Вредно ли читать с телефона

К сожалению, с годами получается мало читать. Нет времени или настроения читать книги без отрыва, приходится пользоваться смартфоном, но и это не лучший вариант. Есть электронная книга, но ею получается пользоваться очень редко. Что уж говорить про бумажные книги — носить ее с собой не всегда удобно. В итоге, единственный рабочий вариант — чтение со смартфона. Кроме того, если и пользоваться гаджетом для чтения электронных книг, то предварительно лучше включить авиарежим, чтобы не отвлекаться на пуши из социальных сетей. Давайте разбираться, насколько вредно читать с небольшого экрана? И что выбрать для чтения, чтобы окончательно не угробить зрение?

Можно бесконечно долго рассуждать о вреде чтения со смартфона и других устройств, но давайте лучше об ощущениях. За все время, пока я читаю книги с телефона, не могу сказать, что зрение стало хуже. Я с первого раза могу просунуть нитку в иголку, без проблем читаю мелкий шрифт. Из негативных моментов — небольшая утомляемость и щепотка жжения глаз. Удобно, что в читалках есть функция ночного режима. Наверное, зря я не переключаю ее в светлое время суток.

Лучший вариант, чтобы избавиться от таких «побочек» — это приобретение электронной книги с электронными чернилами. Раньше такими устройствами было невозможно пользоваться в ночи, теперь их делают с подсветкой, которая не вредит глазам. Чтение нашего Яндекс.Дзен — то, что нужно, когда не можешь долго заснуть.

Почему лучше выбрать IPS

Почему так происходит, что электронные чернила хороши в сравнении с IPS и AMOLED-экранами? Электронные чернила не излучают синий свет, который вреден для наших глаз, превращает вещество в сетчатке в токсичное соединение. Синий свет может повредить фоторецепторы, которые расположены на сетчатке, но здесь влияет два фактора: время излучения и мощность. Недавние исследования рассказали очень многое про экраны: так выяснилось, что IPS-матрица лучше для глаз, потому что в этих дисплеях используется высокая частота мерцания, нежели в AMOLED.

Производители смартфонов всячески пытаются показать заботу о нашем зрении, самочувствии и многом другом. Например, в Android-смартфоны внедряют DC Dimming. Эта технология позволяет регулировать яркость дисплея смартфона при помощи изменения напряжения, минимизируя воздействие ШИМ. Стоит помнить, что такая технология есть не во всех смартфонах и перед покупкой лучше уточнить этот момент, особенно, если вы недавно стали использовать Android. Единственный недостаток этой технологии заключается в том, что ухудшается цветопередача дисплея. А вы пользуетесь примочками на смартфоне, чтобы не уставали глаза? Поделитесь своим опытом в нашем Telegram-чате.

В iPhone такая функция тоже частично реализована и называется «Понижение точки белого» — дисплей смартфона становится тусклее и подходит для использования в темное время суток.

Что такое ШИМ

Стоит обратить внимание на ШИМ — широтно-импульсная модуляция. Уровень яркости AMOLED-экрана определяется не интенсивностью подсветки, а частотой работы пикселей. В некоторых смартфонах ШИМ работает не постоянно, а только при достижении определенного уровня яркости. Но даже при таком исходе на яркости ниже 50% каждый дисплей начинает мерцать, и некоторые пользователи с чувствительным зрением все равно жалуются на сухость в глазах после использования смартфона с AMOLED-экраном.

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Вредно ли читать с телефона

При длительном чтении мышцы напрягаются, это вызывает усталость, но есть один момент — глаза устают независимо от того, в какой форме мы читаем книги. Эксперты рекомендуют почаще делать перерывы и смотреть, например, в окно. Нет четкого подтверждения, что плохое освещение вредит нашему зрению. Многие годами используют смартфоны с AMOLED, IPS, планшеты разных размеров, электронные книги, но на зрение никто не жалуется. Просто стоит принимать во внимание тот факт, что напряжение глаз не является естественным условием человеческого зрения.

До сих пор нет рекомендаций, какой источник чтения лучше. Нас балуют разными экранами в устройствах, режимами для чтения, производители электронных книг придумывают подсветку, безвредную для глаз. Я думаю, что лучше не беспокоиться об излучении — оно все равно слишком мало, чтобы повредить глаза. Но стоит ограничивать использование смартфона и других гаджетов, чтобы не нарушить сон. Переживать за излучение от экранов — все равно, что пытаться исключить глютен из пищи. Раньше никто и не думал об этом, а люди были здоровее. Тем более, от излучения, как и от глютена, никуда не деться! Лишь собственные ощущения дадут понять нам, какой вариант чтения больше подходит.