Так ли хорош процессор Snapdragon X в сравнении с другими

После многих лет борьбы за позиции в сфере ПК компания Qualcomm наконец-то представила платформу, которая должна составить достойную конкуренцию. Платформа Snapdragon X построена на собственной архитектуре процессоров Oryon, которая, как утверждает компания, достаточно мощная, чтобы сравниться с Apple, Intel и AMD. Звучит многообещающе, но ведь есть возможность, что она и вовсе превзойдет решения упомянутых компаний. Впрочем, радоваться и нести все свое доверие к офису Qualcomm пока рано, ведь нам есть что обсудить. Давайте подумаем, что из себя представляет данная платформа.

Производительность Snapdragon X

Qualcomm уже не раз рассказывала о производительности своих грядущих чипов, а недавно сообщила больше информации о том, какие именно модели будут доступны — X Elite и X Plus. Благодаря трепетно собранным данным, мы можем рассказать немного больше, чем нам поведала сама Qualcomm.

В этом поколении Qualcomm разделила линейку Snapdragon X на две линии продуктов: X1 Elite для 12-ядерных вариантов и X1 Plus для 10- и 8-ядерных чипов. Линейка, которую Qualcomm сейчас предлагает производителям, состоит из пяти частей: трех под названием X1 Elite и двух под X1 Plus. Однако во время недавнего анонса Qualcomm подробно рассказала только о четырех из этих чипов, упустив из виду самый младший X1 Plus (X1P-42-100).

Кроме того, все чипы X1, кроме самого младшего X1 Plus, представляют собой одну и ту же кремниевую матрицу, просто заблокированную разными способами. Это легко заметить, взглянув на таблицу спецификаций, где чипы с одной и той же матрицей отличаются только характеристиками CPU и GPU, а X1-P42-100 еще и жертвует четырьмя линиями PCIe 4.0 и половиной видеоаппаратуры.

Qualcomm предоставляет партнерам эталонные показатели производительности и энергопотребления для всех новых платформ, чтобы они могли легко убедиться, что их устройства работают так, как задумано. Эти цифры не полностью отражают окончательные показатели производительности, которые мы увидим на розничных устройствах потому, что во многих случаях они получены на эталонных устройствах в очень спецэфических режимах работы.

С какими процессорами можно сравнить Snapdragon X

Результаты выглядят многообещающе. Ядра Oryon в Snapdragon X1 легко сравнялись с чипами Intel Meteor Lake и, в случае X1E-80-100, даже одержали победу в однопоточной производительности. M3 от Apple по-прежнему впереди. Однако мы еще не видели результатов для флагманского чипа X1E-84-100, который должен предложить еще более высокую производительность, чем вышеупомянутый X1E-80-100. Это касается и производительности интегрированного GPU: Adreno от Qualcomm выигрывает у Arc от Intel, но проигрывает решению Apple со значительно большим отрывом, чем дефицит CPU.

Одна из областей, в которой Snapdragon X1 действительно преуспевает, — это производительность искусственного интеллекта (тестирование в бенчмарке Procyon AI): он в 2 раза быстрее Apple M3 Pro и в 8 раз быстрее Intel Ultra 7. Это происходит благодаря развитой архитектуре ускорения ИИ от Qualcomm, основанной на ее NPU Hexagon (обеспечивающих 45 TOPS производительности в данном случае), а также GPU Adreno и CPU Oryon (еще 30 TOPS). Это будет полезно, поскольку недавно стало известно, что ИИ Copilot от Microsoft в Windows будет работать локально и что в будущих версиях Windows будет установлено требование к минимальной производительности NPU в 40 TOPS. Snapdragon X1 имеет все шансы на будущее в этой все более популярной области вычислений.

Все эти показатели говорят о том, что Qualcomm наконец-то всерьез взялась за ПК: Snapdragon X1 идет вровень с чипами, которые обычно входят в состав ноутбуков более высокого уровня, начинающихся от 1000 долларов и зачастую даже дороже. В этом году мы должны увидеть чипы, используемые в большем количестве классов продуктов, а не только в устройствах высокого класса, как это было в случае с предыдущими поколениями чипов Qualcomm для ноутбуков.

Эффективность новых процессоров Qualcomm

Что касается энергопотребления, то Qualcomm приводит их в различных сценариях; для простоты мы приведем их для нагрузки только на процессор. В процессорах существует большой разброс, поэтому Qualcomm приводит значения, которые должны быть достигнуты 95 % и 50 % производимых чипов, соответственно. На практике же более производительные чипы просто попадают в устройства более высокого класса, так что в реальности это различие не имеет существенного значения. Тем не менее, это важно иметь в виду.

Общая мощность питания (95% процессоров)

X1 Elite (X1E84100) — 98.50W

X1 Elite (X1E80100) — 52.92W

X1 Plus (X1P64100 — 42.52W

Общая мощность питания (50% процессоров)

X1 Elite (X1E84100) — 82.33W

X1 Elite (X1E80100) — 43.40W

X1 Plus (X1P64100 — 35.01W

Для сравнения, Apple M3 Pro (построенный на 3 нм техпроцессе TSMC) потребляет около 42 Вт, а более старый M2 Pro (4 нм техпроцесс TSMC, аналогичный — если не идентичный — тому, что используется в серии Snapdragon X1) — около 55 Вт. Core Ultra 7 155h от Intel, тем временем, потребляет около 80 Вт.

Огромный скачок между X1E-84-100 и X1E-80-100 может показаться странным, учитывая, что разница между ними составляет всего 400 МГц по ядрам процессора, но это объяснимо. Полупроводниковые чипы, как правило, требуют существенного увеличение питания при увеличении производительности. Кроме того, для чипа более высокого класса требуется другая схема подачи питания, что позволяет ему потреблять гораздо больше энергии.

Какие еще процессоры делает Qualcomm

Несмотря на то, что основная тема этой статьи — Snapdragon X, есть так же потенциальное серверное решение на базе Oryon, которое находится в разработке. Продукт, о котором идет речь, называется «SD1» и имеет следующие характеристики:

80 ядер Oryon с частотой до 3,8 ГГц

16 каналов DDR5 с частотой до 5600 МГц

70 дорожек PCIe 5.0

Поддержка CXL v1.1

9470-контактный разъем LGA (98,0×95,0 мм)

Поддержка двухсокетной конфигурации

Построена по 5-нм техпроцессу TSMC (N5P)

Статус этого решения пока неизвестен, но партнеры Qualcomm были проинформированы о нем в конце 2021 — начале 2022 года, что совпадает с более ранними слухами о таком чипе. Это не первый выход Qualcomm в серверное пространство. В 2017 году Qualcomm выпустила Centriq — линейку серверных чипов на базе Arm, которая, к сожалению, была отменена всего год спустя.

Как показывают приведенные выше бенчмарки, у Qualcomm наконец-то появилось конкурентоспособное решение для ПК на базе Arm. Самые быстрые модели могут сравниться с предложениями Apple и Intel, а более широкая линейка чипов должна покрыть большинство типичных ценовых категорий.

Нам не терпится увидеть, как эти чипы проявят себя на практике. К счастью, ждать осталось недолго: первые ноутбуки на базе Snapdragon X должны появиться в середине 2024 года.

