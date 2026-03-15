Владельцы смартфонов на Snapdragon с Android 16 в опасности. Но решение есть

Артем Сутягин

Знаете, что всегда отличало Android от iOS? Свобода. Кастомные прошивки, root-доступ, полный контроль над устройством — для энтузиастов это принципиальная позиция. И вот, пока мы разбирались владельцам каких смартфонов нельзя покупать Galaxy S26, сообщество буквально взорвалось — в сети появился эксплойт, позволяющий разблокировать загрузчик на флагманах с новейшим Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max, POCO F8 Ultra — телефоны, которые считались непробиваемыми, вдруг оказались открыты для любого злоумышленника. Но Qualcomm уже отреагировала и подтвердила, что патчи переданы производителям. Давайте разберёмся стоит ли переживать и что вообще происходит.

Если у вас актуальный флагман 2025 года, лучше обновить ПО.

Что такое эксплойт Qualcomm и как он работает

Суть эксплойта в том, как загрузчик Qualcomm (ABL) обрабатывает загрузку некоторых компонентов. На устройствах с Android 16 загрузчик подгружает эти компоненты в специальном разделе, но проверяет лишь наличие UEFI-приложения — не его подлинность. Можно подсунуть неподписанный код, и загрузчик его выполнит. Честно говоря, звучит как дыра размером с грузовик.

Но просто так записать что-то в раздел — специальные механизмы блокирует подобные действия. Чтобы переключить его в исполняемый режим, нужен root. А чтобы получить root, нужно разблокировать загрузчик. Классическое «курица и яйцо».

И тут в дело вступает вторая уязвимость. ABL принимает команду, которая должна принимать только 0 или 1, но на практике вообще не фильтрует входные аргументы. Это позволяет добавить отдельный параметр и переключить систему одной командой. И это действительно работает.

Разблокировка загрузчика Xiaomi 17 через цепочку эксплойтов

На смартфонах Xiaomi цепочка получилась ещё интереснее. Для записи кастомного UEFI-приложения в раздел efisp исследователи использовали уязвимость в приложении MQSAS — фирменном сервисе Hyper OS с системными привилегиями. И так они смогли получить необходимые права для записи.

Надо выбирать: свобода пользования смартфоном или риск его взлома.

После перезагрузки загрузчик подхватывает подменённое UEFI-приложение без каких-либо проверок — благодаря базовой GBL-уязвимости. Кастомное приложение выставляет значение активации в значение 1 — делает ровно то же самое, что и штатная команда от производителя. Только без его разрешения.

Xiaomi, напомню, серьёзно усложнила процедуру разблокировки на китайском рынке — анкеты, таймеры, ограничения по устройствам. Большинство пользователей просто плюнули на это. И вот — обходной путь нашёлся. Впрочем, Xiaomi уже могла закрыть уязвимость в сборках Hyper OS 3.0.304.0.

Какие смартфоны на Snapdragon затронуты уязвимостью

Успешная разблокировка подтверждена для Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Redmi K90 Pro Max и POCO F8 Ultra — все на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но базовая GBL-уязвимость, судя по всему, затрагивает все устройства на чипах Qualcomm с Android 16. Исключение — Samsung с собственным загрузчиком S-Boot.

Теоретически под угрозой находятся и OnePlus 15, и другие флагманы 2026 года. Однако цепочка эксплойтов для каждого бренда будет отличаться — вторая часть уязвимости на устройствах OnePlus или Realme может выглядеть иначе. Или не существовать вовсе. Универсальным решением GBL-эксплойт назвать нельзя — но как отправная точка он выглядит довольно серьезно.

Стоит ли обновлять смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm не стала отмалчиваться. Представитель компании подтвердил, что исправления переданы производителям ещё в начале марта 2026 года. Исследование провела команда Xiaomi ShadowBlade Security Lab — Qualcomm похвалила их за ответственное раскрытие уязвимости.

Обновление смартфона, как всегда решает многие проблемы безопаснояти.

Qualcomm рекомендует устанавливать обновления безопасности как можно скорее. Совет правильный. Но тут возникает парадокс: обновления, которые закрывают уязвимость, одновременно закрывают и лазейку для разблокировки загрузчика. Если вы хотели поставить кастомную прошивку на свой Xiaomi 17 — обновляться как раз не стоит. Вот только в этом случает придется мириться с уязвимостями.

Вот мы и подошли к вопросу, который разделяет Android-сообщество на два лагеря. Qualcomm передала патчи производителям, и рано или поздно обновления прилетят на все затронутые устройства. Но пока патчи не раскатаны — у пользователей есть окно возможностей.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Тут каждый должен решать сам. Если вам важна безопасность — обновляйтесь при первой возможности. Уязвимость в загрузчике — это не шутка. Если же вы давно ждали возможности разблокировать загрузчик и готовы взять ответственность на себя, вы можете прискнуть. Главное понимать риски. Нельзя сказать, что они очень большие, но они есть.

Ситуация неоднозначная. Для Qualcomm — это уязвимость, которую нужно закрыть. Для пользователей — редкая возможность вернуть контроль над устройством. Но одно точно — вопрос свободы модификации Android никуда не делся и волнует огромное количество людей.

Почему WhatsApp просит создать ключ доступа, и как его сделать на Android

В конце октября из сообщений СМИ стало известно, что в России начали ограничивать получение SMS от WhatsApp и Telegram. И, хотя с проблемой столкнулись далеко не все, ее потенциальное влияние сложно переоценить: без одноразового кода нельзя войти в мессенджер. Сейчас каждый пользователь рискует потерять всю переписку, просто поменяв телефон, ведь для входа ему нужно получить SMS. В этой связи иностранные мессенджеры стараются защитить данные пользователь. Так, Telegram призывает подключить почту, а его главный конкурент — создать ключ доступа WhatsApp.

iQOO выпустила в России новый флагманский смартфон с подозрительно низкой ценой

iQOO уже давно претендует на звание производителя смартфонов по привлекательной цене. Это что-то вроде OnePlus на заре ее существования. Смартфоны бренда представлены в разных ценовых категориях, но новый флагман iQOO 15 стоит скорее как субфлагман, хотя для него заявлены такие характеристики, которым может позавидовать самое топовое устройство. Неужели можно сделать такой недорого смартфон действительно хорошим. Давайте разбираться.

Почему Яндекс списывает деньги с карты, и как их вернуть

Сервисами Яндекса в той или иной степени пользуется почти каждый житель страны, и с учетом такой широкой аудитории российская компания готова похвастать огромными оборотами финансов. Но порой они, как говорится, проходят мимо кассы. Точнее — мимо пользователей, которые жалуются, что Яндекс списал деньги с карты, хотя никаких покупок не было. В последнее время проблема стала особенно частой, и о ней пишут целые треды в соцсетях. А мы разбираемся, почему Яндекс списывает деньги, и можно ли их вернуть.

Новости партнеров
Зачем нам нужны молочные зубы: ответ, который вас удивит
Зачем нам нужны молочные зубы: ответ, который вас удивит