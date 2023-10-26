В 2024 году смартфоны сильно изменятся. Ждем массовое развитие ИИ и нейросетей

Искусственный интеллект в смартфоне в ближайшее время должен стать не просто массовым, но и очень качественным. Компания Google продемонстрировала наиболее серьезные на сегодня возможности искусственного интеллекта в телефонах на базе Tensor G3, предложив набор интересных функций, позволяющих делать более качественные фотографии и видеоролики, а также крутые инструменты редактирования, которые раньше были доступны только на настольных компьютерах. Единственная проблема в том, что эти функции доступны только в моделях Pixel 8 и 8 Pro, поэтому, если вы хотите попробовать их, вам придется стать участником экосистемы Google. Но так продлится не долго.

Искусственный интеллект в смартфонах

Сейчас мы можем стать свидетелями изменения этой ситуации. Компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 3, и наряду с обычными обновлениями производительности, возможностей подключения и обработки изображений в нем появился новый движок AI Engine, который выглядит действительно многообещающе. Как и Google, Qualcomm внедряет множество функций искусственного интеллекта, и они очень интересны.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Qualcomm совместно с компанией ArcSoft представила функцию, позволяющую удалять элементы в видеороликах — подобно Magic Eraser в Pixels. Также имеется мощная модель Stable Diffusion, позволяющая создавать пользовательские изображения за считанные секунды, причем с помощью текстовых запросов. Еще больше интереса вызывает функция Photo Expansion, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически расширяет рамку фотографии, используя генеративную заливку.

ChatGPT на смартфоне

Также имеется возможность запуска чат-ботов GPT, и что самое интересное, все эти функции предназначены для использования на устройстве — ваши данные не покинут телефон для обработки на сервере, а останутся внутри. Хотя Snapdragon 8 Gen 3 предлагает много нового, на данный момент неизвестно, какие именно функции окажутся в каждом конкретном телефоне.

Несмотря на то, что компания Qualcomm включает в свои чипсеты множество функций, производители устройств не обязаны их использовать. Причин этого может быть несколько. Во-первых, производители могут предложить аналогичную функцию собственной разработки. Во-вторых, даже если производители решат использовать эти функции, им понадобится время на их интеграцию. Да и просто, им надо будет дождаться выхода ближайшей крупной номерной модели, в которой будет стоять новый процессор.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Что будет нового в смартфонах в следующем году

Независимо от причины, решение о том, будет ли какая-либо из новых функций искусственного интеллекта, предлагаемых Qualcomm, внедрена в телефоны Android 2024 года, в итоге остается в руках производителей устройств. Среди них безусловно будут Samsung, Xiaomi, OPPO и некоторые другие. В прошлом мы уже не раз видели что-то подобное. Например, Qualcomm представила на своих последних платформах несколько функций, ориентированных на игры, но на большинстве телефонов они так и не появились.

Вышел процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Android-флагманов 2024 года. Он рвет AnTuTu и тянет игры в 240 fps.

Так, Snapdragon 8 Gen 2 способен без проблем работать с требовательными играми на скорости 120 кадров в секунду. Но на большинстве обычных телефонов такой возможности нет, поскольку Xiaomi, OPPO, Vivo и OnePlus ограничивают скорость игр на своих устройствах 60 кадрами в секунду. Аналогичная история и с подключением: вместо того, чтобы задействовать весь набор диапазонов 5G или новейший модем Wi-Fi, предлагаемый Qualcomm, бренды применяют разрозненную стратегию для снижение производственных расходов.

Почему одинаковые телефоны так сильно отличаются

Именно поэтому iQOO 11 заметно отличается от Zenfone 10, хотя в них используется один и тот же процессор. ASUS отлично справляется с интеграцией всех предложений Qualcomm, но ее устройства недоступны в большинстве стран. Компания Samsung также демонстрирует хорошие результаты в этой области, но в прошлом она игнорировала некоторые функции, поскольку ей необходимо было поддерживать паритет со своей платформой Exynos.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Нам же с вами остается только ждать и наблюдать за тем, насколько активно бренды будут внедрять эти функции в свои телефоны 2024 года. Qualcomm не имеет права и не стремится влиять на то, какие функции будут использоваться производителями. Единственное, что она может сделать, — выпустить собственный полноценный телефон для массового использования, а не те прототипы, которые у нее были для разработчиков. Как думаете, решится она это сделать или нет?