В 2024 году смартфоны сильно изменятся. Ждем массовое развитие ИИ и нейросетей

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Артем Сутягин

Искусственный интеллект в смартфоне в ближайшее время должен стать не просто массовым, но и очень качественным. Компания Google продемонстрировала наиболее серьезные на сегодня возможности искусственного интеллекта в телефонах на базе Tensor G3, предложив набор интересных функций, позволяющих делать более качественные фотографии и видеоролики, а также крутые инструменты редактирования, которые раньше были доступны только на настольных компьютерах. Единственная проблема в том, что эти функции доступны только в моделях Pixel 8 и 8 Pro, поэтому, если вы хотите попробовать их, вам придется стать участником экосистемы Google. Но так продлится не долго.

В 2024 году смартфоны сильно изменятся. Ждем массовое развитие ИИ и нейросетей. Нейросети неминуемо войдут в мир смартфонов. Фото.

Нейросети неминуемо войдут в мир смартфонов

Искусственный интеллект в смартфонах

Сейчас мы можем стать свидетелями изменения этой ситуации. Компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 3, и наряду с обычными обновлениями производительности, возможностей подключения и обработки изображений в нем появился новый движок AI Engine, который выглядит действительно многообещающе. Как и Google, Qualcomm внедряет множество функций искусственного интеллекта, и они очень интересны.

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Qualcomm совместно с компанией ArcSoft представила функцию, позволяющую удалять элементы в видеороликах — подобно Magic Eraser в Pixels. Также имеется мощная модель Stable Diffusion, позволяющая создавать пользовательские изображения за считанные секунды, причем с помощью текстовых запросов. Еще больше интереса вызывает функция Photo Expansion, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически расширяет рамку фотографии, используя генеративную заливку.

ChatGPT на смартфоне

Также имеется возможность запуска чат-ботов GPT, и что самое интересное, все эти функции предназначены для использования на устройстве — ваши данные не покинут телефон для обработки на сервере, а останутся внутри. Хотя Snapdragon 8 Gen 3 предлагает много нового, на данный момент неизвестно, какие именно функции окажутся в каждом конкретном телефоне.

ChatGPT на смартфоне. Выход этого процессора делает ИИ возможным для всех смартфонов. Фото.

Выход этого процессора делает ИИ возможным для всех смартфонов.

Несмотря на то, что компания Qualcomm включает в свои чипсеты множество функций, производители устройств не обязаны их использовать. Причин этого может быть несколько. Во-первых, производители могут предложить аналогичную функцию собственной разработки. Во-вторых, даже если производители решат использовать эти функции, им понадобится время на их интеграцию. Да и просто, им надо будет дождаться выхода ближайшей крупной номерной модели, в которой будет стоять новый процессор.

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Что будет нового в смартфонах в следующем году

Независимо от причины, решение о том, будет ли какая-либо из новых функций искусственного интеллекта, предлагаемых Qualcomm, внедрена в телефоны Android 2024 года, в итоге остается в руках производителей устройств. Среди них безусловно будут Samsung, Xiaomi, OPPO и некоторые другие. В прошлом мы уже не раз видели что-то подобное. Например, Qualcomm представила на своих последних платформах несколько функций, ориентированных на игры, но на большинстве телефонов они так и не появились.

Вышел процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Android-флагманов 2024 года. Он рвет AnTuTu и тянет игры в 240 fps.

Так, Snapdragon 8 Gen 2 способен без проблем работать с требовательными играми на скорости 120 кадров в секунду. Но на большинстве обычных телефонов такой возможности нет, поскольку Xiaomi, OPPO, Vivo и OnePlus ограничивают скорость игр на своих устройствах 60 кадрами в секунду. Аналогичная история и с подключением: вместо того, чтобы задействовать весь набор диапазонов 5G или новейший модем Wi-Fi, предлагаемый Qualcomm, бренды применяют разрозненную стратегию для снижение производственных расходов.

Что будет нового в смартфонах в следующем году. Нейросеть — сложная штука. Не все ее особенности будут доступны на всех смартфонах, но на что-то мы рассчитывать точно можем. Фото.

Нейросеть — сложная штука. Не все ее особенности будут доступны на всех смартфонах, но на что-то мы рассчитывать точно можем.

Почему одинаковые телефоны так сильно отличаются

Именно поэтому iQOO 11 заметно отличается от Zenfone 10, хотя в них используется один и тот же процессор. ASUS отлично справляется с интеграцией всех предложений Qualcomm, но ее устройства недоступны в большинстве стран. Компания Samsung также демонстрирует хорошие результаты в этой области, но в прошлом она игнорировала некоторые функции, поскольку ей необходимо было поддерживать паритет со своей платформой Exynos.

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Нам же с вами остается только ждать и наблюдать за тем, насколько активно бренды будут внедрять эти функции в свои телефоны 2024 года. Qualcomm не имеет права и не стремится влиять на то, какие функции будут использоваться производителями. Единственное, что она может сделать, — выпустить собственный полноценный телефон для массового использования, а не те прототипы, которые у нее были для разработчиков. Как думаете, решится она это сделать или нет?

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