 11 Pro.
Galaxy S22 и Galaxy S23 FE — морально устаревшие смартфоны, хотя последний вышел в 2024 году. Их процессор Exynos 2200 не идет ни в какое сравнение со Snapdragon 8+ Gen 1 (улучшенная версия Snapdragon 8 Gen 1 от TSMC), а условный realme GT3 с 16/1024 ГБ памяти и самой быстрой в мире зарядкой (от 0 до 100% за 10 минут) покажет себя намного лучше во всем, кроме качества фото (здесь преимущество флагманов Samsung отрицать нельзя).
Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus — хорошие смартфоны для тех, кто ищет актуальный флагман 2024 года. Из-за того, что в последнее время сильно подорожали китайцы, их вполне можно рассматривать в качестве покупки, пускай Exynos 2400 немного уступает по производительности Snapdragon 8 Gen 3.