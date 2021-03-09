Xiaomi готовит самую быструю зарядку для смартфонов

Аккумулятор смартфона уже давно перестал вызывать интерес только с точки зрения его емкости. С тех пор, как началась гонка скорости зарядки, пользоваться гаджетами стало намного удобнее. Можно иметь большой запас энергии, но рано или поздно он все равно закончится. Не приходится сомневаться, что с большой долей вероятности многие доведут до того, что случится это перед выходом из дома. Именно поэтому я предпочитаю смартфоны, которые заряжаются быстро, тем, которые долго работают. После выхода статьи, в которой я рассказывал об этом, многие со мной согласились. Действия производителей подтверждают мое мнение, ведь они постоянно наращивают именно скорость зарядки и Xiaomi — лишнее тому подтверждение.

Смартфон с быстрой зарядкой

Действительно, если есть аккумулятор, который заряжается за пару минут и служит два дня, зачем нужен тот, который работает неделю, но заряжается сутки? Конечно, было бы неплохо вобрать в себя лучшее от обоих этих типов и заряжаться раз в неделю по 5-10 минут, но пока до этого еще далеко.

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Недавно были выпущены два настоящих флагманских смартфона от бренда Xiaomi. Конечно, речь идет о серии Mi 11 и Redmi K40. Вы можете не любить этот бренд и его продукты, но согласитесь, что начиная с Mi 10 он действительно по праву занимает место среди признанных лидеров индустрии.

Гаджеты компании обладают первоклассными функциями и даже могут похвастаться чем-то из того, чего нет у конкурентов. Сюда можно отнести качество камеры и поддержку быстрой зарядки. В 2021 году мы увидим еще несколько смартфонов этого производителя, которые покажут миру что-то интересное.

Самая быстрая зарядка смартфона

Известный новостной блогер сообщил, что Xiaomi в настоящее время тестирует новый флагманский продукт, дебют которого ориентировочно запланирован на вторую половину года. Но интересно даже не это, ведь мы все примерно понимаем, о чем пойдет речь. Куда более любопытно, что по информации источника, это будет первый смартфон с быстрой зарядкой мощностью 200 Вт. Кроме того, этот телефон Xiaomi будет поддерживать мощную беспроводную зарядку и обратную зарядку.

Напомним, что самым быстрозаряжаемым смартфоном Xiaomi является Xiaomi Mi 10 Ultra с поддержкой 120 Вт зарядки. Многие другие производители тоже работают в этом направлении, но до таких показателей так и не добрались. Это говорит о том, что выход нового смартфона может сделать его не только самым быстрым среди Xiaomi, но и самым быстрым в мире. По крайней мере с точки зрения зарядки.

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Каким будет Xiaomi Mi Mix 4

То, что этот смартфон будет, сомневаться уже не приходится — это не раз подтверждали представители бренда. Но чем он будет особенен и почему так долго не обновлялся, пока остается загадкой.

Можно предположить, что компания просто копила технологии, чтобы выпустить по-настоящему прорывной продукт, который будет соответствовать своей линейке. В этом случае ожидать 200 Вт зарядку можно уже в нем. Тем более, в источнике говорится именно о том, что смартфон с такой быстрой зарядкой появится уже в этом году. Как говорится, достаточно сопоставить факты.

Кроме этого, новый Mi Mix 4 должен получить камеру под экраном. В прошлом году Xiaomi реализовала массовое производство подэкранной камеры третьего поколения. Компания также много работала над набором эксклюзивных алгоритмов оптимизации камеры и другими функциями. Определенные проблемы в этом деле есть, но технология стремительно развивается и, возможно, скоро мы увидим ее реализацию на должном уровене, а не ”первую ласточку”, как в случае с ZTE Axon 20.

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Конечно, это очень футуристично, но я больше выступаю за выезжающий модуль камеры, который одно время стал популярным, но уступил свои позиции классическим решениям. Лидеры индустрии начинание не поддержали, полная безрамочность оказалась не такой востребованной, а в корпусе надо было разместить все, что нужно для работы 5G (модем, антенна и больший аккумулятор) и от решения пришлось отказаться.

Нужен ли смартфон с быстрой зарядкой

Смартфон с быстрой зарядкой не просто нужен, а очень нужен. Только так можно вывести опыт пользования этим гаджетом на новый уровень. Согласитесь, что когда смартфон заряжается на 80-100 процентов пока вы чистите зубы или одеваетесь перед выходом из дома, это настоящее благо.

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Проблема только в одном — в вопросах безопасности. Главное, сделать так, чтобы от возросшей нагрузки аккумуляторы не взрывались и не приходилось постоянно этого опасаться.

Можно сказать еще, что такие ”быстрые” аккумуляторы быстрее изнашиваются и это будет правдой, но реальный износ все равно можно будет ощутить только через пару лет, а за это время может прийти пора менять смартфон. Если и нет, то замена аккумулятора — не такая дорогая процедура.