Вышел смартфон с самой большой камерой. Угадаете производителя? Не думаю!

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Артем Сутягин 0

Когда со сцены показывают новый смартфон, обычно нам говорят, что он работает очень быстро и он очень красивый. Показывают его со всех сторон под красивые слова о ”вдохновленном дизайне” и бегло рассказывают о характеристиках. А то и вовсе просто пишут все спеки на одном слайде за спиной выступающего, который максимум назовет модель процессора. В остальном ничего не меняется, а самое большое внимание уделяется камере. Именно она уже давно стала тем, на что в смартфоне пользователи обращают все больше внимания. Действительно, мы очень любим фотографировать и снимать видео. К этому сами смартфоны нас и приучили, а теперь соревнуются в том, кто сделает это лучше остальных.

Sharp Aquos R6

С такой камерой снимать будет одно удовольствие.

Улучшение камер смартфонов

На данный момент гонка вооружений в камерах мобильных телефонов сводится к их количеству. Когда-то и одна камера была чем-то очень крутым. Потом все начали шутить, что можно сделать две, и будет круто. Это не просто не оказалось шуткой, но и привело к тому, что сейчас для нас три и даже четыре модуля являются нормой. Хорошо это или нет — отдельная история, но это факт.

Huawei перестанет выпускать смартфоны с камерой Leica.

Вот только качество фотографий зависит не от количества модулей и тем более не количества мегапикселей, а от одного куда более важного параметра — физического размера сенсора.

В это сложно поверить, но новым смартфоном с огромным сенсором отметилась компания Sharp, про телефоны которой, как и про нее саму уже начали забывать. Новинка получила название Aquos R6, а ее отличительной чертой является только один массивный выступ задней камеры. Это 20,2-мегапиксельный сенсор с большой площадью поверхности в один квадратный дюйм, объектив со светосилой f/1,9 производства Leica, которая постепенно от удаляется от своего бывшего любимого партнера в лице Huawei.

Sharp Aquos R6

Камеры Leica уже стали символом хорошей фотографии в смартфонах.

Чем хорош Sharp Aquos R6

Можно подумать, что это единственное достоинство смартфона. В целом да, так как это большое достижение, но есть у него и некоторые другие преимущества. Тем не менее физический размер матрицы Aquos R6 примерно в пять раз больше, чем у стандартного мобильного сенсора, а семь различных элементов в объективе существенно снижают уровень искажений.

Пусть новинка и не получила возможности съемки с зумом, который обычно достигается за счет дополнительных модулей, но ей это и не нужно. Всегда можно немного кропнуть снимок. Тем более, что зум-модуль часто имеет разрешение намного меньше основного и разрешение все равно падает.

Samsung уверена, что нам с вами не нужны хорошие камеры.

Благодаря применению большего размера сенсора, шумов должно быть намного меньше, а кадрирование должно получаться нормальным. При этом в сочетании с небольшой глубиной резкости объектива, камера должна обеспечивать неплохое естественное боке.

Sharp Aquos R6

В любой камере есть линзы и именно они отвечают за уменьшение искажений.

Единственное, чем дополнили камеру — вспышка и датчик ToF. Они будут помогать в некоторых условиях, но, как показывает практика, это тоже не самые нужные вещи.

Смартфоны с самыми большими камерами

На самом деле подобный размер сенсора уже применялся в камерах смартфонов. Вот только можно ли назвать смартфонами, например, Samsung Galaxy K Zoom и его предшественников. По большому счету это были компактные камеры с функциями телефонов. Так себе компромисс.

Мы начали забывать о камере под экраном. Но скоро она станет массовой.

Пока рано делать выводы об успешности модели. Несмотря на крутой сенсор, есть еще отношение к бренду и просто его вес. Уверен, что не многие пойдут и купят себе Sharp. Приживется ли технология, тоже пока говорить рано, так как в свое время — около 10 лет назад — упомянутый выше Samsung и Lumia 1020 не смогли покорить рынок. Но тогда времена были другими, как и требования к смартфонам.

Sharp Aquos R6

Хотели бы такой телефон?

На бумаге Sharp Lumia 1020 смотрится очень круто. Тем более, он предлагает и другие достойные характеристики. К ним можно отнести новейший процессоро Snapdragon 888, массивный 6,6-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 240 Гц, батарею на 5000 мАч, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти с возможностью расширения.

В телефоне используется сканер отпечатков пальцев под дисплеем, Android 11 и есть защита от воды по стандарту IP68. Фронтальная камера Aquos R6 имеет разрешение 12,6 Мп, а вырез под нее оценят фанаты старых Samsung — он посередине.

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Можно ли купить Sharp Aquos R6 в России

К сожалению, Sharp ушла с большинства международных рынков мобильной связи, сосредоточив свои усилия на своей домашней территории. Aquos R6 будет продаваться у операторов Docomo и SoftBank в Японии. Цена новинки явно перевалит за 1000 долларов. Крайне маловероятно, что Aquos R6 будет выпущен за пределами Японии, но мы можем надеяться, что это подстегнет конкуренцию со стороны других производителей.

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